Незабываемое путешествие к месту силы в Уральские горы и тайгу! Колчимский или Помянённый камень — это гора на севере Красновишерского района, покрытая целой цепью останцов. Из-за того, что вершина на Помянённом камне не одна, место также называют Колчимским хребтом. Растянута гора почти на шесть километров и из-за вершин очертаниями напоминает динозавра с костяными пластинами.

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия на Помянённый Камень

Погрузитесь в удивительную природу Северного Урала, отправившись на экскурсию к Помянённому Камню! Эта уникальная вершина расположена в Красновишерском районе Пермского края и достигает максимальной высоты 781 м. Гора вытянута почти на 6 км, а её высота и ширина постепенно увеличиваются с севера на юг.

Особенности Помянённого Камня

Главная вершина имеет куполообразную форму и находится в южной части горы. Помянённый камень является продолжением Полюдова кряжа и состоит из кварцевых песчаников, конгломератов и гравелитов. Это место не только привлекает любителей природы, но и является настоящим геологическим памятником.

Что вас ждёт?

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и насладитесь:

Чистым горным воздухом

Захватывающими панорамными видами

Уникальной геологией региона

Важная информация

Дорога в одну сторону занимает от 4 до 5 часов, а затем вам предстоит пройти 10 км трэкинга до вершины. Зимой возможна дополнительная заброска на снегоходах, что сделает ваше путешествие ещё более комфортным.

Не упустите возможность насладиться красотой Северного Урала и открыть для себя новые горизонты!