Н Наталья Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке Просто супер! Все довольны. Рекомендую! Программа и экскурсовод замечательны.

Ю Юлия В гости к сибирским хаски и якутским лайкам Нам очень понравилось, собаки чистые, красивые, ухоженные! Владельцы очень притяне люди, много рассказывают про своих питомцев! Даже показали нам ещё двух своих любимцев! Мы остались довольны! Рекомендую)

О Ольга В гости к сибирским хаски и якутским лайкам Посетили экскурсию не смотря на дождик. Очень понравились ребята: отзывчивые, развиваются, улучшаются, расширяются. Увлеченно рассказывают о каждом своём питомце, а они такие разные, забавные (ели крыжовник с куста), но послушные и дисциплинрованные. А какие разговорчивые!!!

А Алексей Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке Спасибо огромное за экскурсию! Любящий и знающий свой город человек, истории с интересными фактами и подробностями! Прекрасное путешествие на лодочке. Остались только позитивные эмоции!

А Антонина Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке Экскурсия прошла замечательно. Елена прекрасно владеет материалом. Сначало неспешная прогулка по городу, а затем на лодке по реке Трубеж и Плещееву озеру. По реке плыть было интереснее всего: красивые домики по берегу, живописные места. Рекомендую!

Г Галина Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле) Елена - прекрасный гид. Комфортно проехались по основным местам города. Детям 10 и 14 лет все было понятно и интересно. Спасибо.

А Андрей В гости к сибирским хаски и якутским лайкам Отличная экскурсия! Спасибо за впечатления) Собаки чистые, ухоженные и очееееееень ласковые)) Хозяева очень приятные люди, рассказали о содержании собак, о том, как за ними ухаживают, ответили на все наши вопросы(и даже на самые странные😂). Ждём зимы, обязательно приедем покататься на упряжке.

А Алёна Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле) Очень понравилась экскурсия и формат, были учтены все наши пожелания, учитывая инвалида и собаку) Несмотря на то, что я была несколько раз в Переславле-Залесском, открыла для себя много нового и интересного за что огромное спасибо!