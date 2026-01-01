Мои заказы

Красивые виды и панорамы Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Перми, цены от 7100 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Пермь: лицом к лицу
На машине
3.5 часа
149 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: лицом к лицу
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
«На маршруте запланировано несколько выходов из авто, чтобы подойти поближе к знаковым объектам, посмотреть панорамы города и зайти в музей (по желанию)»
Завтра в 13:00
3 мая в 14:00
7100 ₽ за всё до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
Проведите день среди живописных пейзажей Пермского края: Кунгур, ледяная пещера и Белогорский монастырь ждут вас с их тайнами и легендами
Начало: По месту проживания в городе Перми
«Со смотровой площадки на вершине открывается панорама извилистой речной долины и бескрайних уральских лесов»
8 мая в 08:00
12 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Закат на мысе Стрелка: последний луч - в ладонях волн (на моторной лодке)
На лодке
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Закат на мысе Стрелка: последний луч - в ладонях волн (на моторной лодке)
Проведите вечер на воде, наблюдая закат на мысе Стрелка. Откройте для себя уникальные виды и историю слияния Камы и Чусовой
«Экскурсия возможна в любое удобное время — дневные туры позволяют рассмотреть панорамы с воды в деталях, а вечерние дарят особенную закатную атмосферу»
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Пермь: лицом к лицу
потрясающе.
Я
Пермь: лицом к лицу
Приезжали в Пермь на 2 дня. Решили, один из дней обязательно посвятить экскурсии. В итоге ни капельки не пожалели! Павел - замечательный гид, экскурсия проходила на автомобиле (пешком вы точно
читать дальшеуменьшить

не сможете посетить столько мест в разных частях города). Узнали много интересного о городе. Сами бы мы точно не нашли столько интересных достопримечательностей города, если думаете, брать экскурсию или нет, то ответ однозначно брать! Рекомендуем!

Дмитрий
Пермь: лицом к лицу
Было очень холодно. Под -30. Несмотря на мороз и благодаря Павлу, нам удалось за 4 часа влюбиться в Пермь, узнать не только почему у пермяков соленые уши, но много интересного о промышленности региона, городе -спутнике, чем живет город и край. Рекомендую
Дмитрий
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
Нашим гидом был Александр. Начали с восхождения на скалы Ермак и Ермачиха. Вид потрясающий. Трансиб и незамерзающая река. далее купеческий город Кунгур с его интересной историей и находчивыми купцами и в заключение -Белогорской монастырь. Белая сказка из снега и облаков со своей непростой историей. Все путешествие сопровождалось интересным рассказом. Рекомендую
М
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
День следующий начался с утра поездкой в город Кунгур, еще Ермак со своими людьми останавливался здесь на зимовку. . и мы даже восхождение на гору Ермака сделали… мимо же ехали,
читать дальшеуменьшить

чего не залезть и не глянуть сверху на такую красотень… Кунгур-чайная столица России. . Кунгурские купцы были чайными монополистами. Всю Россию поили заморским чайком. И даже придумали новый способ продажи этого ценного продукта - стали продавать на развес и фасовать чайный лист по пачкам...
А если вы хотите оглядеть Кунгур с высоты птичьего полета, милости просим на колокольню церкви Тихвинской иконы Божьей Матери. Этот красивейший храм из красного кирпича стоит возле городской администрации. Возле храма – отличная смотровая площадка с видом на речку Сылву..
А еще в Кунгуре есть пуп земли и,именно, кунгуряки вычислили, где находится центр нашей планеты, и открыли, что это место чудесным образом исполняет желания. Только нужно обойти против часовой стрелки гранитную полусферу и приложить к ней руку. А женщинам, которые мечтают забеременеть, экскурсоводы советуют присесть на Пуп…
В Кунгуре находится знаменитая ледяная пещера.. правда, она пока закрыта из-за недоговоренностей частного лица с государством… а мы страдаем, что не увидели природной красоты … 48 гротов, 70 озер, и даже духи пещеры – чего только таинственного и прекрасного не таится под сводами одной из крупнейшей в Европе карстовой пещеры, возраст которой не менее 10-12 тысяч лет.
И еще, Кунгур- единственное место в России, где добывается красивейший и магический минерал СЕЛЕНИТ…
И еще мы побывали в Белогорье … потрясающий вид, который открывается с высоты Белой горы и красавец соборный храм, равный по красоте храму Христа Спасителя в Москве, - тронут ваше сердце и разбудят в душе желание возвращаться сюда снова и снова. Определенно - это место силы.
Поездка была шикарной… но. . в ледяную пещеру не попали, музей чая - дом Грибушина был закрыт, и до пупа земли мы не добрались… думаю, дело тут не в Александре, он старался провести экскурсию максимально интересно. .

Светлана
Пермь: лицом к лицу
Благодарю Павла за интересную подачу материала! Маршрут составлен очень удобно, мне и детям очень понравилась экскурсия!
К
Пермь: лицом к лицу
Очень довольны экскурсией, Павел смог увлечь даже подростка, были оооочень интересные фишечки, время пролетело мгновенно, рекомендуем всем!
Анастасия
Пермь: лицом к лицу
За такой короткий промежуток времени, Павел показал и рассказал удивительные и интересные факты о городе. Экскурсия прошла в комфортном темпе, с терпеливыми к непоседливым детям, гидом.
Все очень понравилось и закончилось по-настоящему волшебным местом. После которого, я улыбалась, как ребенок.
Г
Пермь: лицом к лицу
Спасибо, чудесная поездка по городу Пермь, да еще в новогодние дни! Воспоминания и новые впечатления от города слились в одно целое,прекрасное и родное🤗 Павел великолепный рассказчик! Из Кирова с любовью и с надеждой на следующую встречу
Ю
Пермь: лицом к лицу
Прекрасная экскурсия!
Павел прекрасно, интересно, понятно подавал информацию о городе! Явно человек знает про город все. Мы были с молодежью и они не всегда заинтересованы на экскурсиях, но Павел смог их
читать дальшеуменьшить

заворожить. После экскурсии они без умолку рассказывали впечатления и естественно интересовались личностью Павла в качестве участника интеллектуальных игр.
Экскурсия поставлена так, что в обычной пешеходной версии врятли удалось бы увидеть те места, которые показал Павел.
Спасибо огромное за новые знания и впечатления!

На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.

Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Панорамы»

Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Арт-объект «Счастье не за горами»;
  2. Спасо-Преображенский собор;
  3. Скульптура Пермяк солёные уши;
  4. Каменный Город;
  5. Дом Мешкова;
  6. Музей «Хохловка»;
  7. Камская ГЭС;
  8. Самое главное;
  9. Дом Грибушина;
  10. Усьвинские столбы.
Сколько стоит экскурсия по Перми в апреле 2026
Сейчас в Перми в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 7100 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
