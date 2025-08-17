Фотопрогулка
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
К святому источнику Ачаирского монастыря
Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
Лучший выборОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
- ЛЛюбовь17 августа 2025К святому источнику Ачаирского монастыря из ОмскаДата посещения: 16 августа 2025Вчера съездила на экскурсию в Ачинский монастырь.
Очень необычное место... Место Силы ✨
Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов
- ВВера18 сентября 2025Большое спасибо за интересный рассказ! И это даже был не просто рассказ экскурсовода, а беседа с человеком по интересующим нас
- ЛЛюбовь23 августа 202516 августа съездила на экскурсию в Ачинский монастырь.
Очень необычное место… Место Силы
Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов по
- ННаталья30 апреля 2025Замечательная экскурсия,бальзам для души!
Райское место и чудесный Источник
Владимиру огромное спасибо!
Рекомендую всем Православным! 🙏
- ММаксим16 апреля 2025Владимир очень интересный человек и рассказчик. Поездка пролетела как один миг! Источник прекрасный, теплый, удивительный. Много узнал нового о Сибири и Омске!))) большая благодарность Владимиру!
