Об экскурсии

Приглашаем вас на один из самых популярных у гостей нашего города маршрут. Начнем нашу экскурсию с обзора северо-восточного берега озера Плещеева, на котором с незапамятных времен лежит загадочный Синий камень. Если пожелаете, поднимемся на Александрову гору, где вам откроется живописная панорама – вид на озеро, древние храмы и монастыри Переславля-Залесского.

В ходе прогулки по городу посетим древний мужской монастырь во имя Великомученика Никиты Готского, где покоятся мощи и сохраняются вериги Святого Никиты Столпника. Далее отправимся в Свято-Никольский монастырь — женский действующий монастырь, который поразит Вас своим великолепием и ухоженностью. На территории можно полюбоваться на монастырский пруд с рыбками, в котором отражается колокольня! Прикоснемся и к одной из главных святынь монастыря и Великой Руси — Корсунскому кресту со Святыми мощами, а также ко многим другим Святым мощам и иконам, находящимся в этой обители.

Завершим нашу экскурсию прогулкой по Красной (Соборной) площади Переславля-Залесского, где в 1152 году Юрием Долгоруким был заложен один из первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, сохранившийся до наших дней – Спасо-Преображенский собор.

Увидим церковь Александра Невского и Владимирский Собор XVIII века, которые изначально принадлежали Богородицко-Сретенскому Новодевичьему монастырю. Поднимемся на древние крепостные сооружения XII века, откуда видны красивые места нашего города.

Маршрут может быть скорректирован согласно предпочтениям туристов.