Мини-группа
до 1 чел.
Камень Полюд
Начало: По согласованию с туристом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Помяненный камень
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Помянённый (Колчимский) шаман-камень
Начало: Отель
Завтра в 06:00
16 апр в 06:00
22 900 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Помянённый Камень»
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