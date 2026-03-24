Полное погружение в историю, культуру и вкусы Переславля-Залесского
Приготовьтесь к объёмному знакомству с городом! Вы окунётесь в историю на экскурсии по бывшему посаду, торговым рядам 18–19 века и древним валам. Прикоснётесь к гастрономическим традициям на дегустации. Обретёте новый навык и своими руками сможете сшить платье на мастер-классе.
Описание мастер-класса
Мы встретимся на Красной площади, в самом центре кремля. Осмотрим Спасо-Преображенский собор 12 века, поговорим о его тайнах, поднимемся на земляные валы и подойдём к последней постройке Ивана Грозного.
Дойдём до места, где жена Дмитрия Донского села на плоты, чтобы спастись от войск Тохтамыша. А потом прогуляемся до Никольского монастыря — самой красивой монастырской территории Переславля.
Затем отправимся в кафе на дегустацию. Здесь можно заказать местные фермерские сыры, ярушки (рыбные пельмени), жареную ряпушку — кстати, именно её подавали к царским коронованным обедам.
А после вас ждёт мастер-класс по пошиву русского платья. Своими руками — но под руководством мастера — вы создадите уменьшенную копию платья, юбки-понёвы или мужской рубахи.
Вы узнаете:
кто и зачем основал Переславль-Залесский
какие известные люди здесь жили
где Дмитрий Донской крестил своих детей
где Иван Грозный построил последний храм
кто основал Рыбную слободу
и не только
Организационные детали
Программа 15+
В стоимость входит экскурсия (2 ч), мастер-класс и чаепитие. Все необходимые материалы я предоставляю
Дегустация в кафе оплачивается отдельно по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Елена, я коренная переславна и очень люблю свой город. По первому образованию я педагог, работаю с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Но многие знают меня как «экскурсовода, который читать дальше
всегда в русском платье». Родилась и выросла на берегу Плещеева озера и поэтому знаю о родных местах почти всё. Истории, которые я расскажу, вы вряд ли где-то услышите или прочитаете. Легко нахожу контакт с любой аудиторией, в том числе и с детьми. Стараюсь, чтобы в путешествии было атмосферно, комфортно и интересно.
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
