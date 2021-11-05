Переславль-Залесский – один из старейших городов России, входящий в туристический маршрут «Золотое кольцо». Он вызывает восхищение не только туристов, но и местных жителей. В нём собрано большое количество сооружений XIV века, исторических музеев, таинственных мест и ресторанов с вкусной пищей. ХорошоТАМ подробно расскажет об особенностях города, как до него добраться, где остановиться, что попробовать и какие места посетить.
Данное место известно уникальной архитектурой и пейзажами. Город привлекает туристов старинными храмами, дубовыми рощами и гастрономическим разнообразием.
«Ты ведь знаешь, что я люблю селёдку, и поэтому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею»
писал французский драматург, восхищаясь Переславлем-Залесским и восхваляя его гастрономические особенности.
Общая информация
- Население – 37 943 человека. Жителей города называют Переславцы, мужчину: Переславец, женщину: Переславна.
- Валюта – российский рубль.
- Язык – русский.
- Основная религия – христианство, распространённая – ислам.
- Телефонный код: +7 48535, номер городской справочной: +7 (903) 690-17-01.
Расположение
- Жемчужина России – город Переславль-Залесский находится в Ярославской обрасти.
- Город размещён в 140 километрах от Москвы. Рядом с ним располагается Сергиев Посад, Ногинск, Королёв, Ярославль, Мытищи.
- Через Переславль течёт речка Трубеж, впадающая в Плещеево озеро. На берегу озера находится небольшой холм, именуемый Ярилиной горой.
Достопримечательности Переславля-Залесского
В городе много достопримечательных мест, благодаря которым его включили в туристический маршрут.
- Национальный парк «Плещеево озеро» - экологичное место, где находится дендрарий и заповедник. На территории парка можно встретить лосей, белок, куниц, а также разбить палаточный лагерь.
- Музей «Ботик Петра I». В помещении музея находится судно, построенное самим русским императором, также морские приспособления, фотографии, чертежи.
- Памятник Юрию Долгорукому – основателю города. Бюст установлен в парке Горицкого монастыря, он является одним из символов Переславля.
- Музей «Рождение сказки и Славянской мифологии». Деревянные постройки и декорации расскажут посетителям о жизни в языческой Руси, поведают сказания о 3 богатырях.
- Музей Александра Невского. В небольшом помещении можно увидеть образ великого полководца, познакомиться с его наградами и макетом Переславля-Залесского.
- Сретенская церковь. Строение привлечёт прохожих своими белыми колоннами и голубыми куполами. В церкви проходят богослужения, которые может посетить любой желающий.
- Церковь Сорока Мучеников построена на берегу реки Трубеж. Живописные виды, окружающие церковь, и её архитектурный ансамбль привлечёт гостей города. Внутреннее убранство святыни таит иконы с ликами святых, расписные стены и позолоченный алтарь, рядом с главным зданием находится колокольня и трапезная.
- Феодоровский монастырь – уникальное место, построенное в период правления Ивана Грозного, он располагается в западной части Переславля-Залесского.
- Синий камень – ритуальный предмет, используемый в языческих обрядах. Камень уникален тем, что смог сохраниться в первоначальном виде, во время дождя он становится ярко-синим.
- Переславский железнодорожный музей открывает свои двери для туристов. В музее находится около 15 единиц дорожной техники времён правления Николая I и существования Советского Союза.
- Историко-культурный центр «Русский парк» привлечёт ярко-красными деревянными воротами, украшенными резными курочками. Детям и взрослым будет интересно очутиться в царских палатах, посмотреть на исконно русскую посуду и предметы быта, а также сфотографироваться с Бабой Ягой.
- Музей хитростей и смекалки. В музее собраны уникальные вещи, среди экспонатов можно встретить трость-табурет, бутылку-холодильник и многое другое.
Значимые места
В Переславле-Залесском есть особые места, которые имеют важное значение в истории города.
- Спасо-Преображенский собор был построен при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском. Видели ли вы церковь Бориса и Глеба в Кидекше? Спасо-Преображенский собор похож на эту церковь внешне, так как построен из белого камня и имеет вытянутую форму. Данное сооружения славится тем, что в нём был крещён Александр Невский;
- Переславский кремль – центр города, обособленный белокаменными стенами. Внутри кремля находятся церкви, соборы, сад с липами и берёзами.
- Ярилина гора. Возвышенность почитается местными жителями и историками, так как по ней ходил юный Александр Невский. Гора была названа в честь Ярилы – славянского праздника.
- Церковь Сорока-Мучеников. Местные жители почитают данное место, так как оно было возведено в память о солдатах, отказавшихся отречься от Христа и впоследствии были убиты.
- Плещеево озеро. Именно в его водах обитает рыба ряпушка – символ Переславля.
- Успенский Горицкий монастырь – был построен при Иване Калите, на его фоне снимались многие русские фильмы.
Особенности Переславля
История
Город был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Русский воин на берегу озера Плещеево заложил град. Переславль был 3 по величине городом Руси, он обособлял киевские земли. После смерти Юрия Долгорукого обустройством города занялся Андрей Боголюбский, а после него Александр Невский. В период существования Руси Переславль потерпел множество разрушений, Золотая Орда осуществляла набеги, крушила оборонительные стены кремля и храмы. В эпоху правления Петра I Переславль-Залесский преобразовался, на берегу Плещеева озера появилась флотилия. Во время прихода советской власти город был включён в состав Ярославской области.
Городское население
Переславцы доброжелательные, они с радостью расскажут, как пройти до городской достопримечательности, и даже могут проводить. Спокойная жизнь и тёплый климат благотворно влияют на местных жителей, они буквально светятся лучами солнца. Так как большая часть населения христиане, они совершают религиозные обряды. К примеру, на Крещение переславцы окунаются в озеро, веря, что вода святая. Молодое и пожилое поколение продолжают соблюдать традиции предков. На городской площади в праздничные дни можно послушать русско-народные песни, игру на гуслях или отведать свежеиспечённые блины. На Новый год местное население облачается в сарафаны, кокошники, рубахи и отправляется поздравлять соседей.
Особое занятие переславцев – ловля рыбы. Поймать ряпушку – к удаче. Эта рыбка водится в Плещеевом озере, получив добычу, жители коптят и засаливают её. Переславцы придумали около 20 вариантов копчения сервировки готового блюда.
Финансовая сторона
Отдых в Переславле-Залесском не накладный, некоторые места можно посетить бесплатно или заплатить символическую сумму. Жить в данном городе комфортно, помимо красивой природы здесь недорогие продукты, вещи и цены в местах общественного питания.
Безопасность
Жизнь в Переславле тихая и спокойная, гостям не стоит беспокоиться, что на них кто-то из-за угла нападёт. Жители культурные и доброжелательные, чтобы не оказаться в конфликтной ситуации необходимо достойно себя вести, отказаться от употребления спиртных напитков на улице, соблюдать чистоту.
Переславль-Залесский занимает практически последнее место в списке роста преступности России.
Климат
Посетить Переславль-Залесский можно в любое время года, так как климат позволяет прогулки даже при дожде. Он особенно красив осенью и зимой. Купола церквей под снегом переливаются золотым цветом, осенью город наполняется пожелтевшими романтичными оттенками. Температура в Переславле в разные времена года составляет:
- зимой - 8 °C;
- летом +23°C;
- осенью +4°C;
- Весной +15°C.
Чем заняться в разные времена года
- На берегу Плещеева озера размещено несколько пляжей. Отдых на них будет комфортный, так как они оборудованы лежаками, зонтиками и беседками. Рядом с водоёмом можно установить палатки и рыбачить.
- Ежегодно летом или в начале осени проводится воздушный фестиваль «Золотое кольцо», любой желающий может подняться в небо на воздушном шаре.
- Летом туристам предоставляется заняться виндсёрфингом и кайтсёрфингом.
- Зимой работает горнолыжная база.
- В городе развит экологический туризм, в тур входит пешая прогулка по тропам национального парка, исследование растений и различных пород деревьев.
- В любое время года действуют экскурсионные туры по местным достопримечательностям, берегу Плещеева озера, соборам и близлежащим сёлам.
Город похож на Суздаль традициями и большим количеством христианских сооружений. По обычаям Переславль напоминает Скандинавию, ведь там тоже принято употреблять ряпушку в качестве главного блюда. Были ли вы в Крыму на фестивале шаров? Если желаете посетить данное событие, отправляйтесь в Переславль-Залесский.
Праздники и фестивали города
- 5-7 июня – День русской славы. Жители вспоминают боевые заслуги русских воинов, водят хороводы и тянут канат.
- Первая суббота июня – фестиваль «В гостях у Берендея». Сказочное мероприятие, в котором участвуют герои русских произведений. Цель фестиваля – напомнить детям о сказках и вызвать интерес прочесть произведения российских писателей.
- 12 июня – День города. Праздничная программа начинается утром и продолжается до позднего вечера, на центральной сцене выступают с музыкальными и танцевальными номерами местные таланты, люди водят хороводы, участвуют во флэш-мобах, посещают ярмарки. Вечером начинается самое интересное событие – запуск салютов.
- 13-18 июля – фестиваль «Золотое кольцо России», местные жители и туристы могут прокатиться на воздушном шаре и посмотреть на город с высоты птичьего полёта.
- 10-12 июля – фестиваль Пере-Движение. Посетителей ждут деловые встречи, мастер-классы готовки пищи, резьбы по дереву, рисованию. Также можно сходить в баню или поиграть в волейбол.
- 11-22 августа – фестиваль авторской песни «Открытие». Возле Плещеева озера устанавливают сцену, на которой голосистые таланты исполняют лично написанные песни.
- 12-18 сентября – Александровские дни. В период акции проходят богослужения, концерты, историческое тестирование и Крестный ход.
Празднование Нового года заметно отличается от других городов. Перед новогодней ночью жители наряжаются в русско-народные костюмы, водят хороводы на улице, поют песни, рассказывают былины и выдуманные истории.
Что попробовать в Переславле-Залесском
Еда – неотъемлемая часть культуры Переславля. Многие туристы приезжают в этот город попробовать гастрономические изыски. ХорошоТАМ подготовил для вас перечень самых вкусных блюд и мест, где их можно попробовать.
- Копчёная ряпушка – традиционное блюдо переславцев. Эта рыбка знаменита тем, что изображена на гербе города.
- Уха. Блюдо состоит из картофеля, лука, зелени, судака или осетра.
- Мороженное из сельди. Удивительное блюдо, не правда ли? Необычный десерт включает в состав репчатый лук, селёдку, крабовое мясо и сметану.
- Более 200 видов сыров. Сыр можно попробовать на местной сыроварне.
- Борщ, сваренный по рецепту периода правления Петра I. В борще обычные ингредиенты, кроме мяса. Мясо кладётся нескольких видов: утка, курица, телятина, свинина, говядина.
- Гурьевская каша. Состав: манная крупа, сухофрукты, орехи, сливки.
- Солянка. Блюдо готовится на мясном. Грибном или рыбном бульоне.
- Окрошка. Переславская окрошка отличается от традиционной, в неё кладут горох или бобы.
- Бефстроганов представляет собой говядину, свинину или курицу в сливочном соусе с макаронами.
Попробовать традиционные блюда можно в кафе или ресторане. Стоимость чудес гастрономии не дорогая, доступная каждому гостю города. Наш сайт собрал для вас лучшие места общественного питания:
- Ресторан «Кино и вино». В меню есть сырники. Ряпушка, сало, вина и пиво разных сортов.
- Ресторан «Сельдь Царский Посол» подойдёт ценителям рыбы и традиционной русской кухни.
- Ресторан-изба «Попов луг». Исконно русские блюда и атмосфера собраны в одном месте – деревянной избе.
- Ресторан «Княжество Еда» угощает гостей копчёностями, сырами, отварным картофелем и многолетним вином.
- Любители фаст-фуда могут посетить бургерную или пиццерию.
- Приобрести продукты можно в магазине ВкусВилл, Пятёрочка, Мясоедъ.
Писатель Александр Дюма настолько любил рыбу, что ездил в Переславль полакомиться ею.
Где остановиться
- Аренда коттеджа. Снять частный дом дорого, такая услуга подойдёт большой компании или для торжественного события. Коттеджи размещены среди деревьев, летом можно позагорать на зелёном газоне.
- Отель AZIMUT – популярное место среди туристов. В отеле есть бар, тренажёрный зал, шведский стол, номера уютные и просторные. Комнаты имеют разную стоимость в зависимости от количества спальных мест и изысков.
- Гостиница Сельдь Царский Посол. Гостиница имеет нестандартный дизайн, стоимость номера начинается от 550 рублей, рядом находится национальный парк.
- Эко-отель Джао Да!Ча. Деревянные домики окружает лес, такое место придётся по вкусу любителям природы и всего натурального.
- Палаточный отдых. Остановиться в собственной палатке можно возле Плещеева озера.
- Туристический комплекс «Ботик». На его территории размешены небольшие домики, в которых есть кровать, тумба и душ. На улице можно приготовить шашлык и посидеть в уютной беседке.
- Гостиница «Оскар» несмотря на недорогое проживание, имеет роскошный буфет, бассейн и номера на любой кошелёк.
- Гостевой дом «Орхидея» обеспечит крепкий сон и вкусные перекусы. Стоимость проживания недорогая, вокруг помещения расстилается газон и растения.
- Отель Никитское подворье. Отдых в нём станет не только удобным. Но и полезным для здоровья. В отеле можно пройти курсы спа-процедур, получить лечебный массаж, иглоукалывание, прокатиться на лыжах или отправиться на пешею прогулку с гидом.
Как добраться до Переславля
Жителям России, чтобы посетить Переславль-Залесский, виза не нужна. Она потребуется иностранцам при въезде на территорию Российской Федерации. Путешественникам потребуется оформить туристическую визу. Сделать это можно в посольстве родной страны или туристическом агентстве. Стоимость визы: 80-240$, цена туристического приглашения: 600-800 рублей (зависит от количества дней пребывания). Российский Визовый центр https://russia-visacentre.com/ru
Добраться до Переславля можно разными способами:
- На автобусе. Из Москвы до Переславля ходят рейсовые автобусы, сесть на которые можно из Центрального автовокзала.
- На автомобиле. Дорога займёт около 1,5 часа, ехать нужно по трассе М-8 «Холмогоры».
- На электричке. Из Москвы необходимо сесть на электричку, доехать до Сергиева Посада, затем пересесть на автобус. Путь займёт около 1 часа 40 минут.
Как долго ехать
- Из Москвы 2 часа.
- Из Санкт-Петербурга 13 часов.
- Из Новосибирска 1 день 12 часов.
- Из Екатеринбурга 21 час.
- Из Казани 2 часа.
- Из Нижнего Новгорода 20 часов.
Основной вид транспорта в Переславле-Залесском – автобус. Передвигаться можно на рейсовом или туристическом автобусе. Стоимость поездки 22 рубля. Сайт городских автобусов https://admpereslavl.ru/raspisanie-gorodskih-avtobusov
Что привезти из Переславля-Залесского
В Переславле своя неповторимая культура, частичку которой можно привезти с собой в родную местность. ХорошоТАМ подготовил для вас список рекомендуемых покупок.
- Местные деликатесы: копчёная ряпушка, сыры.
- Сувениры: переславская вышивка, глиняные скульптуры, магниты, деревянные игрушки. Фарфоровые колокольчики, макет ботика Петра I. В церквях и монастырях можно приобрести иконы с ликами святых. Особо ценятся тарелки с изображением достопримечательностей города.
- Одежда. В Переславле вручную ткут русско-народные рубахи, на базарах продают футболки с тематическими изображениями, разноцветные платки и шали.
- В музейных лавках можно купить матрёшку, старинные утюги, глиняные кувшины, самовары.
- Финифтевые украшения: кулоны и серьги с ликами святых, расписные браслеты, броши с городскими пейзажами.
- Мёд и бальзамы.
- Глиняные копилки с пожеланиями.
- Новогодние украшения ручной работы.
- Диски с историей Переславля и его фотографии.
- Деревянные и металлические шкатулки.
- Миниатюры знаменитых сооружений.
Важно отметить, что не всё можно вывезти из города заграницу. Запрещено приобретать оружие, более 5 килограммов рыбы, опасные вещества, медицинские препараты, редких животных и растения.
Плюсы и минусы отдыха
Поездка в Переславль запомнится любому туристу. Как у любого путешествия, отдых в Переславле-Залесском имеет свои плюсы и минусы.
Минусы:
- небольшой выбор транспортных средств (нельзя добраться на самолёте или поезде);
- маленькое разнообразие развлечений;
- чтобы добраться до города, нужно потратить много времени.
Плюсы:
- гастрономическое разнообразие;
- свежий воздух, красивая природа;
- множество старинных монастырей;
- недорогие цены на питание, сувениры и проживание;
- большой выбор мест общественного питания;
- интересные локации для экскурсий;
- климат не морозный, можно отправиться в город в любой месяц.
Что сделать и увидеть в Переславле-Залесском
Переславль-Залесский – старинный город, в котором можно спокойно и с пользой провести время. В город едут за умиротворением, ознакомлением с местной кухней, природой и традициями. Прибыв Переславль, обязательно нужно:
- попробовать копчёную ряпушку и мороженое из сельди;
- искупаться в Плещеевом озере;
- пройти по тропам национального парка;
- посмотреть на синий камень;
- войти в Спасо-Преображенский собор и Феодоровский женский монастырь;
- побывать в музее-усадьбе «Ботик Петра I», музее Александра Невского;
- отправиться в местный кремль;
- сходить в музей паровозов;
- сделать фотографии на фоне церкви Сорока Мучеников Севастийских.
В первый день пребывания в Переславле нельзя упустить возможность посетить музей чайника, историко-культурный центр «Русский парк», национальный парк «Плещеево озеро», «Ботик Петра I». Туристам с детьми рекомендуется отправиться в музей «Рождение сказки и Славянской мифологии», комплекс «Дом Берендея». Данные места произведут впечатления на людей разных возрастов. После осмотра главных достопримечательностей перед отъездом рекомендуется посетить Знаменскую церковь и помолиться за себя и своих близких или заглянуть в дендрарий. Дендрологический сад имени С.Ф. Харитонова познакомит гостей с различными породами деревьев, цветов и растений, позволит насытиться свежим воздухом, пройтись вокруг пруда и посмотреть памятники.
Путешествуя по России, не забудьте посетить Переславль-Залесский. Несмотря на то, что городок довольно спокойный, в нём будет интересно даже сорвиголове. Переславль радужно примет гостей и откроет для них все свои тайны. Умиротворение, вдохновение и возобновление сил гарантировано. Покидая Переславль, не забудьте бросить монетку в реку Трубеж, чтобы обязательно вернуться в этот чудесный город.