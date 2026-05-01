Гостеприимный Кунгур: дом чаеторговцев и пряничный мастер-класс
Познакомиться с историей города через его жителей и отдохнуть душой (из Перми)
Всего в 100 км от Перми расположен город купеческий — Кунгур. Живут здесь люди удивительные, с большим сердцем и золотыми руками. И очень любят они принимать гостей да про родину рассказывать.
Приглашают и вас: на театрализованную экскурсию в особняк чаеторговцев Грибушиных и к семье Вязовых — на пряничный мастер-класс.
Дом чаеторговцев и купцов Грибушиных
Вы окажетесь в гостях у чайного короля. От изначального особняка мало что осталось, но его история оживёт благодаря актёрам. Вас ждёт театрализованная экскурсия. Вы узнаете, как Грибушины вели бизнес, воспитывали детей и участвовали в развитии города.
Дом семьи Вязовых
Вас встретят как долгожданных гостей и в интерактивном формате расскажут про русские пряничные традиции. Вы своими руками испечёте ароматные пряники и насладитесь ими на чаепитии. А ещё поучаствуете в викторине с призами.
Прогулка по Кунгуру
Вы подниметесь на колокольню, полюбуетесь городом со смотровой площадки и узнаете историю Сибирского тракта, на котором располагался Кунгур.
Гора Ермак или Белогорский монастырь
С 10.07 по 15.08 коллектив дома Грибушиных будет в отпуске. Поэтому в этот период предлагаем отправиться к горе Ермак на берегу реки Сылвы. Вы взойдёте на вершину и полюбуетесь пейзажами. Или посетите Белогорский мужской монастырь.
Трансфер на Volkswagen Polo и экскурсия по центру города включены в стоимость
Оплачивается дополнительно: экскурсия в доме Грибушиных (4000 ₽ с группы), подъём на гору Ермак или посещение Белогорского монастыря (4000 ₽ с группы), мастер-класс по пряникам (2500 ₽ с человека), обед в кафе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваш гид в Перми
Живу в Перми с 1994 года. Обожаю учиться новому и не могу без движения. Ещё со школы, будучи юным геологом, начала путешествовать. Студенткой ездила волонтёром в Европу. После открыла для себя велотрипы. А затем получила лицензию и стала профессиональным гидом. Я очень люблю свой край — и мне нравится видеть на лицах гостей радость и удивление от знакомства с ним.
