Ачаирский монастырь – экскурсии в Омске

Найдено 4 экскурсии в категории «Ачаирский монастырь» в Омске, цены от 5000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
К святому источнику Ачаирского монастыря
Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    17 августа 2025
    К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Вчера съездила на экскурсию в Ачинский монастырь.
    Очень необычное место... Место Силы ✨
    Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов
    читать дальше

    по Цельсию.
    Вода имеет исцеляющую силу.
    Тишина на территории монастыря завораживает...

    Владимир очень подробно и детально рассказывал исторические факты об Омске.

    Я под приятным впечатлением от экскурсии и для себя решила, что вернусь сюда ещё не один раз!

    Благодарю!!!
    РЕКОМЕНДУЮ!!!

  • В
    Вера
    18 сентября 2025
    К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
    Большое спасибо за интересный рассказ! И это даже был не просто рассказ экскурсовода, а беседа с человеком по интересующим нас
    читать дальше

    вопросам, для нас это намного интереснее!! И отдельные слова благодарности за "бонус" к нашей программе - вы нам показали удивительное место в городе! Успехов вам!!

  • Л
    Любовь
    23 августа 2025
    К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
    16 августа съездила на экскурсию в Ачинский монастырь.
    Очень необычное место… Место Силы
    Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов по
    читать дальше

    Цельсию.
    Вода имеет исцеляющую силу.
    Тишина на территории монастыря завораживает…

    Владимир очень подробно и детально рассказывал исторические факты об Омске.

    Я под приятным впечатлением от экскурсии и для себя решила, что вернусь сюда ещё не один раз!

    Благодарю!!!
    РЕКОМЕНДУЮ!!!

  • Н
    Наталья
    30 апреля 2025
    К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
    Замечательная экскурсия,бальзам для души!
    Райское место и чудесный Источник
    Владимиру огромное спасибо!
    Рекомендую всем Православным! 🙏
    Замечательная экскурсия,бальзам для души!Замечательная экскурсия,бальзам для души!
  • М
    Максим
    16 апреля 2025
    К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
    Владимир очень интересный человек и рассказчик. Поездка пролетела как один миг! Источник прекрасный, теплый, удивительный. Много узнал нового о Сибири и Омске!))) большая благодарность Владимиру!

