Что вас ожидает

Нескучное путешествие из Перми

По дороге в Каменный город в живой и легкой форме я расскажу о прошлом Пермского края с момента его основания. Поговорим о легендарном Ермаке — кто он, реальный человек или все-таки вымышленный? Я поделюсь с вами всеми известными предположениями и покажу места на маршруте, связанные с ним. Кроме того, вы услышите о святынях нашей земли и истории появления здесь чудотворца Трифона Вятского.

Мир причудливых скал в пермской тайге

Прибыв к цели нашего путешествия, начнем исследовать заповедную территорию. Вы узнаете о разных гипотезах происхождения Каменного города и об истории жителей, а также познакомитесь с традициями и ритуалами местности. Отдельное внимание уделим мифам и легендам Большого и Малого городов. Со смотровой площадки вы оцените панорамы «пермского моря». А еще пройдете по Аллее желаний, узким улочкам и Парадной площади. Навестите Дерево жизни. И, воспользовавшись секретными методиками, попробуете зарядиться энергией природы и космоса;)

Я путешествую более 5 лет по этому маршруту и каждый раз нахожу что-то новое! Поверьте, Каменный город умеет удивлять!

Организационные детали

Трансфер и расходы

Время в пути в одну сторону составит 3,5-4 часа, комфорт и уют в поездке гарантирую

Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе

Подготовка к поездке

Позаботьтесь об удобной и практичной одежде для покорения вершин Каменного города

Возьмите с собой термос с любимым напитком и набор для пикника

К сожалению, для людей требующих особого внимания, в парке нет специализированных дорожек

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