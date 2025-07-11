Мои заказы

Дом купца Батюшкова – экскурсии в Омске

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом купца Батюшкова» в Омске, цены от 5000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Омск - «третья столица России»
На машине
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 июля 2025
    Омск - «третья столица России»
    9 июля были на экскурсии с гидом Анжеликой. Много слышали о ее профессиональных качествах, как экскурсовода. И не ошиблись с
    читать дальше

    выбором.
    Великолепный профессионал и удивительный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. Чувствовалось, что Анжелика не просто отрабатывает время, но ей самой очень нравится эта сфера деятельности. Нравится показывать город с самых лучший сторон, любит и знает историю Омска и Сибири. Благодарны за экскурсию и надеемся на продолжение знакомства с Вашим прекрасным городом с Анжеликой!

  • Н
    Николай
    24 марта 2025
    Омск - «третья столица России»
    Замечательная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    22 декабря 2024
    Омск - «третья столица России»
    Все прошло отлично! Все четко, вовремя, под пожелания клиента подстраиваются. Анжелика очень интересный гид, знает и любит свой город. Рассказывает так увлекательно, что хочется приезжать в Омск снова и снова. Спасибо!
  • Э
    Элина
    25 октября 2024
    Омск - «третья столица России»
    Проводила экскурсию Анжелика, все вовремя подъехали, на чистом и комфортном авто, с водителем, точнее воительницей, экскурсия пролетела на одном дыхании, узнали, посмотрели, получили ценную и доступную информацию! В завершении еще и вкусные подарочки, с пряником с картинками Омска! Спасибо!
  • Л
    Любовь
    29 августа 2024
    Омск - «третья столица России»
    Здравствуйте! Нам, как бывшим жителям Омска было очень приятно открыть для себя новые уголки нашего любимого города. Анжелика чудесный, знающий
    читать дальше

    экскурсовод. Спасибо ей огромно. Мой муж Михаил Вацлавович был начальником строительства Омских ТЭЦ, Я работала в Омскэнерго и занималась перспективным развитием Омской энергетики-строительством ТЭЦ-6. Мы думали, что знаем город и область неплохо. В Омске мы бываем каждый год,но на экскурсию нас организовал внук, который в Омске впервые. Живет внук в Питере. Омск, благодаря Анжелики, его впечатлил и порадовал.
    Спасибо Вам огромное. и желаем процветания Вашей фирме.

  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    Омск - «третья столица России»
    Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
    читать дальше

    исторических фактов. Очень комфортабельный автомобиль.
    К сожалению, мы попали на экскурсию в День города и никуда не могли проехать. В результате экскурсия была несколько сумбурной. Сама гид очень переживала по этому поводу и старалась логически выстроить экскурсию. Из-за столпотворения и фото мало сделали.

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
    читать дальше

    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Омск - «третья столица России»
    Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Омск - «третья столица России»
    Хорошо организованная экскурсия. Анастасия - интересный собеседник и опытный экскурсовод. Отдельное спасибо водителю автомобиля, к сожалению вылетело из головы имя.
  • Т
    Татьяна
    11 марта 2024
    Омск - «третья столица России»
    Анжелика хороший гид, интересно рассказывает, чувствуется историческая подготовка и любовь к городу, клиентоориентированность на высоте, остались приятные впечатления от экскурсии.
  • А
    Александр
    9 марта 2024
    Омск - «третья столица России»
    Все отлично) спасибо)
  • Н
    Николай
    14 сентября 2023
    Омск - «третья столица России»
    Интересный город, эрудированный гид,прекрасная погода! Что может быть лучше? Спасибо большой Анжелике, за содержательный рассказ о славном городе Омске!
  • В
    Виктория
    11 сентября 2023
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо гиду Ольге за увлекательные 2 часа. Все было шикарно, а информации про город было достаточно. Удачи Вам!
  • П
    Павел
    18 августа 2023
    Омск - «третья столица России»
    Всем привет. Были проездом в Омске. Экскурсовод Ольга выше всяких похвал. Грамотно поставленная речь, спокойная и размеренная передача информации, много интересного. Понравилось все) Рекомендую!!!
  • А
    Антон
    15 июля 2023
    Омск - «третья столица России»
    Анжелика прекрасный знаток истории города Омска. Мы обогатились множеством новой и интересной информации. Всем рекомендую этого гида.
    Анжелика прекрасный знаток истории города Омска. Мы обогатились множеством новой и интересной информации. Всем рекомендую этого гида
  • С
    Светлана
    15 июля 2023
    Омск - «третья столица России»
    Большое спасибо Ольге Богдановне и водителю Валентину за интересную и очень комфортную экскурсию.
    Большое спасибо Ольге Богдановне и водителю Валентину за интересную и очень комфортную экскурсиюБольшое спасибо Ольге Богдановне и водителю Валентину за интересную и очень комфортную экскурсию
  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2023
    Омск - «третья столица России»
    Все хорошо, вполне интересно для знакомства с городом.
  • Л
    Лилия
    21 июня 2023
    Омск - «третья столица России»
    Брала экскурсию на двоих с дочерью. Ничего особенного не ожидала,
    город казался достаточно скучен. Но удивительный рассказ гида заставил по другому
    читать дальше

    посмотреть на этот город! Целостной линией в течении двух часов об истории и становлении Омска удивили. Не заметила как пролетело время. Машина на отлично, чисто и хорошая марка. Всё супер! Не жалею что потратила столько денег.

  • E
    Elena
    14 июня 2023
    Омск - «третья столица России»
    Отличная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Дом купца Батюшкова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотопрогулка по Омску
  2. Омск - «третья столица России»
  3. «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
  4. Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Омске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Омская крепость
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Достоевскому
  5. Любинский проспект
  6. Музей имени Врубеля
  7. Площадь имени Бухгольца
  8. Дом купца Батюшкова
  9. Памятник Пожарным
  10. Ачаирский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Омску в декабре 2025
Сейчас в Омске в категории "Дом купца Батюшкова" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 8000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Омске на 2025 год по теме «Дом купца Батюшкова», 188 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль