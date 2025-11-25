Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Пензенской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
6500
₽
за всё
На репетициях - чёрное, на сцене - смелое
5
5 отзывов
от
2600
₽
за чел.
В комфортном темпе прокатиться по городу и увидеть его ключевые места
10800
₽
за всё
Очутиться там, где жил, творил и мечтал поэт
12800
₽
за всё
Легенды, святыни и тишина подземелий - в городе, где время идёт иначе
5
1 отзыв
6650
₽
за всё
Познакомиться с городом и прочувствовать его атмосферу
4.9
11 отзывов
15500
₽
за всё
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
5
4 отзыва
4000
₽
за всё
Вся история города и «пензяков толстопятых» на главной улице Пензы
5
8 отзывов
1000
₽
за чел.
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
5
8 отзывов
5000
₽
за всё
Увидеть город с неожиданной стороны и послушать восхитительные сюжеты из его жизни
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
620
₽
за чел.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пензе — городу, где переплетаются легенды, драматические события и необычные памятники! Эта аудиоэкскурси...
5
24 отзыва
1500
₽
за чел.
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Обзорные по городам
5
1 отзыв
620
₽
за чел.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пензе — городу, где переплетаются легенды, драматические события и необычные памятники! Эта аудиоэкскурси...
4.5
2 отзыва
7800
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и услышать самые любопытные факты его истории
5
1 отзыв
12500
₽
за всё
Всего в 2 часах езды от Пензы находится одно из старейших поселений России. Это небольшое село Наровчат, история которого начинается с XIII века. Туда...
5
28 отзывов
6750
₽
за всё
Побываем в Пензе, крупном городе, расположившемся в сердце европейской части России, на Приволжской возвышенности. Вы услышите любопытные факты ее ист...
Туры на автомобиле
4.9
11 отзывов
15500
₽
за всё
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
4.5
2 отзыва
7800
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и услышать самые любопытные факты его истории
Последние отзывы об экскурсиях по Пензенской области
А
Дата посещения: 23 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Узнала много нового о городе, в т.ч. факты, о которых раньше никогда не слышала. Марина прекрасный экскурсовод -
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Н
Дата посещения: 23 ноя 2025
Большое спасибо Марине! Прекрасная экскурсия - история от архитектуры) Каждый архитектурный объект или памятник, у которых мы останавливались, как оказалось,
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Д
Дата посещения: 5 июл 2025
Моя молодежь в восторге. Как они оценили экскурсию - у Татьяны горят глаза. А это наивысшая оценка, особенно для экскурсовода!
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L
Дата посещения: 10 мая 2025
Всем доброго дня! Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что погода была дождливой. Наш экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала о Пензе,
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Н
Дата посещения: 4 мая 2025
Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию! Было познавательно
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Однозначно рекомендуем тем, кто любит велосипед так же как и мы)
Провели время активно и полезно, многое посмотрели. Не устали, потому что много остановок. Все наши пожелания учитывались, забота о нашем комфорте максимальная 👍
Провели время активно и полезно, многое посмотрели. Не устали, потому что много остановок. Все наши пожелания учитывались, забота о нашем комфорте максимальная 👍
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Очень довольны, что выбрали Софью как гида с автомобилем. Уверенное спокойное вождение, отличное знание дорог. Интересные рассказы в пути и в самой усадьбе Арсеньевой. Приятное погружение в жизнь и творчество Михаила Юрьевича. Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию!
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Марина замечательный гид и рассказчик. экскурсия вызвала неподдельный восторг, огромное спасибо за предоставленное удовольствие. Рекомендуем 💯
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Отлично провели время. Спасибо
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А
Татьяна - это отличный гид! 👍 Были с ней на экскурсии по Пензе, в город приехали впервые, а после экскурсии
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