Экскурсии в городах Пензенской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Пензенской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5500
₽
за всё
Побываем в Пензе, крупном городе, расположившемся в сердце европейской части России, на Приволжской возвышенности
5
1 отзыв
2400
₽
за всё
За время нашей двухчасовой экскурсии я покажу вам самые главные достопримечательности
11800
₽
за всё
Государственный мемориальный комплекс расположен в родовом имении А. П
5
1 отзыв
9800
₽
за всё
Хрустальные люстры московского метро, ценнейшие экспонаты мировых музеев, уникальные изделия из хрусталя - всё это
11800
₽
за всё
Отправляйтесь на увлекательную индивидуальную экскурсию Наровчат - древнейший населённый пункт
5
2 отзыва
9800
₽
за всё
Тарханы - дворянская усадьба XIX века, в которой провёл половину своей жизни гениальный поэт Михаил Лермонтов
5
2 отзыва
5400
₽
за всё
Обзорная экскурсия по городу Пенза во время которой вы увидите самые красивые улицы, площади города, памятники
4.8
10 отзывов
2500
₽
за всё
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
4.9
13 отзывов
3000
₽
за всё
Увидеть памятные места города и услышать удивительные истории о его жителях и гостях
Групповые экскурсии
1400
₽
за чел.
На этой экскурсии мы не только познакомимся с городом, но и посетим самые знаковые места Пензы - Музей одной картины
2500
₽
за чел.
Вас ждет однодневное путешествие в один из самых знаменитых Пушкинских музеев
от
9950
₽
за чел.
Предлагаем вам отправиться в самые знаковые усадьбы двух гениальных поэтов XIX века А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова
от
16000
₽
за чел.
Вас ждёт увлекательное и насыщенное путешествие по Поволжью
Обзорные по городам
1400
₽
за чел.
На этой экскурсии мы не только познакомимся с городом, но и посетим самые знаковые места Пензы - Музей одной картины
5500
₽
за всё
Побываем в Пензе, крупном городе, расположившемся в сердце европейской части России, на Приволжской возвышенности
5
1 отзыв
2400
₽
за всё
За время нашей двухчасовой экскурсии я покажу вам самые главные достопримечательности
5
2 отзыва
5400
₽
за всё
Обзорная экскурсия по городу Пенза во время которой вы увидите самые красивые улицы, площади города, памятники
4.8
10 отзывов
2500
₽
за всё
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Экскурсионные туры на несколько дней
от
9950
₽
за чел.
Предлагаем вам отправиться в самые знаковые усадьбы двух гениальных поэтов XIX века А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова
от
16000
₽
за чел.
Вас ждёт увлекательное и насыщенное путешествие по Поволжью
Последние отзывы об экскурсиях по Пензенской области
- ЮЮлия25 апреля 2022Экскурсия нам понравилась! Правильно подобран маршрут. Особо не на чем не зацикливались, не было отдано предпочтения каким-то отдельным историям в ущерб других (например, не много про храмы, христианство, веру и т. п. Среди нас были отчаянные атеисты и дети, поэтому им было не напряжно). Просто, лаконично, интересно, не забито большим количеством дат, что делает информацию комфортно воспринимаемой. Дети 12 лет слушали и мы надеемся, что хоть какая-то информация в их головах осталась. В общем как раз то, что нужно для первого знакомства с городом. Понравилась и продолжительность. 2 часа наверное самое оптимальное время, чтобы не напрягаться. Экскурсовод работает с микрофоном, поэтому не надо было ходить кучкой, поближе к источнику информации, очень удобно. Хорошая дикция, что важно. По окончании экскурсии нам удалось попасть в музей одной картины (оооочень рекомендуем!), что поставило оптимистичную утвердительную точку в нашей прогулке по Пензе. Спасибо большое Елене за замечательные и познавательные выходные!
- ААнна12 апреля 2022Добрый день большое спасибо Нине за прогулку по городу. Интересный рассказ. Хорошо продуманный маршрут. Прогулка прошла великолепно. РЕКОМЕНДУЮ. Анна.
- ААнастасия6 декабря 2021Елена, прекрасный экскурсовод. Очень интерсно и грамотно все рассказывает. Нам все очень понравилось! Рекомендую всем!!!
- ЕЕлена8 ноября 2021Очень понравилась экскурсия. Мы опаздывали, но гид нас ждала. Показала и рассказала даже больше из заявленного в описании. Рассказывала очень интересно, узнали много не только про архитектуру, но и о людях.
- ЕЕлена7 ноября 2021Экскурсия была очень интересной. Нина провела нас по всем значимым и интересным местам центра Пензы. Мы были удивлены и впечатлены как много в Пензе замечательных мест, городских легенд и знаменитых людей. Если бы мы сами гуляли по Пензе, мы бы столько не узнали. При этом Экскурсия не напрягает огромным количеством цифр и дат, проходит в формате беседы, диалога с интересным человеком. Спасибо Нина за интересную беседу)))
- ЛЛюдмила12 октября 2021ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ, ЕЛЕНА, ПРЯМО КЛАДЕЗЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРОПУЩЕННОЙ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ!!! Чуть испортило впечатление само начало экскурсии экскурсовод опоздала, но дальше было все великолепно. Спасибо Елене, мы влюбились в Пензу
- AAleš1 октября 2021Елена - прекрасный гид, с первых минут знакомства располагающий к себе. С её помощью мы рассмотрели основные достопримечательности старой Пензы, узнали интересные факты из истории города. Вдвойне интересно было увидеть места, связанные с моим прадедом, который ещё до революции провёл здесь свои школьные годы. Большое спасибо!
- ТТатьяна13 сентября 2021Экскурсию проводила гид Нина, все прошло просто великолепно, не смотря на ветер в этот день. Время экскурсии пролетело незаметно. И вместо 3 часов, мы общались три с половиной часа и по моему, общаясь дальше я бы услышала о Пензе еще много интересного. Нина как гид профессионал своего дела и не только профессионал, но еще человек влюбленный в свое дело и вообще очень приятный человек. Советую эту экскурсию и гида Ниночку!
- ССветлана25 августа 2021Спасибо, Нина! Моё впечатление о Пензе сложилось благодаря Вам - город искусства - так я его себе нарисовала. Интересно, познавательно, доброжелательно-это об экскурсии.
- ССветлана13 августа 2021Отзыв на: Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсияЗамечательный гид Данила прекрасно преподносит материал. Обширные знания об истории города, архитектуре, знаменитых людях, необычные факты о городе и горожанах увлекут даже самого скептического туриста. Огромное спасибо, Данила, за замечательную экскурсию! Очень рекомендую
- ЕЕлена10 августа 2021Отзыв на: Революционная ПензаДобрый день. На второй день пребывания в Пензе,обзорно ознакомившись с городом,прогулявшись по Московской улице,Спасской площади, зайдя в душевный музей В. О. Ключевского,мы (трое взрослых людей,получивших высшее гуманитарное образование в советское время), решили послушать Данилу,рекламировавшего "погружение в городскую историю". Данила,безусловно, информацией по революционной Пензе владеет,с собой принёс фотографии города начала 20-х годов. Но рассказ неструктурирован. От одной темы к другой и опять возвращаемся к началу. Гиду хотелось в два часа поместить весь запас информации, но важней было бы продумать единую,не рвущуюся нить рассказа. Наверное,это придёт со временем. Благодарны Даниле,что показал нам интересные места города (например, удивились Сталинскому центру,восхитились прекрасной сохранностью аптеки на ул. Московская 21 и т. д.). Желаем успехов Даниле в начале его пути.
- ААнна8 августа 2021Отзыв на: Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсияЭкскурсия очень понравилась. Увидели интересные места города. Изложение структурировано, подача материала интересна. Экскурсовод использует доп материалы и обладает уникальными знаниями. Заплатили 3 тысячи за двухчасовую экскурсию.
- ННеля5 августа 2021Огромное спасибо Лебедевой Нине за отличную экскурсию! Я неоднократно была в Пензе, но Нина сумела заново открыть нам город с очень интересной стороны- как исторический, культурный и с большими благотворительными традициями город. Прекрасное знание материала, индивидуальный подход и интеллигентная манера изложения - все это нам продемонстрировала Нина и влюбила нас в Пензу! Спасибо!
- ААнастасия1 июня 2021Отзыв на: Революционная ПензаЗамечательная экскурсия, которая благодаря нестандартному маршруту, интересной подаче материала и вовлеченности гида отлично подойдёт не только приезжим, но и знатокам Пензы.
- ААлександр27 мая 2021Отзыв на: Революционная ПензаКлассно провел время и узнал о Пензе много нового. Динамичная подача, увлеченный вдумчивый расказчик. Рекомендую!
- ТТатьяна11 мая 2021Благодарим Елену за профессионализм, неравнодушный и насыщенный фактами рассказ об истории Пензы, его известных жителях, исторических памятниках. Маршрут был выстроен интересно и точно. Мы, уже третий день находясь в городе, узнали много нового.
- ДДмитрий10 мая 2021Экскурсия очень понравилась. Лена показала мне действительно историческую часть Пензы, рассказала много интересного об истории города, об известных людях, живших в Пензе. Я буду рекомендовать своим друзьям и посетить этот замечательный город, и встретиться с Еленой.
- ВВалентина9 мая 2021Нина прекрасно знает и любит Пензу и историю вообще. Рассказывает эмоционально и грамотно. Единственно лично для нашей маленькой команды из 4-х человек и недавно с поезда лучше бы начать её было откуда- нибудь ближе к вокзалу или к "Ростку". А то мы устали карабкаться в гору, спеша на встречу к "Переселенцу", а после назад - в музеи. Т. е. спрашивать у конкретной группы до начала движения об особенностях состава группы (11-ти летний подросток)и местопребывания (проживание туристов около вокзала- при созвоне из Москвы я это озвучивала) Построить экскурсию с другого конца, так сказать. Поэтому кое- кто у нас устал за 3 часа. Но это уж не упрек, а просто совет. В целом мы очень довольны и рекомендуем Нину от души!
- ВВалентина4 февраля 2021Отзыв на: Автомобильное путешествие по ПензеМы впервые побывали в Пензе, на своём авто проехали с экскурсоводом Валентиной по историческим местам города, которая с любовью и знанием своего дела рассказала нам об истории города, своих земляках, именно ее рассказ поселил в нас желание снова вернуться сюда, чтобы ещё раз увидеть и побывать в Пензе
- ННаталия11 января 2021Спасибо Елене за очень интересную экскурсию. Она очень подробно рассазала о городе и известных людях, жизнь или творчество которых связаны с Пензой. Дети свместе со взрослыми с удовольствием слушали рассказ. Учитывая холодную погоду, Елена предложила выпить чая и погреться в кафе.