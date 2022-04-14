Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому

Приглашаем вас на один из самых популярных у гостей нашего города маршрут

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаем вас на один из самых популярных у гостей нашего города маршрут.

Начнем нашу экскурсию с обзора северо-восточного берега озера Плещеева, на котором с незапамятных времен лежит загадочный Синий камень.

Если пожелаете, поднимемся на Александрову гору, где вам откроется живописная панорама – вид на озеро, древние храмы и монастыри Переславля-Залесского.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому

Что вас ожидает 🤩

  • Загадочный Синий камень
  • Место, где располагался древний город Клещин
  • Александрова гора
  • Никитский мужской действующий монастырь
  • Свято-Никольский женский действующий монастырь
  • Красная (Соборная) площадь со Спасо-Преображенским собором

Об экскурсии

Приглашаем вас на один из самых популярных у гостей нашего города маршрут. Начнем нашу экскурсию с обзора северо-восточного берега озера Плещеева, на котором с незапамятных времен лежит загадочный Синий камень. Если пожелаете, поднимемся на Александрову гору, где вам откроется живописная панорама – вид на озеро, древние храмы и монастыри Переславля-Залесского.
В ходе прогулки по городу посетим древний мужской монастырь во имя Великомученика Никиты Готского, где покоятся мощи и сохраняются вериги Святого Никиты Столпника. Далее отправимся в Свято-Никольский монастырь — женский действующий монастырь, который поразит Вас своим великолепием и ухоженностью. На территории можно полюбоваться на монастырский пруд с рыбками, в котором отражается колокольня! Прикоснемся и к одной из главных святынь монастыря и Великой Руси — Корсунскому кресту со Святыми мощами, а также ко многим другим Святым мощам и иконам, находящимся в этой обители.
Завершим нашу экскурсию прогулкой по Красной (Соборной) площади Переславля-Залесского, где в 1152 году Юрием Долгоруким был заложен один из первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, сохранившийся до наших дней – Спасо-Преображенский собор.
Увидим церковь Александра Невского и Владимирский Собор XVIII века, которые изначально принадлежали Богородицко-Сретенскому Новодевичьему монастырю. Поднимемся на древние крепостные сооружения XII века, откуда видны красивые места нашего города.
Маршрут может быть скорректирован согласно предпочтениям туристов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (экскурсия проходит на транспорте заказчика, при возможности помогу с заказом транспорта, такси)
  • Вход и билеты на территорию музеев, вход на территорию Национального парка, где лежит Синий камень (у кого есть льготы, вход на Синий камень бесплатный)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Завершение: Соборная площадь, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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