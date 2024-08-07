2 часа
Водная прогулка
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
16 авг в 12:30
20 авг в 14:00
6 450₽ за всё до 6 чел.
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
400₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
25 авг в 12:00
26 авг в 12:00
5 950₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 августа 2024Просто супер! Все довольны. Рекомендую! Программа и экскурсовод замечательны.
- ЮЮлия5 августа 2024Нам очень понравилось, собаки чистые, красивые, ухоженные! Владельцы очень притяне люди, много рассказывают про своих питомцев! Даже показали нам ещё двух своих любимцев! Мы остались довольны! Рекомендую)
- ООльга2 августа 2024Посетили экскурсию не смотря на дождик. Очень понравились ребята: отзывчивые, развиваются, улучшаются, расширяются. Увлеченно рассказывают о каждом своём питомце, а они такие разные, забавные (ели крыжовник с куста), но послушные и дисциплинрованные. А какие разговорчивые!!!
- ААлексей27 июля 2024Спасибо огромное за экскурсию! Любящий и знающий свой город человек, истории с интересными фактами и подробностями! Прекрасное путешествие на лодочке. Остались только позитивные эмоции!
- ААнтонина24 июля 2024Экскурсия прошла замечательно. Елена прекрасно владеет материалом. Сначало неспешная прогулка по городу, а затем на лодке по реке Трубеж и Плещееву озеру. По реке плыть было интереснее всего: красивые домики по берегу, живописные места. Рекомендую!
- ГГалина23 июля 2024Елена - прекрасный гид. Комфортно проехались по основным местам города. Детям 10 и 14 лет все было понятно и интересно. Спасибо.
- ААндрей13 июля 2024Отличная экскурсия! Спасибо за впечатления) Собаки чистые, ухоженные и очееееееень ласковые)) Хозяева очень приятные люди, рассказали о содержании собак, о том, как за ними ухаживают, ответили на все наши вопросы(и даже на самые странные😂). Ждём зимы, обязательно приедем покататься на упряжке.
- ААлёна8 июля 2024Очень понравилась экскурсия и формат, были учтены все наши пожелания, учитывая инвалида и собаку) Несмотря на то, что я была несколько раз в Переславле-Залесском, открыла для себя много нового и интересного за что огромное спасибо!
- ММаксим13 июня 2024Прекрасно расположены места где посмотреть и попробовать местную кухню
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Нескучные экскурсии»
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