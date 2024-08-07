Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Переславле-Залесском, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Пешая
29 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
16 авг в 12:30
20 авг в 14:00
6 450 за всё до 6 чел.
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
17 отзывов
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
400 за человека
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
25 авг в 12:00
26 авг в 12:00
5 950 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
  2. В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
  3. Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Река Трубеж
  5. Синь-камень
  6. Красная площадь
  7. Свято-Никольский женский монастырь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в августе 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 6 450. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 50 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам