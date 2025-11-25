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Экскурсии по Пензенской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Пензенской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Пенза

Индивидуальные экскурсии

Пенза и Мейерхольд: прогулка с посещением музея
Пенза и Мейерхольд: прогулка с посещением музея
6500
за всё
На репетициях - чёрное, на сцене - смелое
Пенза
По улицам Пензы - на велосипедах
По улицам Пензы - на велосипедах
5
5 отзывов
от
2600
за чел.
В комфортном темпе прокатиться по городу и увидеть его ключевые места
Пенза
В Тарханы - усадьбу Лермонтова (из Пензы на вашем авто)
В Тарханы - усадьбу Лермонтова (из Пензы на вашем авто)
10800
за всё
Очутиться там, где жил, творил и мечтал поэт
Пенза
В древний Наровчат - к монастырю и пещерам (из Пензы на вашем авто)
В древний Наровчат - к монастырю и пещерам (из Пензы на вашем авто)
12800
за всё
Легенды, святыни и тишина подземелий - в городе, где время идёт иначе
Пенза
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
5
1 отзыв
6650
за всё
Познакомиться с городом и прочувствовать его атмосферу
Пенза
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
4.9
11 отзывов
15500
за всё
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
Пенза
Улица Московская вдоль и поперёк
Улица Московская вдоль и поперёк
5
4 отзыва
4000
за всё
Вся история города и «пензяков толстопятых» на главной улице Пензы
Пенза
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
5
8 отзывов
1000
за чел.
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
Пенза
Пенза в деталях
Пенза в деталях
5
8 отзывов
5000
за всё
Увидеть город с неожиданной стороны и послушать восхитительные сюжеты из его жизни
Пенза

Групповые экскурсии

Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
5
1 отзыв
620
за чел.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пензе — городу, где переплетаются легенды, драматические события и необычные памятники! Эта аудиоэкскурси...
Пенза
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Пенза вчера и сегодня (в группе)
5
24 отзыва
1500
за чел.
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Пенза

Обзорные по городам

Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
5
1 отзыв
620
за чел.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пензе — городу, где переплетаются легенды, драматические события и необычные памятники! Эта аудиоэкскурси...
Пенза
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
4.5
2 отзыва
7800
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и услышать самые любопытные факты его истории
Пенза
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
5
1 отзыв
12500
за всё
Всего в 2 часах езды от Пензы находится одно из старейших поселений России. Это небольшое село Наровчат, история которого начинается с XIII века. Туда...
Пенза
Обзорная экскурсия по Пензе
Обзорная экскурсия по Пензе
5
28 отзывов
6750
за всё
Побываем в Пензе, крупном городе, расположившемся в сердце европейской части России, на Приволжской возвышенности. Вы услышите любопытные факты ее ист...
Пенза

Туры на автомобиле

Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
4.9
11 отзывов
15500
за всё
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
Пенза
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
4.5
2 отзыва
7800
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и услышать самые любопытные факты его истории
Пенза

Последние отзывы об экскурсиях по Пензенской области

А
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Дата посещения: 23 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Узнала много нового о городе, в т.ч. факты, о которых раньше никогда не слышала. Марина прекрасный экскурсовод -
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увлекает формат и глубина подачи, а сам рассказ о Пензе пропитан любовью, много интересных отступлений и возможность получить ответы на интересующие вопросы.

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Н
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Дата посещения: 23 ноя 2025
Большое спасибо Марине! Прекрасная экскурсия - история от архитектуры) Каждый архитектурный объект или памятник, у которых мы останавливались, как оказалось,
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таит в себе частичку истории города, знаменитых людей, и, зачастую, поэзии. Некоторые места, мимо которых раньше просто пробегали, открылись с новой стороны)) Узнали о Пензе много интересного! Марина очень легкий и увлекательный рассказчик))

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Д
В Пензу на 45 меридиан
Дата посещения: 5 июл 2025
Моя молодежь в восторге. Как они оценили экскурсию - у Татьяны горят глаза. А это наивысшая оценка, особенно для экскурсовода!
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L
В Пензу на 45 меридиан
Дата посещения: 10 мая 2025
Всем доброго дня! Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что погода была дождливой. Наш экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала о Пензе,
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о достопримечательностях, о знаменитых людях- пензенцах разных эпох. За время проведенное с Татьяной мы не только узнали много нового, но и пообщались с грамотным, увлеченным, интереснейшим человеком. Все было очень комфортно, многое запомнилось, потому что экскурсия была грамотно выстроена. Очень благодарим Вас, Татьяна и желаем Вам приятных и пытливых туристов. А с нами остались воспоминания о Пензе и наше замечательное знакомство! С уважением, Локтионовы Дмитрий и Лариса, Ивановы Дмитрий и Татьяна, г. Волгоград

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Н
В Пензу на 45 меридиан
Дата посещения: 4 мая 2025
Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию! Было познавательно
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Анна
По улицам Пензы - на велосипедах
Однозначно рекомендуем тем, кто любит велосипед так же как и мы)
Провели время активно и полезно, многое посмотрели. Не устали, потому что много остановок. Все наши пожелания учитывались, забота о нашем комфорте максимальная 👍
Однозначно рекомендуем тем, кто любит велосипед так же как и мы)
Однозначно рекомендуем тем, кто любит велосипед так же как и мы)
Однозначно рекомендуем тем, кто любит велосипед так же как и мы)
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Екатерина
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Очень довольны, что выбрали Софью как гида с автомобилем. Уверенное спокойное вождение, отличное знание дорог. Интересные рассказы в пути и в самой усадьбе Арсеньевой. Приятное погружение в жизнь и творчество Михаила Юрьевича. Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию!
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Елена
Пенза вчера и сегодня
Марина замечательный гид и рассказчик. экскурсия вызвала неподдельный восторг, огромное спасибо за предоставленное удовольствие. Рекомендуем 💯
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Елена
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Отлично провели время. Спасибо
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А
Пенза в деталях
Татьяна - это отличный гид! 👍 Были с ней на экскурсии по Пензе, в город приехали впервые, а после экскурсии
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стали как местные - за 2,5 часа узнали очень много про город, про знаменитых горожан и даже небольшие секретики.
Время пролетело очень быстро, нам понравилось!
Однозначно, рекомендую всем, если хотите интересно и с пользой провести время в Пензе! 👍👍👍

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