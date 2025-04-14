Помянённый Камень – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Помянённый Камень» в Перми, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Камень Полюд
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Камень Полюд
Начало: По согласованию с туристом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за человека
Помяненный камень
7 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Помяненный камень
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за человека
Помянённый (Колчимский) шаман-камень
Пешая
15 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Помянённый (Колчимский) шаман-камень
Начало: Отель
Завтра в 06:00
16 апр в 06:00
22 900 ₽ за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Помянённый Камень»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Камень Полюд
  2. Помяненный камень
  3. Помянённый (Колчимский) шаман-камень
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  5. Кунгурская пещера
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Мешкова
Сколько стоит экскурсия по Перми в апреле 2025
Сейчас в Перми в категории "Помянённый Камень" можно забронировать 3 экскурсии от 17 000 до 22 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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