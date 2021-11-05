Что посмотреть в Переславле-Залесском самостоятельно за 1-2 дня, как добраться до него, что вкусное поесть из местной кухни 🥧, краткая история 📖 города, описание достопримечательностей 🏛️, праздников, жизни и менталитета переславцев, о том, куда сходить и даже что купить из сувениров

Переславль-Залесский, Россия

Переславль-Залесский – один из старейших городов России, входящий в туристический маршрут «Золотое кольцо». Он вызывает восхищение не только туристов, но и местных жителей. В нём собрано большое количество сооружений XIV века, исторических музеев, таинственных мест и ресторанов с вкусной пищей. ХорошоТАМ подробно расскажет об особенностях города, как до него добраться, где остановиться, что попробовать и какие места посетить.

Данное место известно уникальной архитектурой и пейзажами. Город привлекает туристов старинными храмами, дубовыми рощами и гастрономическим разнообразием.

«Ты ведь знаешь, что я люблю селёдку, и поэтому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею»

писал французский драматург, восхищаясь Переславлем-Залесским и восхваляя его гастрономические особенности.

Общая информация

Население – 37 943 человека. Жителей города называют Переславцы, мужчину: Переславец, женщину: Переславна.

Валюта – российский рубль.

Язык – русский.

Основная религия – христианство, распространённая – ислам.

Телефонный код: +7 48535, номер городской справочной: +7 (903) 690-17-01.

Расположение

Жемчужина России – город Переславль-Залесский находится в Ярославской обрасти.

Город размещён в 140 километрах от Москвы. Рядом с ним располагается Сергиев Посад, Ногинск, Королёв, Ярославль, Мытищи.

Через Переславль течёт речка Трубеж, впадающая в Плещеево озеро. На берегу озера находится небольшой холм, именуемый Ярилиной горой.

Достопримечательности Переславля-Залесского

Национальный парк «Плещеево озеро» Музей «Ботик Петра I» Музей «Рождение сказки и Славянской мифологии» Сретенская церковь Синий камень Историко-культурный центр «Русский парк»

В городе много достопримечательных мест, благодаря которым его включили в туристический маршрут.

Национальный парк «Плещеево озеро» - экологичное место, где находится дендрарий и заповедник. На территории парка можно встретить лосей, белок, куниц, а также разбить палаточный лагерь.

- экологичное место, где находится дендрарий и заповедник. На территории парка можно встретить лосей, белок, куниц, а также разбить палаточный лагерь. Музей «Ботик Петра I» . В помещении музея находится судно, построенное самим русским императором, также морские приспособления, фотографии, чертежи.

. В помещении музея находится судно, построенное самим русским императором, также морские приспособления, фотографии, чертежи. Памятник Юрию Долгорукому – основателю города. Бюст установлен в парке Горицкого монастыря, он является одним из символов Переславля.

– основателю города. Бюст установлен в парке Горицкого монастыря, он является одним из символов Переславля. Музей «Рождение сказки и Славянской мифологии» . Деревянные постройки и декорации расскажут посетителям о жизни в языческой Руси, поведают сказания о 3 богатырях.

. Деревянные постройки и декорации расскажут посетителям о жизни в языческой Руси, поведают сказания о 3 богатырях. Музей Александра Невского . В небольшом помещении можно увидеть образ великого полководца, познакомиться с его наградами и макетом Переславля-Залесского.

. В небольшом помещении можно увидеть образ великого полководца, познакомиться с его наградами и макетом Переславля-Залесского. Сретенская церковь . Строение привлечёт прохожих своими белыми колоннами и голубыми куполами. В церкви проходят богослужения, которые может посетить любой желающий.

. Строение привлечёт прохожих своими белыми колоннами и голубыми куполами. В церкви проходят богослужения, которые может посетить любой желающий. Церковь Сорока Мучеников построена на берегу реки Трубеж . Живописные виды, окружающие церковь, и её архитектурный ансамбль привлечёт гостей города. Внутреннее убранство святыни таит иконы с ликами святых, расписные стены и позолоченный алтарь, рядом с главным зданием находится колокольня и трапезная.

. Живописные виды, окружающие церковь, и её архитектурный ансамбль привлечёт гостей города. Внутреннее убранство святыни таит иконы с ликами святых, расписные стены и позолоченный алтарь, рядом с главным зданием находится колокольня и трапезная. Феодоровский монастырь – уникальное место, построенное в период правления Ивана Грозного, он располагается в западной части Переславля-Залесского.

– уникальное место, построенное в период правления Ивана Грозного, он располагается в западной части Переславля-Залесского. Синий камень – ритуальный предмет, используемый в языческих обрядах. Камень уникален тем, что смог сохраниться в первоначальном виде, во время дождя он становится ярко-синим.

– ритуальный предмет, используемый в языческих обрядах. Камень уникален тем, что смог сохраниться в первоначальном виде, во время дождя он становится ярко-синим. Переславский железнодорожный музе й открывает свои двери для туристов. В музее находится около 15 единиц дорожной техники времён правления Николая I и существования Советского Союза.

открывает свои двери для туристов. В музее находится около 15 единиц дорожной техники времён правления Николая I и существования Советского Союза. Историко-культурный центр «Русский парк» привлечёт ярко-красными деревянными воротами, украшенными резными курочками. Детям и взрослым будет интересно очутиться в царских палатах, посмотреть на исконно русскую посуду и предметы быта, а также сфотографироваться с Бабой Ягой.

привлечёт ярко-красными деревянными воротами, украшенными резными курочками. Детям и взрослым будет интересно очутиться в царских палатах, посмотреть на исконно русскую посуду и предметы быта, а также сфотографироваться с Бабой Ягой. Музей хитростей и смекалки. В музее собраны уникальные вещи, среди экспонатов можно встретить трость-табурет, бутылку-холодильник и многое другое.

Значимые места

Спасо-преображенский собор Ярилина гора (Александрова) Стены Переславского кремля Церковь Сорока-Мучеников Горицкий Успенский монастырь

В Переславле-Залесском есть особые места, которые имеют важное значение в истории города.

Спасо-Преображенский собор был построен при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском. Видели ли вы церковь Бориса и Глеба в Кидекше? Спасо-Преображенский собор похож на эту церковь внешне, так как построен из белого камня и имеет вытянутую форму. Данное сооружения славится тем, что в нём был крещён Александр Невский;

был построен при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском. Видели ли вы церковь Бориса и Глеба в Кидекше? Спасо-Преображенский собор похож на эту церковь внешне, так как построен из белого камня и имеет вытянутую форму. Данное сооружения славится тем, что в нём был крещён Александр Невский; Переславский кремль – центр города, обособленный белокаменными стенами. Внутри кремля находятся церкви, соборы, сад с липами и берёзами.

– центр города, обособленный белокаменными стенами. Внутри кремля находятся церкви, соборы, сад с липами и берёзами. Ярилина гора . Возвышенность почитается местными жителями и историками, так как по ней ходил юный Александр Невский. Гора была названа в честь Ярилы – славянского праздника.

. Возвышенность почитается местными жителями и историками, так как по ней ходил юный Александр Невский. Гора была названа в честь Ярилы – славянского праздника. Церковь Сорока-Мучеников . Местные жители почитают данное место, так как оно было возведено в память о солдатах, отказавшихся отречься от Христа и впоследствии были убиты.

. Местные жители почитают данное место, так как оно было возведено в память о солдатах, отказавшихся отречься от Христа и впоследствии были убиты. Плещеево озеро . Именно в его водах обитает рыба ряпушка – символ Переславля.

. Именно в его водах обитает рыба ряпушка – символ Переславля. Успенский Горицкий монастырь – был построен при Иване Калите, на его фоне снимались многие русские фильмы.

Особенности Переславля

История

Жители Переславль-Залесского празднуют День России Старое фото города

Город был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Русский воин на берегу озера Плещеево заложил град. Переславль был 3 по величине городом Руси, он обособлял киевские земли. После смерти Юрия Долгорукого обустройством города занялся Андрей Боголюбский, а после него Александр Невский. В период существования Руси Переславль потерпел множество разрушений, Золотая Орда осуществляла набеги, крушила оборонительные стены кремля и храмы. В эпоху правления Петра I Переславль-Залесский преобразовался, на берегу Плещеева озера появилась флотилия. Во время прихода советской власти город был включён в состав Ярославской области.

Городское население

Переславцы доброжелательные, они с радостью расскажут, как пройти до городской достопримечательности, и даже могут проводить. Спокойная жизнь и тёплый климат благотворно влияют на местных жителей, они буквально светятся лучами солнца. Так как большая часть населения христиане, они совершают религиозные обряды. К примеру, на Крещение переславцы окунаются в озеро, веря, что вода святая. Молодое и пожилое поколение продолжают соблюдать традиции предков. На городской площади в праздничные дни можно послушать русско-народные песни, игру на гуслях или отведать свежеиспечённые блины. На Новый год местное население облачается в сарафаны, кокошники, рубахи и отправляется поздравлять соседей.

Особое занятие переславцев – ловля рыбы. Поймать ряпушку – к удаче. Эта рыбка водится в Плещеевом озере, получив добычу, жители коптят и засаливают её. Переславцы придумали около 20 вариантов копчения сервировки готового блюда.

Финансовая сторона

Отдых в Переславле-Залесском не накладный, некоторые места можно посетить бесплатно или заплатить символическую сумму. Жить в данном городе комфортно, помимо красивой природы здесь недорогие продукты, вещи и цены в местах общественного питания.

Безопасность

Жизнь в Переславле тихая и спокойная, гостям не стоит беспокоиться, что на них кто-то из-за угла нападёт. Жители культурные и доброжелательные, чтобы не оказаться в конфликтной ситуации необходимо достойно себя вести, отказаться от употребления спиртных напитков на улице, соблюдать чистоту.

Переславль-Залесский занимает практически последнее место в списке роста преступности России.

Климат

Посетить Переславль-Залесский можно в любое время года, так как климат позволяет прогулки даже при дожде. Он особенно красив осенью и зимой. Купола церквей под снегом переливаются золотым цветом, осенью город наполняется пожелтевшими романтичными оттенками. Температура в Переславле в разные времена года составляет:

зимой - 8 °C;

летом +23°C;

осенью +4°C;

Весной +15°C.

Чем заняться в разные времена года

Пляж на Плещеевом озере Любители активного отдыха в качестве развлечений могут рассмотреть виндсёрфинг и кайтсёрфинг Экологический туризм включает пешие прогулки Зимой можно покататься на лыжах Гостиничный комплекс "Лесная сказка" Очень популярны новогодние туры в Переславль-Залесский

На берегу Плещеева озера размещено несколько пляжей. Отдых на них будет комфортный, так как они оборудованы лежаками, зонтиками и беседками. Рядом с водоёмом можно установить палатки и рыбачить.

Ежегодно летом или в начале осени проводится воздушный фестиваль «Золотое кольцо», любой желающий может подняться в небо на воздушном шаре.

Летом туристам предоставляется заняться виндсёрфингом и кайтсёрфингом.

Зимой работает горнолыжная база.

В городе развит экологический туризм, в тур входит пешая прогулка по тропам национального парка, исследование растений и различных пород деревьев.

В любое время года действуют экскурсионные туры по местным достопримечательностям, берегу Плещеева озера, соборам и близлежащим сёлам.

Город похож на Суздаль традициями и большим количеством христианских сооружений. По обычаям Переславль напоминает Скандинавию, ведь там тоже принято употреблять ряпушку в качестве главного блюда. Были ли вы в Крыму на фестивале шаров? Если желаете посетить данное событие, отправляйтесь в Переславль-Залесский.

Праздники и фестивали города

Фестиваль «В гостях у Берендея» Масленица Фестиваль «Золотое кольцо России» Александровские дни

5-7 июня – День русской славы. Жители вспоминают боевые заслуги русских воинов, водят хороводы и тянут канат.

Первая суббота июня – фестиваль «В гостях у Берендея». Сказочное мероприятие, в котором участвуют герои русских произведений. Цель фестиваля – напомнить детям о сказках и вызвать интерес прочесть произведения российских писателей.

12 июня – День города. Праздничная программа начинается утром и продолжается до позднего вечера, на центральной сцене выступают с музыкальными и танцевальными номерами местные таланты, люди водят хороводы, участвуют во флэш-мобах, посещают ярмарки. Вечером начинается самое интересное событие – запуск салютов.

13-18 июля – фестиваль «Золотое кольцо России», местные жители и туристы могут прокатиться на воздушном шаре и посмотреть на город с высоты птичьего полёта.

10-12 июля – фестиваль Пере-Движение. Посетителей ждут деловые встречи, мастер-классы готовки пищи, резьбы по дереву, рисованию. Также можно сходить в баню или поиграть в волейбол.

11-22 августа – фестиваль авторской песни «Открытие». Возле Плещеева озера устанавливают сцену, на которой голосистые таланты исполняют лично написанные песни.

12-18 сентября – Александровские дни. В период акции проходят богослужения, концерты, историческое тестирование и Крестный ход.

Празднование Нового года заметно отличается от других городов. Перед новогодней ночью жители наряжаются в русско-народные костюмы, водят хороводы на улице, поют песни, рассказывают былины и выдуманные истории.

Около 150 тысяч туристов приезжают в Переславль, чтобы принять участие в фестивалях

Что попробовать в Переславле-Залесском

Копчёная ряпушка Уха Отведайте местные сыры Гурьевская каша FISCH HERBERG Сельдь Царский Посол Ресторан-изба «Попов луг»

Еда – неотъемлемая часть культуры Переславля. Многие туристы приезжают в этот город попробовать гастрономические изыски. ХорошоТАМ подготовил для вас перечень самых вкусных блюд и мест, где их можно попробовать.

Копчёная ряпушка – традиционное блюдо переславцев. Эта рыбка знаменита тем, что изображена на гербе города.

– традиционное блюдо переславцев. Эта рыбка знаменита тем, что изображена на гербе города. Уха . Блюдо состоит из картофеля, лука, зелени, судака или осетра.

. Блюдо состоит из картофеля, лука, зелени, судака или осетра. Мороженное из сельди . Удивительное блюдо, не правда ли? Необычный десерт включает в состав репчатый лук, селёдку, крабовое мясо и сметану.

. Удивительное блюдо, не правда ли? Необычный десерт включает в состав репчатый лук, селёдку, крабовое мясо и сметану. Более 200 видов сыров . Сыр можно попробовать на местной сыроварне.

. Сыр можно попробовать на местной сыроварне. Борщ , сваренный по рецепту периода правления Петра I. В борще обычные ингредиенты, кроме мяса. Мясо кладётся нескольких видов: утка, курица, телятина, свинина, говядина.

, сваренный по рецепту периода правления Петра I. В борще обычные ингредиенты, кроме мяса. Мясо кладётся нескольких видов: утка, курица, телятина, свинина, говядина. Гурьевская каша . Состав: манная крупа, сухофрукты, орехи, сливки.

. Состав: манная крупа, сухофрукты, орехи, сливки. Солянка . Блюдо готовится на мясном. Грибном или рыбном бульоне.

. Блюдо готовится на мясном. Грибном или рыбном бульоне. Окрошка . Переславская окрошка отличается от традиционной, в неё кладут горох или бобы.

. Переславская окрошка отличается от традиционной, в неё кладут горох или бобы. Бефстроганов представляет собой говядину, свинину или курицу в сливочном соусе с макаронами.

Попробовать традиционные блюда можно в кафе или ресторане. Стоимость чудес гастрономии не дорогая, доступная каждому гостю города. Наш сайт собрал для вас лучшие места общественного питания:

Ресторан «Кино и вино». В меню есть сырники. Ряпушка, сало, вина и пиво разных сортов.

Ресторан «Сельдь Царский Посол» подойдёт ценителям рыбы и традиционной русской кухни.

Ресторан-изба «Попов луг». Исконно русские блюда и атмосфера собраны в одном месте – деревянной избе.

Ресторан «Княжество Еда» угощает гостей копчёностями, сырами, отварным картофелем и многолетним вином.

Любители фаст-фуда могут посетить бургерную или пиццерию.

Приобрести продукты можно в магазине ВкусВилл, Пятёрочка, Мясоедъ.

Писатель Александр Дюма настолько любил рыбу, что ездил в Переславль полакомиться ею.

Гастропутешествие по ферме Марии Коваль 5 2 отзыва 600 ₽ за чел. Открыть секреты сыроварения, прогуляться по ферме и продегустировать местные сорта сыра Вкусные истории у Плещеева озера 5 19 отзывов 4680 ₽ за всё Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты

Где остановиться

Номер в гостинице «Сельдь Царский Посол» Эко-отель Джао да!ча Гостиница «Оскар» Гостевой дом «Орхидея» Палаточный лагерь на Плещеевом озере

Аренда коттеджа. Снять частный дом дорого, такая услуга подойдёт большой компании или для торжественного события. Коттеджи размещены среди деревьев, летом можно позагорать на зелёном газоне.

Отель AZIMUT – популярное место среди туристов. В отеле есть бар, тренажёрный зал, шведский стол, номера уютные и просторные. Комнаты имеют разную стоимость в зависимости от количества спальных мест и изысков.

Гостиница Сельдь Царский Посол. Гостиница имеет нестандартный дизайн, стоимость номера начинается от 550 рублей, рядом находится национальный парк.

Эко-отель Джао Да!Ча. Деревянные домики окружает лес, такое место придётся по вкусу любителям природы и всего натурального.

Палаточный отдых. Остановиться в собственной палатке можно возле Плещеева озера.

Туристический комплекс «Ботик». На его территории размешены небольшие домики, в которых есть кровать, тумба и душ. На улице можно приготовить шашлык и посидеть в уютной беседке.

Гостиница «Оскар» несмотря на недорогое проживание, имеет роскошный буфет, бассейн и номера на любой кошелёк.

Гостевой дом «Орхидея» обеспечит крепкий сон и вкусные перекусы. Стоимость проживания недорогая, вокруг помещения расстилается газон и растения.

Отель Никитское подворье. Отдых в нём станет не только удобным. Но и полезным для здоровья. В отеле можно пройти курсы спа-процедур, получить лечебный массаж, иглоукалывание, прокатиться на лыжах или отправиться на пешею прогулку с гидом.

Как добраться до Переславля

Автовокзал Станция Переславль-Залесский

Жителям России, чтобы посетить Переславль-Залесский, виза не нужна. Она потребуется иностранцам при въезде на территорию Российской Федерации. Путешественникам потребуется оформить туристическую визу. Сделать это можно в посольстве родной страны или туристическом агентстве. Стоимость визы: 80-240$, цена туристического приглашения: 600-800 рублей (зависит от количества дней пребывания). Российский Визовый центр https://russia-visacentre.com/ru

Добраться до Переславля можно разными способами:

На автобусе . Из Москвы до Переславля ходят рейсовые автобусы, сесть на которые можно из Центрального автовокзала.

. Из Москвы до Переславля ходят рейсовые автобусы, сесть на которые можно из Центрального автовокзала. На автомобиле . Дорога займёт около 1,5 часа, ехать нужно по трассе М-8 «Холмогоры».

. Дорога займёт около 1,5 часа, ехать нужно по трассе М-8 «Холмогоры». На электричке. Из Москвы необходимо сесть на электричку, доехать до Сергиева Посада, затем пересесть на автобус. Путь займёт около 1 часа 40 минут.

Как долго ехать

Из Москвы 2 часа.

Из Санкт-Петербурга 13 часов.

Из Новосибирска 1 день 12 часов.

Из Екатеринбурга 21 час.

Из Казани 2 часа.

Из Нижнего Новгорода 20 часов.

Основной вид транспорта в Переславле-Залесском – автобус. Передвигаться можно на рейсовом или туристическом автобусе. Стоимость поездки 22 рубля. Сайт городских автобусов https://admpereslavl.ru/raspisanie-gorodskih-avtobusov

Что привезти из Переславля-Залесского

Копчёная ряпушка Глиняные кувшины под старину Старинные утюги Матрёшки украшенные вручную Макет ботика Петра I

В Переславле своя неповторимая культура, частичку которой можно привезти с собой в родную местность. ХорошоТАМ подготовил для вас список рекомендуемых покупок.

Местные деликатесы : копчёная ряпушка, сыры.

: копчёная ряпушка, сыры. Сувениры: переславская вышивка , глиняные скульптуры , магниты, деревянные игрушки . Фарфоровые колокольчики , макет ботика Петра I . В церквях и монастырях можно приобрести иконы с ликами святых. Особо ценятся тарелки с изображением достопримечательностей города.

, , магниты, . , . В церквях и монастырях можно приобрести иконы с ликами святых. Особо ценятся тарелки с изображением достопримечательностей города. Одежда. В Переславле вручную ткут русско-народные рубахи, на базарах продают футболки с тематическими изображениями , разноцветные платки и шали .

, разноцветные и . В музейных лавках можно купить матрёшку, старинные утюги, глиняные кувшины, самовары.

Финифтевые украшения: кулоны и серьги с ликами святых, расписные браслеты, броши с городскими пейзажами.

Мёд и бальзамы.

Глиняные копилки с пожеланиями.

Новогодние украшения ручной работы.

Диски с историей Переславля и его фотографии.

Деревянные и металлические шкатулки.

Миниатюры знаменитых сооружений.

Важно отметить, что не всё можно вывезти из города заграницу. Запрещено приобретать оружие, более 5 килограммов рыбы, опасные вещества, медицинские препараты, редких животных и растения.

Плюсы и минусы отдыха

Дендрологический сад имени советского лесовода Сергея Фёдоровича Харитонова Природа Переславля-Залесского во всей красе

Поездка в Переславль запомнится любому туристу. Как у любого путешествия, отдых в Переславле-Залесском имеет свои плюсы и минусы.

Минусы:

небольшой выбор транспортных средств (нельзя добраться на самолёте или поезде);

маленькое разнообразие развлечений;

чтобы добраться до города, нужно потратить много времени.

Плюсы:

гастрономическое разнообразие;

свежий воздух, красивая природа;

множество старинных монастырей;

недорогие цены на питание, сувениры и проживание;

большой выбор мест общественного питания;

интересные локации для экскурсий;

климат не морозный, можно отправиться в город в любой месяц.

Что сделать и увидеть в Переславле-Залесском

Феодоровский женский монастырь Музей Александра Невского Переславский железнодорожный музей Посетите музей утюга Музей чайника

Переславль-Залесский – старинный город, в котором можно спокойно и с пользой провести время. В город едут за умиротворением, ознакомлением с местной кухней, природой и традициями. Прибыв Переславль, обязательно нужно:

попробовать копчёную ряпушку и мороженое из сельди;

искупаться в Плещеевом озере;

пройти по тропам национального парка;

посмотреть на синий камень;

войти в Спасо-Преображенский собор и Феодоровский женский монастырь;

побывать в музее-усадьбе «Ботик Петра I», музее Александра Невского;

отправиться в местный кремль;

сходить в музей паровозов;

сделать фотографии на фоне церкви Сорока Мучеников Севастийских.

В первый день пребывания в Переславле нельзя упустить возможность посетить музей чайника, историко-культурный центр «Русский парк», национальный парк «Плещеево озеро», «Ботик Петра I». Туристам с детьми рекомендуется отправиться в музей «Рождение сказки и Славянской мифологии», комплекс «Дом Берендея». Данные места произведут впечатления на людей разных возрастов. После осмотра главных достопримечательностей перед отъездом рекомендуется посетить Знаменскую церковь и помолиться за себя и своих близких или заглянуть в дендрарий. Дендрологический сад имени С.Ф. Харитонова познакомит гостей с различными породами деревьев, цветов и растений, позволит насытиться свежим воздухом, пройтись вокруг пруда и посмотреть памятники.

Путешествуя по России, не забудьте посетить Переславль-Залесский. Несмотря на то, что городок довольно спокойный, в нём будет интересно даже сорвиголове. Переславль радужно примет гостей и откроет для них все свои тайны. Умиротворение, вдохновение и возобновление сил гарантировано. Покидая Переславль, не забудьте бросить монетку в реку Трубеж, чтобы обязательно вернуться в этот чудесный город.