читать дальше вопросам, для нас это намного интереснее!! И отдельные слова благодарности за "бонус" к нашей программе - вы нам показали удивительное место в городе! Успехов вам!!

Большое спасибо за интересный рассказ! И это даже был не просто рассказ экскурсовода, а беседа с человеком по интересующим нас