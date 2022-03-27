Что вы можете увидеть 🤩

На этой авто + пешей экскурсии вы увидите все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска, осмотрите как центр, так и редко посещаемые гостями районы, а также Академгородок — Новосибирский центр науки и инноваций.

Академгородок был основан в конце 1950-х годов для нужд Российской Академии Наук. Уже в советское время его слава простиралась далеко за пределы страны. Здесь было сделано немало научных открытий.

Вы пройдете по самой «умной» улице мира, полюбуетесь старым и новым зданием Новосибирского государственного университета и узнаете его историю. Вам откроет свои двери Дом Ученых с зимним садом. Увидите уникальный памятник лабораторной мыши и зайдете в чудо-магазин русской кухни.

При желании посетите музей железнодорожой техники под открытым небом и/или музей геологии, где собрана уникальная коллекция минералов и других полезных ископаемых, либо музей археологии и этнографии, где сможете ознакомиться с уникальными историческими артефактами, найденными на территории Сибири.

Левый берег и центр города

Познакомитесь с левобережьем Новосибирска, где находится самый крупный ВУЗ города, полюбуетесь прекрасными зданиями сталинского периода, а также насладитесь видом со смотровой площадки у Бугринского моста — уникального инженерного сооружения.

И, конечно, подробно рассмотрите центр города с его основными достопримечательностями — театром оперы и балета, Торговым корпусом, Собором Александра Невского, железнодорожным вокзалом. Набережная реки Обь порадует вас своими пейзажами и прогулкой по тихим улицам, где сохранилось немало памятников дореволюционной архитектуры.