Всего в 100 км от Перми расположен город купеческий — Кунгур. Живут здесь люди удивительные, с большим сердцем и золотыми руками. И очень любят они принимать гостей да про родину рассказывать. Приглашают и вас: на театрализованную экскурсию в особняк чаеторговцев Грибушиных и к семье Вязовых — на пряничный мастер-класс.

Описание мастер-класса

Дом чаеторговцев и купцов Грибушиных

Вы окажетесь в гостях у чайного короля. От изначального особняка мало что осталось, но его история оживёт благодаря актёрам. Вас ждёт театрализованная экскурсия. Вы узнаете, как Грибушины вели бизнес, воспитывали детей и участвовали в развитии города.

Дом семьи Вязовых

Вас встретят как долгожданных гостей и в интерактивном формате расскажут про русские пряничные традиции. Вы своими руками испечёте ароматные пряники и насладитесь ими на чаепитии. А ещё поучаствуете в викторине с призами.

Прогулка по Кунгуру

Вы подниметесь на колокольню, полюбуетесь городом со смотровой площадки и узнаете историю Сибирского тракта, на котором располагался Кунгур.

Гора Ермак или Белогорский монастырь

С 10.07 по 15.08 коллектив дома Грибушиных будет в отпуске. Поэтому в этот период предлагаем отправиться к горе Ермак на берегу реки Сылвы. Вы взойдёте на вершину и полюбуетесь пейзажами. Или посетите Белогорский мужской монастырь.

