Полезная информация об Оренбурге
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Оренбург
Популярные экскурсии в Оренбурге
1300
₽
за чел.
Дорогие гости Оренбурга, я с удовольствием познакомлю вас с историей города с момента основания и до наших дней. Вы удивитесь, как такой небольшой и п...
4.8
22 отзыва
1300
₽
за чел.
Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей
5
1 отзыв
1300
₽
за чел.
Погулять по старинным улочкам и раскрыть особенности местной архитектуры
4.5
2 отзыва
от
1500
₽
за чел.
Погулять по Советской улице и вдохновиться историческим центром города