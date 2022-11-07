Мои заказы

Купеческий Орёл
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
По Курским улицам Орла
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Орёл литературный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Орёл литературный
Погрузитесь в мир классической литературы, прогуливаясь по местам, связанным с великими писателями Орла. Узнайте истории, которые вдохновляли их творчество
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2022
    По Курским улицам Орла
    Отличная экскурсия! Дарья - профессионал своего дела, ответила на все наши вопросы, два часа пролетели незаметно! будем рекомендовать друзьям! спасибо!
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2022
    По Курским улицам Орла
    Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    12 июня 2022
    По Курским улицам Орла
    Экскурсией остались очень довольны. Не помешал даже дождь. Дарья хорошо, понятно, не скучно рассказывает. Исторические данные легко запоминаются. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода Дарью.
  • М
    Михаил
    5 января 2022
    По Курским улицам Орла
    Несмотря на очень сложную погоду (снег с дождём и ветер), мы получили огромное удовольствие от экскурсии. В самых обычных домах
    и двориках скрывается немало загадок и тайн, и мы очень благодарны Дарье, что она помогла открыть некоторые из них. Лютеранин, который сдаёт в аренду помещение для синагоги, потомки купцов, которые стали революционерами, история электрификации Города, что связывает Орел и Ригу и многое другое. Мы остались очень довольны, спасибо большое, Дарья!

  • З
    Зоя
    20 сентября 2021
    По Курским улицам Орла
    Все очень понравилось!
  • А
    Артём
    17 сентября 2021
    По Курским улицам Орла
    Даша- экскурсовод от Бога. Очень интересно, глубоко, всеобъемлюще! Никогда не думал, что экскурсия по городу может быть такой исторически целостной, и захватывающей, и весёлой, и познавательной одновременно. Всем рекомендую! Даша, спасибо огромное! Вы открыли для нас новый город Орёл!
  • П
    Петр
    23 июля 2021
    По Курским улицам Орла
    Увлеченный гид. Грамотное построение экскурсии, корректное и связанное изложение. Быстрое установление доброжелательного контакта. Использовали мою машину и поэтому очень много посмотрели. Заметно выраженная гордость городом.
  • С
    Светлана
    23 июня 2021
    По Курским улицам Орла
    14 июня экскурсовод Нина провела для нас великолепную, познавательную прогулку по городу. Мы были не готовы, что история Орла окажется
    настолько интересной и переплетающейся с судьбами многих известных и влиятельных исторических личностей России. Два часа пролетели незаметно, но были полны интересными фактами и легендами города и его жителей. Нам очень понравилось!

  • И
    Ирина
    1 января 2020
    По Курским улицам Орла
    Мне казалось, что Орёл не очень туристический город, но эта экскурсия изменила моё мнение. Гид познакомила нас с другим Орлом. И заинтересовала нас историей города. Замечательный рассказ о городе и о людях, живших в нем
  • А
    Александр
    26 октября 2019
    По Курским улицам Орла
    Дарья провела меня по очень интересным местам, до которых обычному неискушенному туристу трудно добраться, но которые представляют большой интерес. Несмотря
    на печальное состояние некоторых Курских улиц, мне удалось проникнуться атмосферой этих мест. Особенно интересно было узнать о женском монастыре и винном складе - животпредставилась картина жизни не только в этих местах, но и в похожих местах во всей тогдашней России. И да, Дарья - прекрасный рассказчик.

  • Е
    Елена
    24 февраля 2019
    По Курским улицам Орла
    Дарья хороший рассказчик) составила оптимальный маршрут, всем было интересно, даже детям)
  • Н
    Надежда
    29 октября 2018
    По Курским улицам Орла
    Потрясающая экскурсовод Даша!!!!!!! Умница,огромный багаж знаний,красивая правильная эмоциональная речь,приятный общительный человек!! Очень понравилась экскурсия! Мы буквально окунулись в литературный и купеческий Орёл. Спасибо огромное!!! Впечатлений море!!!!
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2018
    По Курским улицам Орла
    Добрый день! Посетили ваш город впервые. Очень рады, что заказали данную экскурсию. Она помогла нам проникнуться духом и историей чудесного
    провинциального Орла. Экскурсовод Дарья знает много интересных историй о зданиях, улицах, быте орловцев и вообще очень интересно рассказывает историю города, подкрепляя сказанное фотографиями. Думаю, что экскурсия будет интересна и тем, кто прибыл в Орел впервые и тем, кто не в первый раз посещает этот чудесный город!

