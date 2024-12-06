Незабываемое путешествие к месту силы в Уральские горы и тайгу! Колчимский или Помянённый камень — это гора на севере Красновишерского района, покрытая целой цепью останцов. Из-за того, что вершина на Помянённом камне не одна, место также называют Колчимским хребтом.
Растянута гора почти на шесть километров и из-за вершин очертаниями напоминает динозавра с костяными пластинами.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия на Помянённый Камень
Погрузитесь в удивительную природу Северного Урала, отправившись на экскурсию к Помянённому Камню! Эта уникальная вершина расположена в Красновишерском районе Пермского края и достигает максимальной высоты 781 м. Гора вытянута почти на 6 км, а её высота и ширина постепенно увеличиваются с севера на юг.
Особенности Помянённого Камня
Главная вершина имеет куполообразную форму и находится в южной части горы. Помянённый камень является продолжением Полюдова кряжа и состоит из кварцевых песчаников, конгломератов и гравелитов. Это место не только привлекает любителей природы, но и является настоящим геологическим памятником.
Что вас ждёт?
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и насладитесь:
Чистым горным воздухом
Захватывающими панорамными видами
Уникальной геологией региона
Важная информация
Дорога в одну сторону занимает от 4 до 5 часов, а затем вам предстоит пройти 10 км трэкинга до вершины. Зимой возможна дополнительная заброска на снегоходах, что сделает ваше путешествие ещё более комфортным.
Не упустите возможность насладиться красотой Северного Урала и открыть для себя новые горизонты!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Удобная
Соответствующая погоде одежда и трекинговая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.