Полезная информация о Переславль-Залесском
Что нужно знать о Переславль-Залесском: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 27 экскурсий
Местное время в Переславль-Залесском
00:2044
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Переславль-Залесский
|По-английски
|Pereslavl'-Zalesskiy
|Население города
|40 283 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|141 м. от уровня моря
Где находится Переславль-Залесский на карте
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