Экскурсии по Пензенской области

Экскурсии в городах Пензенской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Пензенской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Пенза

Индивидуальные экскурсии

Обзорная экскурсия по Пензе
Обзорная экскурсия по Пензе
5500
за всё
Побываем в Пензе, крупном городе, расположившемся в сердце европейской части России, на Приволжской возвышенности
Пенза
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Знакомство с незабываемым городом на Суре
5
1 отзыв
2400
за всё
За время нашей двухчасовой экскурсии я покажу вам самые главные достопримечательности
Пенза
Радищево - Нижнее Аблязово
Радищево - Нижнее Аблязово
11800
за всё
Государственный мемориальный комплекс расположен в родовом имении А. П
Пенза
«Алмазные грани» Никольска
«Алмазные грани» Никольска
5
1 отзыв
9800
за всё
Хрустальные люстры московского метро, ценнейшие экспонаты мировых музеев, уникальные изделия из хрусталя - всё это
Пенза
Древний Наровчат
Древний Наровчат
11800
за всё
Отправляйтесь на увлекательную индивидуальную экскурсию Наровчат - древнейший населённый пункт
Пенза
Дворянская усадьба Тарханы
Дворянская усадьба Тарханы
5
2 отзыва
9800
за всё
Тарханы - дворянская усадьба XIX века, в которой провёл половину своей жизни гениальный поэт Михаил Лермонтов
Пенза
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
5
2 отзыва
5400
за всё
Обзорная экскурсия по городу Пенза во время которой вы увидите самые красивые улицы, площади города, памятники
Пенза
Знакомство с Пензой
Знакомство с Пензой
4.8
10 отзывов
2500
за всё
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Пенза
Пенза: первая встреча
Пенза: первая встреча
4.9
13 отзывов
3000
за всё
Увидеть памятные места города и услышать удивительные истории о его жителях и гостях
Пенза

Групповые экскурсии

Удивительная Пенза
Удивительная Пенза
1400
за чел.
На этой экскурсии мы не только познакомимся с городом, но и посетим самые знаковые места Пензы - Музей одной картины
Пенза
Болдинская осень
Болдинская осень
2500
за чел.
Вас ждет однодневное путешествие в один из самых знаменитых Пушкинских музеев
Пенза
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
от
9950
за чел.
Предлагаем вам отправиться в самые знаковые усадьбы двух гениальных поэтов XIX века А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова
Пенза
От Суры до Волги: трехдневный тур
От Суры до Волги: трехдневный тур
от
16000
за чел.
Вас ждёт увлекательное и насыщенное путешествие по Поволжью
Пенза
Тарханы - в гости к Лермонтову
Тарханы - в гости к Лермонтову
5
2 отзыва
1500
за чел.
Пенза

Обзорные по городам

Удивительная Пенза
Удивительная Пенза
1400
за чел.
На этой экскурсии мы не только познакомимся с городом, но и посетим самые знаковые места Пензы - Музей одной картины
Пенза
Обзорная экскурсия по Пензе
Обзорная экскурсия по Пензе
5500
за всё
Побываем в Пензе, крупном городе, расположившемся в сердце европейской части России, на Приволжской возвышенности
Пенза
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Знакомство с незабываемым городом на Суре
5
1 отзыв
2400
за всё
За время нашей двухчасовой экскурсии я покажу вам самые главные достопримечательности
Пенза
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
5
2 отзыва
5400
за всё
Обзорная экскурсия по городу Пенза во время которой вы увидите самые красивые улицы, площади города, памятники
Пенза
Знакомство с Пензой
Знакомство с Пензой
4.8
10 отзывов
2500
за всё
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Пенза

Экскурсионные туры на несколько дней

Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
Лермонтов и Пушкин: двухдневный тур из Пензы
от
9950
за чел.
Предлагаем вам отправиться в самые знаковые усадьбы двух гениальных поэтов XIX века А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова
Пенза
От Суры до Волги: трехдневный тур
От Суры до Волги: трехдневный тур
от
16000
за чел.
Вас ждёт увлекательное и насыщенное путешествие по Поволжью
Пенза

Последние отзывы об экскурсиях по Пензенской области

  • Ю
    Юлия
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с Пензой
    Экскурсия нам понравилась! Правильно подобран маршрут. Особо не на чем не зацикливались, не было отдано предпочтения каким-то отдельным историям в ущерб других (например, не много про храмы, христианство, веру и т. п. Среди нас были отчаянные атеисты и дети, поэтому им было не напряжно). Просто, лаконично, интересно, не забито большим количеством дат, что делает информацию комфортно воспринимаемой. Дети 12 лет слушали и мы надеемся, что хоть какая-то информация в их головах осталась. В общем как раз то, что нужно для первого знакомства с городом. Понравилась и продолжительность. 2 часа наверное самое оптимальное время, чтобы не напрягаться. Экскурсовод работает с микрофоном, поэтому не надо было ходить кучкой, поближе к источнику информации, очень удобно. Хорошая дикция, что важно. По окончании экскурсии нам удалось попасть в музей одной картины (оооочень рекомендуем!), что поставило оптимистичную утвердительную точку в нашей прогулке по Пензе. Спасибо большое Елене за замечательные и познавательные выходные!
  • А
    Анна
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Добрый день большое спасибо Нине за прогулку по городу. Интересный рассказ. Хорошо продуманный маршрут. Прогулка прошла великолепно. РЕКОМЕНДУЮ. Анна.
  • А
    Анастасия
    6 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Знакомство с Пензой
    Елена, прекрасный экскурсовод. Очень интерсно и грамотно все рассказывает. Нам все очень понравилось! Рекомендую всем!!!
  • Е
    Елена
    8 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Очень понравилась экскурсия. Мы опаздывали, но гид нас ждала. Показала и рассказала даже больше из заявленного в описании. Рассказывала очень интересно, узнали много не только про архитектуру, но и о людях.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Экскурсия была очень интересной. Нина провела нас по всем значимым и интересным местам центра Пензы. Мы были удивлены и впечатлены как много в Пензе замечательных мест, городских легенд и знаменитых людей. Если бы мы сами гуляли по Пензе, мы бы столько не узнали. При этом Экскурсия не напрягает огромным количеством цифр и дат, проходит в формате беседы, диалога с интересным человеком. Спасибо Нина за интересную беседу)))
  • Л
    Людмила
    12 октября 2021
    4
    Отзыв на: Знакомство с Пензой
    ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ, ЕЛЕНА, ПРЯМО КЛАДЕЗЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРОПУЩЕННОЙ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ!!! Чуть испортило впечатление само начало экскурсии экскурсовод опоздала, но дальше было все великолепно. Спасибо Елене, мы влюбились в Пензу
  • A
    Aleš
    1 октября 2021
    5
    Отзыв на: Знакомство с Пензой
    Елена - прекрасный гид, с первых минут знакомства располагающий к себе. С её помощью мы рассмотрели основные достопримечательности старой Пензы, узнали интересные факты из истории города. Вдвойне интересно было увидеть места, связанные с моим прадедом, который ещё до революции провёл здесь свои школьные годы. Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    13 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Экскурсию проводила гид Нина, все прошло просто великолепно, не смотря на ветер в этот день. Время экскурсии пролетело незаметно. И вместо 3 часов, мы общались три с половиной часа и по моему, общаясь дальше я бы услышала о Пензе еще много интересного. Нина как гид профессионал своего дела и не только профессионал, но еще человек влюбленный в свое дело и вообще очень приятный человек. Советую эту экскурсию и гида Ниночку!
  • С
    Светлана
    25 августа 2021
    5
    Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Спасибо, Нина! Моё впечатление о Пензе сложилось благодаря Вам - город искусства - так я его себе нарисовала. Интересно, познавательно, доброжелательно-это об экскурсии.
  • С
    Светлана
    13 августа 2021
    5
    Отзыв на: Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
    Замечательный гид Данила прекрасно преподносит материал. Обширные знания об истории города, архитектуре, знаменитых людях, необычные факты о городе и горожанах увлекут даже самого скептического туриста. Огромное спасибо, Данила, за замечательную экскурсию! Очень рекомендую
  • Е
    Елена
    10 августа 2021
    4
    Отзыв на: Революционная Пенза
    Добрый день. На второй день пребывания в Пензе,обзорно ознакомившись с городом,прогулявшись по Московской улице,Спасской площади, зайдя в душевный музей В. О. Ключевского,мы (трое взрослых людей,получивших высшее гуманитарное образование в советское время), решили послушать Данилу,рекламировавшего "погружение в городскую историю". Данила,безусловно, информацией по революционной Пензе владеет,с собой принёс фотографии города начала 20-х годов. Но рассказ неструктурирован. От одной темы к другой и опять возвращаемся к началу. Гиду хотелось в два часа поместить весь запас информации, но важней было бы продумать единую,не рвущуюся нить рассказа. Наверное,это придёт со временем. Благодарны Даниле,что показал нам интересные места города (например, удивились Сталинскому центру,восхитились прекрасной сохранностью аптеки на ул. Московская 21 и т. д.). Желаем успехов Даниле в начале его пути.
  • А
    Анна
    8 августа 2021
    5
    Отзыв на: Легендарная Пенза: необычная обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Увидели интересные места города. Изложение структурировано, подача материала интересна. Экскурсовод использует доп материалы и обладает уникальными знаниями. Заплатили 3 тысячи за двухчасовую экскурсию.
  • Н
    Неля
    5 августа 2021
    5
    Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Огромное спасибо Лебедевой Нине за отличную экскурсию! Я неоднократно была в Пензе, но Нина сумела заново открыть нам город с очень интересной стороны- как исторический, культурный и с большими благотворительными традициями город. Прекрасное знание материала, индивидуальный подход и интеллигентная манера изложения - все это нам продемонстрировала Нина и влюбила нас в Пензу! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2021
    5
    Отзыв на: Революционная Пенза
    Замечательная экскурсия, которая благодаря нестандартному маршруту, интересной подаче материала и вовлеченности гида отлично подойдёт не только приезжим, но и знатокам Пензы.
  • А
    Александр
    27 мая 2021
    5
    Отзыв на: Революционная Пенза
    Классно провел время и узнал о Пензе много нового. Динамичная подача, увлеченный вдумчивый расказчик. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2021
    5
    Отзыв на: Знакомство с Пензой
    Благодарим Елену за профессионализм, неравнодушный и насыщенный фактами рассказ об истории Пензы, его известных жителях, исторических памятниках. Маршрут был выстроен интересно и точно. Мы, уже третий день находясь в городе, узнали много нового.
  • Д
    Дмитрий
    10 мая 2021
    5
    Отзыв на: Знакомство с Пензой
    Экскурсия очень понравилась. Лена показала мне действительно историческую часть Пензы, рассказала много интересного об истории города, об известных людях, живших в Пензе. Я буду рекомендовать своим друзьям и посетить этот замечательный город, и встретиться с Еленой.
  • В
    Валентина
    9 мая 2021
    5
    Отзыв на: Пенза: первая встреча
    Нина прекрасно знает и любит Пензу и историю вообще. Рассказывает эмоционально и грамотно. Единственно лично для нашей маленькой команды из 4-х человек и недавно с поезда лучше бы начать её было откуда- нибудь ближе к вокзалу или к "Ростку". А то мы устали карабкаться в гору, спеша на встречу к "Переселенцу", а после назад - в музеи. Т. е. спрашивать у конкретной группы до начала движения об особенностях состава группы (11-ти летний подросток)и местопребывания (проживание туристов около вокзала- при созвоне из Москвы я это озвучивала) Построить экскурсию с другого конца, так сказать. Поэтому кое- кто у нас устал за 3 часа. Но это уж не упрек, а просто совет. В целом мы очень довольны и рекомендуем Нину от души!
  • В
    Валентина
    4 февраля 2021
    5
    Отзыв на: Автомобильное путешествие по Пензе
    Мы впервые побывали в Пензе, на своём авто проехали с экскурсоводом Валентиной по историческим местам города, которая с любовью и знанием своего дела рассказала нам об истории города, своих земляках, именно ее рассказ поселил в нас желание снова вернуться сюда, чтобы ещё раз увидеть и побывать в Пензе
  • Н
    Наталия
    11 января 2021
    5
    Отзыв на: Знакомство с Пензой
    Спасибо Елене за очень интересную экскурсию. Она очень подробно рассазала о городе и известных людях, жизнь или творчество которых связаны с Пензой. Дети свместе со взрослыми с удовольствием слушали рассказ. Учитывая холодную погоду, Елена предложила выпить чая и погреться в кафе.
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