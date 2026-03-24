Приготовьтесь к объёмному знакомству с городом! Вы окунётесь в историю на экскурсии по бывшему посаду, торговым рядам 18–19 века и древним валам. Прикоснётесь к гастрономическим традициям на дегустации. Обретёте новый навык и своими руками сможете сшить платье на мастер-классе.

Описание мастер-класса

Мы встретимся на Красной площади, в самом центре кремля. Осмотрим Спасо-Преображенский собор 12 века, поговорим о его тайнах, поднимемся на земляные валы и подойдём к последней постройке Ивана Грозного.

Дойдём до места, где жена Дмитрия Донского села на плоты, чтобы спастись от войск Тохтамыша. А потом прогуляемся до Никольского монастыря — самой красивой монастырской территории Переславля.

Затем отправимся в кафе на дегустацию. Здесь можно заказать местные фермерские сыры, ярушки (рыбные пельмени), жареную ряпушку — кстати, именно её подавали к царским коронованным обедам.

А после вас ждёт мастер-класс по пошиву русского платья. Своими руками — но под руководством мастера — вы создадите уменьшенную копию платья, юбки-понёвы или мужской рубахи.

Вы узнаете:

кто и зачем основал Переславль-Залесский

какие известные люди здесь жили

где Дмитрий Донской крестил своих детей

где Иван Грозный построил последний храм

кто основал Рыбную слободу

и не только

Организационные детали