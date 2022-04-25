Ю Юлия 5 Отзыв на: Знакомство с Пензой Экскурсия нам понравилась! Правильно подобран маршрут. Особо не на чем не зацикливались, не было отдано предпочтения каким-то отдельным историям в ущерб других (например, не много про храмы, христианство, веру и т. п. Среди нас были отчаянные атеисты и дети, поэтому им было не напряжно). Просто, лаконично, интересно, не забито большим количеством дат, что делает информацию комфортно воспринимаемой. Дети 12 лет слушали и мы надеемся, что хоть какая-то информация в их головах осталась. В общем как раз то, что нужно для первого знакомства с городом. Понравилась и продолжительность. 2 часа наверное самое оптимальное время, чтобы не напрягаться. Экскурсовод работает с микрофоном, поэтому не надо было ходить кучкой, поближе к источнику информации, очень удобно. Хорошая дикция, что важно. По окончании экскурсии нам удалось попасть в музей одной картины (оооочень рекомендуем!), что поставило оптимистичную утвердительную точку в нашей прогулке по Пензе. Спасибо большое Елене за замечательные и познавательные выходные!

А Анна 5 Отзыв на: Пенза: первая встреча Добрый день большое спасибо Нине за прогулку по городу. Интересный рассказ. Хорошо продуманный маршрут. Прогулка прошла великолепно. РЕКОМЕНДУЮ. Анна.

А Анастасия 5 Отзыв на: Знакомство с Пензой Елена, прекрасный экскурсовод. Очень интерсно и грамотно все рассказывает. Нам все очень понравилось! Рекомендую всем!!!

Е Елена 5 Отзыв на: Пенза: первая встреча Очень понравилась экскурсия. Мы опаздывали, но гид нас ждала. Показала и рассказала даже больше из заявленного в описании. Рассказывала очень интересно, узнали много не только про архитектуру, но и о людях.

Е Елена 5 Отзыв на: Пенза: первая встреча Экскурсия была очень интересной. Нина провела нас по всем значимым и интересным местам центра Пензы. Мы были удивлены и впечатлены как много в Пензе замечательных мест, городских легенд и знаменитых людей. Если бы мы сами гуляли по Пензе, мы бы столько не узнали. При этом Экскурсия не напрягает огромным количеством цифр и дат, проходит в формате беседы, диалога с интересным человеком. Спасибо Нина за интересную беседу)))

Л Людмила 4 Отзыв на: Знакомство с Пензой ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ, ЕЛЕНА, ПРЯМО КЛАДЕЗЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРОПУЩЕННОЙ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ!!! Чуть испортило впечатление само начало экскурсии экскурсовод опоздала, но дальше было все великолепно. Спасибо Елене, мы влюбились в Пензу

A Aleš 5 Отзыв на: Знакомство с Пензой Елена - прекрасный гид, с первых минут знакомства располагающий к себе. С её помощью мы рассмотрели основные достопримечательности старой Пензы, узнали интересные факты из истории города. Вдвойне интересно было увидеть места, связанные с моим прадедом, который ещё до революции провёл здесь свои школьные годы. Большое спасибо!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Пенза: первая встреча Экскурсию проводила гид Нина, все прошло просто великолепно, не смотря на ветер в этот день. Время экскурсии пролетело незаметно. И вместо 3 часов, мы общались три с половиной часа и по моему, общаясь дальше я бы услышала о Пензе еще много интересного. Нина как гид профессионал своего дела и не только профессионал, но еще человек влюбленный в свое дело и вообще очень приятный человек. Советую эту экскурсию и гида Ниночку!

С Светлана 5 Отзыв на: Пенза: первая встреча Спасибо, Нина! Моё впечатление о Пензе сложилось благодаря Вам - город искусства - так я его себе нарисовала. Интересно, познавательно, доброжелательно-это об экскурсии.

С Светлана 5 Отзыв на: Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия Замечательный гид Данила прекрасно преподносит материал. Обширные знания об истории города, архитектуре, знаменитых людях, необычные факты о городе и горожанах увлекут даже самого скептического туриста. Огромное спасибо, Данила, за замечательную экскурсию! Очень рекомендую

Е Елена 4 Отзыв на: Революционная Пенза Добрый день. На второй день пребывания в Пензе,обзорно ознакомившись с городом,прогулявшись по Московской улице,Спасской площади, зайдя в душевный музей В. О. Ключевского,мы (трое взрослых людей,получивших высшее гуманитарное образование в советское время), решили послушать Данилу,рекламировавшего "погружение в городскую историю". Данила,безусловно, информацией по революционной Пензе владеет,с собой принёс фотографии города начала 20-х годов. Но рассказ неструктурирован. От одной темы к другой и опять возвращаемся к началу. Гиду хотелось в два часа поместить весь запас информации, но важней было бы продумать единую,не рвущуюся нить рассказа. Наверное,это придёт со временем. Благодарны Даниле,что показал нам интересные места города (например, удивились Сталинскому центру,восхитились прекрасной сохранностью аптеки на ул. Московская 21 и т. д.). Желаем успехов Даниле в начале его пути.

А Анна 5 Отзыв на: Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия Экскурсия очень понравилась. Увидели интересные места города. Изложение структурировано, подача материала интересна. Экскурсовод использует доп материалы и обладает уникальными знаниями. Заплатили 3 тысячи за двухчасовую экскурсию.

Н Неля 5 Отзыв на: Пенза: первая встреча Огромное спасибо Лебедевой Нине за отличную экскурсию! Я неоднократно была в Пензе, но Нина сумела заново открыть нам город с очень интересной стороны- как исторический, культурный и с большими благотворительными традициями город. Прекрасное знание материала, индивидуальный подход и интеллигентная манера изложения - все это нам продемонстрировала Нина и влюбила нас в Пензу! Спасибо!

А Анастасия 5 Отзыв на: Революционная Пенза Замечательная экскурсия, которая благодаря нестандартному маршруту, интересной подаче материала и вовлеченности гида отлично подойдёт не только приезжим, но и знатокам Пензы.

А Александр 5 Отзыв на: Революционная Пенза Классно провел время и узнал о Пензе много нового. Динамичная подача, увлеченный вдумчивый расказчик. Рекомендую!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Знакомство с Пензой Благодарим Елену за профессионализм, неравнодушный и насыщенный фактами рассказ об истории Пензы, его известных жителях, исторических памятниках. Маршрут был выстроен интересно и точно. Мы, уже третий день находясь в городе, узнали много нового.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Знакомство с Пензой Экскурсия очень понравилась. Лена показала мне действительно историческую часть Пензы, рассказала много интересного об истории города, об известных людях, живших в Пензе. Я буду рекомендовать своим друзьям и посетить этот замечательный город, и встретиться с Еленой.

В Валентина 5 Отзыв на: Пенза: первая встреча Нина прекрасно знает и любит Пензу и историю вообще. Рассказывает эмоционально и грамотно. Единственно лично для нашей маленькой команды из 4-х человек и недавно с поезда лучше бы начать её было откуда- нибудь ближе к вокзалу или к "Ростку". А то мы устали карабкаться в гору, спеша на встречу к "Переселенцу", а после назад - в музеи. Т. е. спрашивать у конкретной группы до начала движения об особенностях состава группы (11-ти летний подросток)и местопребывания (проживание туристов около вокзала- при созвоне из Москвы я это озвучивала) Построить экскурсию с другого конца, так сказать. Поэтому кое- кто у нас устал за 3 часа. Но это уж не упрек, а просто совет. В целом мы очень довольны и рекомендуем Нину от души!

В Валентина 5 Отзыв на: Автомобильное путешествие по Пензе Мы впервые побывали в Пензе, на своём авто проехали с экскурсоводом Валентиной по историческим местам города, которая с любовью и знанием своего дела рассказала нам об истории города, своих земляках, именно ее рассказ поселил в нас желание снова вернуться сюда, чтобы ещё раз увидеть и побывать в Пензе