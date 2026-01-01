чего не залезть и не глянуть сверху на такую красотень… Кунгур-чайная столица России. . Кунгурские купцы были чайными монополистами. Всю Россию поили заморским чайком. И даже придумали новый способ продажи этого ценного продукта - стали продавать на развес и фасовать чайный лист по пачкам...

А если вы хотите оглядеть Кунгур с высоты птичьего полета, милости просим на колокольню церкви Тихвинской иконы Божьей Матери. Этот красивейший храм из красного кирпича стоит возле городской администрации. Возле храма – отличная смотровая площадка с видом на речку Сылву..

А еще в Кунгуре есть пуп земли и,именно, кунгуряки вычислили, где находится центр нашей планеты, и открыли, что это место чудесным образом исполняет желания. Только нужно обойти против часовой стрелки гранитную полусферу и приложить к ней руку. А женщинам, которые мечтают забеременеть, экскурсоводы советуют присесть на Пуп…

В Кунгуре находится знаменитая ледяная пещера.. правда, она пока закрыта из-за недоговоренностей частного лица с государством… а мы страдаем, что не увидели природной красоты … 48 гротов, 70 озер, и даже духи пещеры – чего только таинственного и прекрасного не таится под сводами одной из крупнейшей в Европе карстовой пещеры, возраст которой не менее 10-12 тысяч лет.

И еще, Кунгур- единственное место в России, где добывается красивейший и магический минерал СЕЛЕНИТ…

И еще мы побывали в Белогорье … потрясающий вид, который открывается с высоты Белой горы и красавец соборный храм, равный по красоте храму Христа Спасителя в Москве, - тронут ваше сердце и разбудят в душе желание возвращаться сюда снова и снова. Определенно - это место силы.

Поездка была шикарной… но. . в ледяную пещеру не попали, музей чая - дом Грибушина был закрыт, и до пупа земли мы не добрались… думаю, дело тут не в Александре, он старался провести экскурсию максимально интересно. .