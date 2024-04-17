Помяненный камень – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Помяненный камень» в Перми, цены от 22 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
13 часов
15 отзывов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
К вершинам Северного Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500 за всё до 4 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
3 отзыва
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    17 апреля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
  • Л
    Лариса
    31 марта 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические
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    интересные факты. Мы брали в аренду снегоходы, о чем не пожалели, потому что у нас остались силы дойти почти до вершины и погулять на вершинах, насладиться видами и сделать кучу потрясающего видео и фотоматериала. Отдельно хочется рассказать о снегоступах, интересная вещь, обязательно нужна, упрощает путь, не проваливаешься в сугробы и летаешь по снегу. Предложенное кафе с демократичными ценами и вкусной едой.

    Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человекОрганизация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человекОрганизация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек
  • М
    Марина
    13 марта 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди прекрасных елей и камней
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    дала ощущение участия в интереснейшей экспедиции. Попали в облачную погоду, солнышко нам там и не показалось, что дает повод вернутся сюда еще раз 😌 Кроме того, весь наш маршрут был продуман до мельчайших деталей и расписан, инструктор делился с нами удивительными историями и фактами, которые трудно найти в интернете. Советуем всем посетить это удивительное место! Большое спасибо за фантастический день!

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  • Н
    Наталия
    1 марта 2024
    К вершинам Северного Урала
    Спасибо Александру за знакомство с Пермским краем! Он так же прекрасен, как и люди, живущие в нем! Александр прекрасный организатор и
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    рассказчик! День был наполнен впечатлениями и эмоциями! Обязательно встретимся вновь в новом путешествии! Еще раз, огромное спасибо за профессионализм, эрудицию и прекрасные человеческие качества!

  • П
    Полина
    10 февраля 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    С командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадали. По организации: гид Константин, пунктуально приехал
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    в назначенное время, заранее уточнил всю необходимую информацию, всё расписал, рассказал, на все вопросы ответил. По дороге вовлекал в историю края интересными фактами, которых не найдешь в интернете. Всё в формате ненавязчивой беседы, хочешь - поспи отдохни, хочешь - послушай, узнай побольше интересного. Всю дорогу очень внимателен к своим гостям, привёз в отличное кафе, в дороге никаких проблем. Всё необходимое гид брал с собой и мог предоставить (например, доп перчатки, бафф, палки). Во время похода помогал, подсказывал, ловил красоту зимнего Урала на фотоаппарат (так что с нетерпением жду фото). Отдельно про сам тур: ни разу не пожалела, что выбрала именно этот тур. Красота зимних пейзажей раскинулась перед глазами таким веером, что даже не верится, что это видишь вживую. Раньше такое мелкало только где-то на экране и казалось недосягаемым. Я боялась, что будет недостаточно снега, что вдруг это просто фото из интернета в информации по туру, но нет, это действительно огромные ели, укутанные в белые покрывала со снежными свисающими лапами, будто в вечной мерзлоте застывшие во времени. Яркое солнце придало особых красок и сделало местность вокруг волшебной. На снегоступах меж елей и каменных глыб чувствуешь себя актёром фильма или частью какой-то серьёзной горной экспедиции. Это именно то место, где обязательно хотя бы раз в жизни надо побывать именно зимой! Спасибо большое за такой тур!

    С командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадали
  • Л
    Людмила
    28 января 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    В этом путешествии сошлось всё: погода,настроение,и главное -нашим гидом был Антон! Красота окружавших нас пейзажей завораживала на протяжении всего маршрута! А
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    организована эта длительная экскурсия была превосходно! Машина комфортная и чистая, отличные санки на снегоходной части,Антон предложил тёплые варежки,бахилы и даже очки,чтобы нам было тепло и удобно. А какой вкусный чай мы пили на вершине Ветлана! Антон встретил нас рано утром на вокзале,пока ехали по городу,очень интересно рассказывал о Перми. В Красновишерске прекрасно позавтракали,а потом и поужинали. Антон -прекрасный рассказчик,заботливый гид и очень интересный человек! На маршруте гуляли неспешно,так как время нас "не поджимало",вдоволь насладились красотой Пермской земли. Однозначно рекомендую данную команду! Всё было прекрасно организовано!

  • С
    Светлана
    15 января 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Мы в полном восторге! Встретили рассвет на горе Полюд, невероятные поездки на снегоходах до всех мест, прогулки по лесу. Наш
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    гид Антон был очень внимателен и заботлив. Много рассказывал об истории края, сам замечательный человек и путешественник. Заезжали на завтраки и обеды, Антон приготовил нам чай и показал самые красивые места! Было холодно, но наши сердца согревали невероятные люди края и прекрасная природа. Увидели все красоты региона. Спасибо за организацию!

    Мы в полном восторге! Встретили рассвет на горе Полюд, невероятные поездки на снегоходах до всех местМы в полном восторге! Встретили рассвет на горе Полюд, невероятные поездки на снегоходах до всех мест
  • М
    Марина
    30 декабря 2023
    К вершинам Северного Урала
    Поездка была одним из самых ярких событий этого года, а красота Северного Урала стало точно открытием этого года. Спасибо Александру и его команде!
    Поездка была одним из самых ярких событий этого года, а красота Северного Урала стало точно открытием этого года. Спасибо Александру и его команде!Поездка была одним из самых ярких событий этого года, а красота Северного Урала стало точно открытием этого года. Спасибо Александру и его команде!Поездка была одним из самых ярких событий этого года, а красота Северного Урала стало точно открытием этого года. Спасибо Александру и его команде!Поездка была одним из самых ярких событий этого года, а красота Северного Урала стало точно открытием этого года. Спасибо Александру и его команде!Поездка была одним из самых ярких событий этого года, а красота Северного Урала стало точно открытием этого года. Спасибо Александру и его команде!
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2023
    К вершинам Северного Урала
    Спасибо Александру за гибкость, детально проработанную поездку. Благодаря Александру мы увидели красоты пермского края, получили яркие впечатления, которые останутся с нами навсегда

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Помяненный камень»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
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  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Помяненный камень" можно забронировать 3 экскурсии от 22 500 до 25 900. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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