По дороге в Каменный город в живой и легкой форме я расскажу о прошлом Пермского края с момента его основания. Поговорим о легендарном Ермаке — кто он, реальный человек или все-таки вымышленный? Я поделюсь с вами всеми известными предположениями и покажу места на маршруте, связанные с ним. Кроме того, вы услышите о святынях нашей земли и истории появления здесь чудотворца Трифона Вятского.
Прибыв к цели нашего путешествия, начнем исследовать заповедную территорию. Вы узнаете о разных гипотезах происхождения Каменного города и об истории жителей, а также познакомитесь с традициями и ритуалами местности. Отдельное внимание уделим мифам и легендам Большого и Малого городов. Со смотровой площадки вы оцените панорамы «пермского моря». А еще пройдете по Аллее желаний, узким улочкам и Парадной площади. Навестите Дерево жизни. И, воспользовавшись секретными методиками, попробуете зарядиться энергией природы и космоса;)
Я путешествую более 5 лет по этому маршруту и каждый раз нахожу что-то новое! Поверьте, Каменный город умеет удивлять!