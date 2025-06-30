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Индивидуальная
до 4 чел.
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце пармы» в Губахе
Начало: По договоренности
«А затем посетим подвесной мост через реку Косьва — живописный и безопасный: с него открывается отличный вид на скалу Ладейная»
23 июл в 04:30
24 июл в 04:30
от 31 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
Начало: От речного вокзала
«Вы также увидите Коммунальный и железнодорожный мосты, городской пляж с высокими флагштоками, грузовой порт и широкие просторы Камы, позволяющие по-новому открыть Пермь»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 16:00 и 19:00, в четверг в 16:00
Завтра в 19:00
21 июл в 16:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гора Ладейная - уральский каменный корабль
Посёлок Загубашка, декорации «Сердца Пармы» и самый длинный подвесной мост края - из Перми
Начало: В центре Перми
«В посёлке Загубашка пройдём по подвесному мосту через Косьву, самому протяжённому в Пермском крае»
25 июл в 07:00
26 июл в 07:00
от 24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 20 июн 2025
Это удивительная экскурсия. Мы очень довольны. С нами был Константин, прекрасный гид, наставник, просто хороший друг в дороге для детей
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S
Спасибо большое за отличное приключение!
Всё шло как по маслу: не торопились, но и не теряли время зря, каждый пункт программы
Всё шло как по маслу: не торопились, но и не теряли время зря, каждый пункт программы
+2
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больше всего зашел каменный город, а сокомандникам Усьвинские столбы. а еще побывали в пещере, вот это тоже чистый кайф
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Прекрасное путешествие по красивейшим местам пермского края! Наш гид Евгения показала себя как прекрасный организатор и интересный рассказчик. Экскурсия начинается
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A
Это была незабываемая поездка! Благодаря Юре увидели самые красивые локации: Усьвинские столбы, Каменный город, подвесной мост, декорации к фильму «Сердце
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Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными рассказами о Перми и
+3
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М
Отличное путешествие, нашим гидом была Евгения, аккуратный водитель, прекрасный рассказчик. Посмотрели красоты, сделали красивые фото. Всем рекомендуем поездку.
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Давно мечтала побывать, но не была уверена, что справлюсь с такой нагрузкой как подъем в горы Благодаря опытному экскурсоводу наша мечта осуществилась, такие виды не передать словами и фотографиями Спасибо большое Антону за это увлекательное путешествие
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Путешествовие в Пермский заповедник с представленной программой получилось превосходным, от начала и до конца. СПАСИБО гиду Андрею 🙏Очень четкая организация.
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Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские столбы). Добраться до столбов
+6
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Всего 170 отзывов в Перми в категории "Мосты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Мосты»
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