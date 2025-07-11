Е Елена Омск - «третья столица России» читать дальше выбором.

Великолепный профессионал и удивительный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. Чувствовалось, что Анжелика не просто отрабатывает время, но ей самой очень нравится эта сфера деятельности. Нравится показывать город с самых лучший сторон, любит и знает историю Омска и Сибири. Благодарны за экскурсию и надеемся на продолжение знакомства с Вашим прекрасным городом с Анжеликой! 9 июля были на экскурсии с гидом Анжеликой. Много слышали о ее профессиональных качествах, как экскурсовода. И не ошиблись с

Н Наталья
Все прошло отлично! Все четко, вовремя, под пожелания клиента подстраиваются. Анжелика очень интересный гид, знает и любит свой город. Рассказывает так увлекательно, что хочется приезжать в Омск снова и снова. Спасибо!

Э Элина
Проводила экскурсию Анжелика, все вовремя подъехали, на чистом и комфортном авто, с водителем, точнее воительницей, экскурсия пролетела на одном дыхании, узнали, посмотрели, получили ценную и доступную информацию! В завершении еще и вкусные подарочки, с пряником с картинками Омска! Спасибо!

Л Любовь
экскурсовод. Спасибо ей огромно. Мой муж Михаил Вацлавович был начальником строительства Омских ТЭЦ, Я работала в Омскэнерго и занималась перспективным развитием Омской энергетики-строительством ТЭЦ-6. Мы думали, что знаем город и область неплохо. В Омске мы бываем каждый год,но на экскурсию нас организовал внук, который в Омске впервые. Живет внук в Питере. Омск, благодаря Анжелики, его впечатлил и порадовал.

Спасибо Вам огромное. и желаем процветания Вашей фирме. Здравствуйте! Нам, как бывшим жителям Омска было очень приятно открыть для себя новые уголки нашего любимого города. Анжелика чудесный, знающий

О Оксана Омск - «третья столица России» читать дальше исторических фактов. Очень комфортабельный автомобиль.

К сожалению, мы попали на экскурсию в День города и никуда не могли проехать. В результате экскурсия была несколько сумбурной. Сама гид очень переживала по этому поводу и старалась логически выстроить экскурсию. Из-за столпотворения и фото мало сделали. Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях

Е Елена
понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода. В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам

С Сергей
Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!

С Сергей
Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.

Е Елена
Хорошо организованная экскурсия. Анастасия - интересный собеседник и опытный экскурсовод. Отдельное спасибо водителю автомобиля, к сожалению вылетело из головы имя.

Т Татьяна
Анжелика хороший гид, интересно рассказывает, чувствуется историческая подготовка и любовь к городу, клиентоориентированность на высоте, остались приятные впечатления от экскурсии.

Н Николай
Интересный город, эрудированный гид,прекрасная погода! Что может быть лучше? Спасибо большой Анжелике, за содержательный рассказ о славном городе Омске!

В Виктория
Спасибо гиду Ольге за увлекательные 2 часа. Все было шикарно, а информации про город было достаточно. Удачи Вам!

П Павел
Всем привет. Были проездом в Омске. Экскурсовод Ольга выше всяких похвал. Грамотно поставленная речь, спокойная и размеренная передача информации, много интересного. Понравилось все) Рекомендую!!!

А Антон
Анжелика прекрасный знаток истории города Омска. Мы обогатились множеством новой и интересной информации. Всем рекомендую этого гида.

С Светлана
Большое спасибо Ольге Богдановне и водителю Валентину за интересную и очень комфортную экскурсию.

Д Дмитрий
Все хорошо, вполне интересно для знакомства с городом.