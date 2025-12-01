Отправьтесь в путешествие к одной из самых живописных вершин Северного Урала — Помянённому камню (781 м).
Вас ждёт восхождение через тайгу, прогулка среди причудливых скал-останцев, панорамы бескрайних лесов и гор.
По пути вы услышите легенды, связанные с этим местом, насладитесь свежестью уральской природы и сделаете эффектные фотографии.
Вас ждёт восхождение через тайгу, прогулка среди причудливых скал-останцев, панорамы бескрайних лесов и гор.
По пути вы услышите легенды, связанные с этим местом, насладитесь свежестью уральской природы и сделаете эффектные фотографии.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Перми
По дороге остановка на стоянке и лёгкий завтрак.
12:00 — прибытие к подножию Помянённого камня
Подготовка к восхождению.
12:30–14:30 — подъём на вершину (около 6 км в одну сторону)
Путь проходит через тайгу и каменистые тропы.
14:30–16:00 — прогулка по вершине
Осмотр скал-останцев, напоминающих древний замок или спину доисторического ящера, фотопаузы, рассказы о легендах и преданиях Урала.
16:00–18:00 — спуск с горы
18:00–23:00 — обратная дорога в Пермь
С остановкой на ужин в придорожном кафе.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле в обе стороны и экскурсионное сопровождение. Дополнительно (по желанию) оплачиваются еда и аренда снегохода — 2000 ₽ за чел.
- Возьмите с собой достаточный запас воды и еды
- Для восхождения на Помянённый камень рекомендуется иметь базовую физическую подготовку
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 268 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 3 чел.
Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
Индивидуальная экскурсия на Северный Урал - это шанс узнать о самородках, легендах и насладиться панорамными видами тайги
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пермь: три века одного города
Окунитесь в атмосферу Перми, где фосфор и балет соседствуют с уникальными историями и архитектурой. Яркая экскурсия для всех
Начало: У гостиницы «Прикамье»
Расписание: в понедельник в 12:00
1 дек в 12:00
8 дек в 12:00
1400 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
Покорить вершину Северного Урала, раствориться в безлюдной тайге и сделать топ-фотографии
Начало: В удобном месте в Перми
1 дек в 04:30
2 дек в 04:30
31 900 ₽ за всё до 4 чел.