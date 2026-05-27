Это спокойное, но активное и насыщенное путешествие по реке Усьва.
Вы пройдёте маршрут на сапбордах, увидите знаменитые скалы и подниметесь на панорамные площадки — к видам, ради которых сюда приезжают со всей страны.
Описание экскурсии
Старт в посёлке Усьва
Мы встретим вас, выдадим снаряжение, проведём инструктаж. И начнём сплав! Маршрут подойдёт даже новичкам.
Сплав по реке Усьва
Пройдём около 15 км по живописной реке с каменными берегами и скалами.
Усьвинские столбы
Сделаем остановку и поднимемся на смотровую площадку с одним из самых известных видов региона.
Скалы по маршруту
Проплывём мимо камней Навислый, Большое Бревно и Стрельный — одних из самых красивых на реке.
Омутный камень
Поднимемся на ещё одну панорамную точку с видом на реку и леса.
Возвращение на лодке
Обратно доберёмся на моторной лодке — вы сможете ещё раз полюбоваться пейзажами.
Организационные детали
- До посёлка Усьва нужно добраться самостоятельно (≈3 часа от Перми), возможен трансфер за доплату
- В стоимость включены сапборд, весло, спасательный жилет и сопровождение
- Питание не входит в стоимость — можно поесть в кафе или взять перекус с собой
- С вами будет опытный инструктор на всём маршруте
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Усьва
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 15 туристов
Привет, мы туристическая семейная компания. Организуем активный отдых и речные путешествия в Пермском крае на каяках, сапбордах. На наших маршрутах вы будете окружены вниманием, заботой и будете чувствовать себя желанным гостем нашей семьи.
