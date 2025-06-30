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Мосты Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Перми, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
На машине
Сплавы и рафтинг
13 часов
165 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце пармы» в Губахе
Начало: По договоренности
«А затем посетим подвесной мост через реку Косьва — живописный и безопасный: с него открывается отличный вид на скалу Ладейная»
23 июл в 04:30
24 июл в 04:30
от 31 000 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
1 час
5 отзывов
Групповая
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
Начало: От речного вокзала
«Вы также увидите Коммунальный и железнодорожный мосты, городской пляж с высокими флагштоками, грузовой порт и широкие просторы Камы, позволяющие по-новому открыть Пермь»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 16:00 и 19:00, в четверг в 16:00
Завтра в 19:00
21 июл в 16:00
1400 ₽ за человека
Гора Ладейная - уральский каменный корабль
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гора Ладейная - уральский каменный корабль
Посёлок Загубашка, декорации «Сердца Пармы» и самый длинный подвесной мост края - из Перми
Начало: В центре Перми
«В посёлке Загубашка пройдём по подвесному мосту через Косьву, самому протяжённому в Пермском крае»
25 июл в 07:00
26 июл в 07:00
от 24 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Дата посещения: 20 июн 2025
Это удивительная экскурсия. Мы очень довольны. С нами был Константин, прекрасный гид, наставник, просто хороший друг в дороге для детей
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и их родителей. Все прошло четко по таймингу, без суеты и спешки, насладились красотами края, узнали много интересного. Огромное вам спасибо!!! Вернемся только к вам!) Рекомендую на 500%

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S
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Спасибо большое за отличное приключение!
Всё шло как по маслу: не торопились, но и не теряли время зря, каждый пункт программы
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был к месту. Чувствовалось, что всё продумали👌

Отдельное спасибо Андрею, нашему гиду. С ним было спокойно и интересно: из таких мелочей и складывается хорошее впечатление. Очень рады, что попали именно к нему — день точно запомнится!

Спасибо большое за отличное приключение!
Спасибо большое за отличное приключение!
Спасибо большое за отличное приключение!
Спасибо большое за отличное приключение!+2
Спасибо большое за отличное приключение!
Спасибо большое за отличное приключение!
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Владислав
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
больше всего зашел каменный город, а сокомандникам Усьвинские столбы. а еще побывали в пещере, вот это тоже чистый кайф
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Ольга
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Прекрасное путешествие по красивейшим местам пермского края! Наш гид Евгения показала себя как прекрасный организатор и интересный рассказчик. Экскурсия начинается
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довольно рано, но это себя оправдывает: нет толп туристов, можно в спокойной обстановке всё посмотреть и везде успеть. Советую так же обязательно взять лодку до Усьвенских столбов - это само по себе приятное развлечение и к тому же сбережёт ваши силы, т. к. подъем к самим столбам достаточно трудный. Евгения помогала нам, подбадривала, много общалась с нашими детьми, фотографировала, снимала видео, в общем сделала всё, что бы нам было комфортно и интересно. Спасибо Евгении за прекрасный день!

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A
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Это была незабываемая поездка! Благодаря Юре увидели самые красивые локации: Усьвинские столбы, Каменный город, подвесной мост, декорации к фильму «Сердце
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Пармы», заехали на гору Крестовая. Очень насыщенно, но при этом никто нас никуда не гнал, детям 7 и 11 лет очень понравилось путешествие, хотя заняла поездка больше 14 часов, всё прошло на одном дыхании. Спасибо большое!

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Валерия
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными рассказами о Перми и
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Пермском крае, а также помогала во всех ситуациях и идеально «подстраивала» маршрут под мои желания. Для подъезда к Усьвинским столбам взяла лодку, о чем ни разу не пожалела – виды шикарные! отдельное спасибо Евгении за помощь на всех этапах маршрута, за красивые фотографии и хорошее настроение! Обязательно вернусь еще и посоветую друзьям! ❤️

Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными
Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными
Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными
Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными+3
Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными
Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными
Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными
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М
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Отличное путешествие, нашим гидом была Евгения, аккуратный водитель, прекрасный рассказчик. Посмотрели красоты, сделали красивые фото. Всем рекомендуем поездку.
Отличное путешествие, нашим гидом была Евгения, аккуратный водитель, прекрасный рассказчик. Посмотрели красоты, сделали красивые фото. Всем
Отличное путешествие, нашим гидом была Евгения, аккуратный водитель, прекрасный рассказчик. Посмотрели красоты, сделали красивые фото. Всем
Отличное путешествие, нашим гидом была Евгения, аккуратный водитель, прекрасный рассказчик. Посмотрели красоты, сделали красивые фото. Всем
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Наталья
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Давно мечтала побывать, но не была уверена, что справлюсь с такой нагрузкой как подъем в горы Благодаря опытному экскурсоводу наша мечта осуществилась, такие виды не передать словами и фотографиями Спасибо большое Антону за это увлекательное путешествие
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Татьяна
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Путешествовие в Пермский заповедник с представленной программой получилось превосходным, от начала и до конца. СПАСИБО гиду Андрею 🙏Очень четкая организация.
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Спасибо!!! Ощущение внимания и заботы на протяжении всего маршрута (без навязчивости). Безопасность превышено всего - это принцип выбранной нами команды гидов, и это делает путешествие легким и увлекальным. Маршрут и информация очень интересны! Природа поражает и радует!!! Советую побывать на этом маршруте с этой командой!

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krascom@inbox.ru
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские столбы). Добраться до столбов
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можно либо пешком через Пермский природный парк (5 км туда +5 км обратно + сам крутой подъем в гору), либо доехать на снегоходах (летом доплыть на лодке). Мы выбрали трекинг, за что огромная благодарность нашему гиду-сопровождающему Константину: снабдил палками для трекинга, на горе напоил вкусным чаем, подбадривал всю дорогу))) Трекинг и подъем оказались самой сложной и в тоже время веселой и яркой частью нашей экскурсии (мужу больше всего понравилось именно это). Ну, а меня впечатлил Каменный город - теперь это моя любовьььь, безумно красивое место! Зимняя Пермь со своей природой - это вообще СКАЗКА! Отдельно хочу выразить благодарность Константину - профессионалу своего дела; аккуратному водителю; очень внимательному, чуткому, общительному и приятному молодому человеку - за наши яркие эмоции, совместные фотографии и за то, что наша трэвел-мечта увидеть эти места сбылась. Экскурсию рекомендуем однозначно (только заранее оцените свои физические силы)!

Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские+6
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские
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Всего 170 отзывов в Перми в категории "Мосты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост;
  2. Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням);
  3. Гора Ладейная - уральский каменный корабль.
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Каменный Город;
  2. Набережная;
  3. Музей «Хохловка»;
  4. Белогорский монастырь;
  5. Парк Горького;
  6. Арт-объект «Счастье не за горами»;
  7. Скульптура Пермяк солёные уши;
  8. Спасо-Преображенский собор;
  9. Гора Полюд;
  10. Гора Ветлан.
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2026
Сейчас в Перми в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2026 год по теме «Мосты», 170 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь