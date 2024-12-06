Помянённый (Колчимский) шаман-камень

Незабываемое путешествие к месту силы в Уральские горы и тайгу! Колчимский или Помянённый камень — это гора на севере Красновишерского района, покрытая целой цепью останцов. Из-за того, что вершина на Помянённом камне не одна, место также называют Колчимским хребтом.

Растянута гора почти на шесть километров и из-за вершин очертаниями напоминает динозавра с костяными пластинами.
Помянённый (Колчимский) шаман-камень
Помянённый (Колчимский) шаман-камень
Помянённый (Колчимский) шаман-камень
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия на Помянённый Камень

Погрузитесь в удивительную природу Северного Урала, отправившись на экскурсию к Помянённому Камню! Эта уникальная вершина расположена в Красновишерском районе Пермского края и достигает максимальной высоты 781 м. Гора вытянута почти на 6 км, а её высота и ширина постепенно увеличиваются с севера на юг.

Особенности Помянённого Камня

Главная вершина имеет куполообразную форму и находится в южной части горы. Помянённый камень является продолжением Полюдова кряжа и состоит из кварцевых песчаников, конгломератов и гравелитов. Это место не только привлекает любителей природы, но и является настоящим геологическим памятником.

Что вас ждёт?

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и насладитесь:

  • Чистым горным воздухом
  • Захватывающими панорамными видами
  • Уникальной геологией региона

Важная информация

Дорога в одну сторону занимает от 4 до 5 часов, а затем вам предстоит пройти 10 км трэкинга до вершины. Зимой возможна дополнительная заброска на снегоходах, что сделает ваше путешествие ещё более комфортным.

Не упустите возможность насладиться красотой Северного Урала и открыть для себя новые горизонты!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Пикник на горе
Что не входит в цену
  • Питание (завтрак и обед)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: Пермь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Удобная
  • Соответствующая погоде одежда и трекинговая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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