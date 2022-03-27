Весь Новосибирск за один день

Я покажу вам все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска

Индивидуальная
Я покажу вам все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска.

Познакомлю с центром города.

Конечно же, вы увидите Академгородок, где было сделано немало научных открытий.

Вам предстоит пройти по самой «умной» улице мира.

Заглянуть в Дом Ученых с зимним садом.

Увидеть уникальный памятник лабораторной мыши и зайти в чудо-магазин русской кухни.

Встретиться с левым берегом Новосибирска, где находится самый крупный ВУЗ города и… "Хотя у меня есть много, о чем написать вам, не хочу делать это чернилами на бумаге, потому что надеюсь.

.", что Вы приедете увидеть своими глазами наш удивительный город!
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день
Весь Новосибирск за один день

Что вы можете увидеть 🤩

  • Академгородок:
  • самая «умная» улица мира
  • Новосибирский государственный университет
  • Дом Ученых с зимним садом
  • памятник лабораторной мыши
  • чудо-магазин русской кухни
  • Левый берег и центр города:
  • самый крупный ВУЗ города
  • смотровая площадка у Бугринского моста
  • театр оперы и балета
  • Торговый корпус
  • Собор Александра Невского
  • железнодорожный вокзал
  • набережная реки Обь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
На этой авто + пешей экскурсии вы увидите все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска, осмотрите как центр, так и редко посещаемые гостями районы, а также Академгородок — Новосибирский центр науки и инноваций.
Академгородок был основан в конце 1950-х годов для нужд Российской Академии Наук. Уже в советское время его слава простиралась далеко за пределы страны. Здесь было сделано немало научных открытий.
Вы пройдете по самой «умной» улице мира, полюбуетесь старым и новым зданием Новосибирского государственного университета и узнаете его историю. Вам откроет свои двери Дом Ученых с зимним садом. Увидите уникальный памятник лабораторной мыши и зайдете в чудо-магазин русской кухни.
При желании посетите музей железнодорожой техники под открытым небом и/или музей геологии, где собрана уникальная коллекция минералов и других полезных ископаемых, либо музей археологии и этнографии, где сможете ознакомиться с уникальными историческими артефактами, найденными на территории Сибири.

Левый берег и центр города

Познакомитесь с левобережьем Новосибирска, где находится самый крупный ВУЗ города, полюбуетесь прекрасными зданиями сталинского периода, а также насладитесь видом со смотровой площадки у Бугринского моста — уникального инженерного сооружения.
И, конечно, подробно рассмотрите центр города с его основными достопримечательностями — театром оперы и балета, Торговым корпусом, Собором Александра Невского, железнодорожным вокзалом. Набережная реки Обь порадует вас своими пейзажами и прогулкой по тихим улицам, где сохранилось немало памятников дореволюционной архитектуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • питание (организуется по желанию гостей)
Место начала и завершения?
Красный проспект, 25
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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