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Полезная информация о Переславль-Залесском

Что нужно знать о Переславль-Залесском: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 27 экскурсий
Местное время в Переславль-Залесском
00:2044
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПереславль-Залесский
По-английскиPereslavl'-Zalesskiy
Население города40 283 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота141 м. от уровня моря

Где находится Переславль-Залесский на карте

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