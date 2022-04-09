Каменный город - чудо пермской тайги

Отправиться на север края - навстречу мифам и легендам удивительного геологического памятника

Индивидуальная
В дружеской атмосфере и авантюрном настроении мы поедем по древним пермским землям в гости к «Черепахам».

Так тоже называют Каменный город — памятник с необычными скальными образованиями и завораживающими панорамами.

Слушая версии его происхождения и применяя фантазию, вы решите, какой образ вам ближе.

А выполнив традиционные практики, сможете зарядиться энергией места силы.
Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
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Что вас ожидает

Нескучное путешествие из Перми

По дороге в Каменный город в живой и легкой форме я расскажу о прошлом Пермского края с момента его основания. Поговорим о легендарном Ермаке — кто он, реальный человек или все-таки вымышленный? Я поделюсь с вами всеми известными предположениями и покажу места на маршруте, связанные с ним. Кроме того, вы услышите о святынях нашей земли и истории появления здесь чудотворца Трифона Вятского.

Мир причудливых скал в пермской тайге

Прибыв к цели нашего путешествия, начнем исследовать заповедную территорию. Вы узнаете о разных гипотезах происхождения Каменного города и об истории жителей, а также познакомитесь с традициями и ритуалами местности. Отдельное внимание уделим мифам и легендам Большого и Малого городов. Со смотровой площадки вы оцените панорамы «пермского моря». А еще пройдете по Аллее желаний, узким улочкам и Парадной площади. Навестите Дерево жизни. И, воспользовавшись секретными методиками, попробуете зарядиться энергией природы и космоса;)

Я путешествую более 5 лет по этому маршруту и каждый раз нахожу что-то новое! Поверьте, Каменный город умеет удивлять!

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Время в пути в одну сторону составит 3,5-4 часа, комфорт и уют в поездке гарантирую
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе

Подготовка к поездке

  • Позаботьтесь об удобной и практичной одежде для покорения вершин Каменного города
  • Возьмите с собой термос с любимым напитком и набор для пикника
  • К сожалению, для людей требующих особого внимания, в парке нет специализированных дорожек

Дополнительные опции

  • По пути в Каменный город возможно посещение Чусовского этнопарка по предварительной договоренности
  • Также возможна организация экскурсии для групп до 50 человек, подробности уточняйте при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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