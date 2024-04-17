1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения17 апреля 2024С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
- ЛЛариса31 марта 2024Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические
- ММарина13 марта 2024Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди прекрасных елей и камней
- ННаталия1 марта 2024Спасибо Александру за знакомство с Пермским краем! Он так же прекрасен, как и люди, живущие в нем! Александр прекрасный организатор и
- ППолина10 февраля 2024С командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадали. По организации: гид Константин, пунктуально приехал
- ЛЛюдмила28 января 2024В этом путешествии сошлось всё: погода,настроение,и главное -нашим гидом был Антон! Красота окружавших нас пейзажей завораживала на протяжении всего маршрута! А
- ССветлана15 января 2024Мы в полном восторге! Встретили рассвет на горе Полюд, невероятные поездки на снегоходах до всех мест, прогулки по лесу. Наш
- ММарина30 декабря 2023Поездка была одним из самых ярких событий этого года, а красота Северного Урала стало точно открытием этого года. Спасибо Александру и его команде!
- ЮЮлия12 августа 2023Спасибо Александру за гибкость, детально проработанную поездку. Благодаря Александру мы увидели красоты пермского края, получили яркие впечатления, которые останутся с нами навсегда
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Помяненный камень»
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