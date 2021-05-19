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Полезная информация об Оренбурге

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Местное время в Оренбурге
02:1932
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаОренбург
По-английскиOrenburg
Столица регионаОренбург является столицей региона
Население города550 204 чел.
АэропортОренбург REN
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота107 м. от уровня моря

Где находится Оренбург на карте

Оренбург фото города
Оренбург

Популярные экскурсии в Оренбурге

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