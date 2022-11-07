Н Наталья По Курским улицам Орла Отличная экскурсия! Дарья - профессионал своего дела, ответила на все наши вопросы, два часа пролетели незаметно! будем рекомендовать друзьям! спасибо!

Т Татьяна По Курским улицам Орла Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!

Н Наталья По Курским улицам Орла Экскурсией остались очень довольны. Не помешал даже дождь. Дарья хорошо, понятно, не скучно рассказывает. Исторические данные легко запоминаются. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода Дарью.

М Михаил По Курским улицам Орла читать дальше и двориках скрывается немало загадок и тайн, и мы очень благодарны Дарье, что она помогла открыть некоторые из них. Лютеранин, который сдаёт в аренду помещение для синагоги, потомки купцов, которые стали революционерами, история электрификации Города, что связывает Орел и Ригу и многое другое. Мы остались очень довольны, спасибо большое, Дарья! Несмотря на очень сложную погоду (снег с дождём и ветер), мы получили огромное удовольствие от экскурсии. В самых обычных домах

З Зоя По Курским улицам Орла Все очень понравилось!

А Артём По Курским улицам Орла Даша- экскурсовод от Бога. Очень интересно, глубоко, всеобъемлюще! Никогда не думал, что экскурсия по городу может быть такой исторически целостной, и захватывающей, и весёлой, и познавательной одновременно. Всем рекомендую! Даша, спасибо огромное! Вы открыли для нас новый город Орёл!

П Петр По Курским улицам Орла Увлеченный гид. Грамотное построение экскурсии, корректное и связанное изложение. Быстрое установление доброжелательного контакта. Использовали мою машину и поэтому очень много посмотрели. Заметно выраженная гордость городом.

С Светлана По Курским улицам Орла читать дальше настолько интересной и переплетающейся с судьбами многих известных и влиятельных исторических личностей России. Два часа пролетели незаметно, но были полны интересными фактами и легендами города и его жителей. Нам очень понравилось! 14 июня экскурсовод Нина провела для нас великолепную, познавательную прогулку по городу. Мы были не готовы, что история Орла окажется

И Ирина По Курским улицам Орла Мне казалось, что Орёл не очень туристический город, но эта экскурсия изменила моё мнение. Гид познакомила нас с другим Орлом. И заинтересовала нас историей города. Замечательный рассказ о городе и о людях, живших в нем

А Александр По Курским улицам Орла читать дальше на печальное состояние некоторых Курских улиц, мне удалось проникнуться атмосферой этих мест. Особенно интересно было узнать о женском монастыре и винном складе - животпредставилась картина жизни не только в этих местах, но и в похожих местах во всей тогдашней России. И да, Дарья - прекрасный рассказчик. Дарья провела меня по очень интересным местам, до которых обычному неискушенному туристу трудно добраться, но которые представляют большой интерес. Несмотря

Е Елена По Курским улицам Орла Дарья хороший рассказчик) составила оптимальный маршрут, всем было интересно, даже детям)

Н Надежда По Курским улицам Орла Потрясающая экскурсовод Даша!!!!!!! Умница,огромный багаж знаний,красивая правильная эмоциональная речь,приятный общительный человек!! Очень понравилась экскурсия! Мы буквально окунулись в литературный и купеческий Орёл. Спасибо огромное!!! Впечатлений море!!!!