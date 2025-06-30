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можно либо пешком через Пермский природный парк (5 км туда +5 км обратно + сам крутой подъем в гору), либо доехать на снегоходах (летом доплыть на лодке). Мы выбрали трекинг, за что огромная благодарность нашему гиду-сопровождающему Константину: снабдил палками для трекинга, на горе напоил вкусным чаем, подбадривал всю дорогу))) Трекинг и подъем оказались самой сложной и в тоже время веселой и яркой частью нашей экскурсии (мужу больше всего понравилось именно это). Ну, а меня впечатлил Каменный город - теперь это моя любовьььь, безумно красивое место! Зимняя Пермь со своей природой - это вообще СКАЗКА! Отдельно хочу выразить благодарность Константину - профессионалу своего дела; аккуратному водителю; очень внимательному, чуткому, общительному и приятному молодому человеку - за наши яркие эмоции, совместные фотографии и за то, что наша трэвел-мечта увидеть эти места сбылась. Экскурсию рекомендуем однозначно (только заранее оцените свои физические силы)!