Это спокойное, но активное и насыщенное путешествие по реке Усьва. Вы пройдёте маршрут на сапбордах, увидите знаменитые скалы и подниметесь на панорамные площадки — к видам, ради которых сюда приезжают со всей страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 28 750 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Старт в посёлке Усьва

Мы встретим вас, выдадим снаряжение, проведём инструктаж. И начнём сплав! Маршрут подойдёт даже новичкам.

Сплав по реке Усьва

Пройдём около 15 км по живописной реке с каменными берегами и скалами.

Усьвинские столбы

Сделаем остановку и поднимемся на смотровую площадку с одним из самых известных видов региона.

Скалы по маршруту

Проплывём мимо камней Навислый, Большое Бревно и Стрельный — одних из самых красивых на реке.

Омутный камень

Поднимемся на ещё одну панорамную точку с видом на реку и леса.

Возвращение на лодке

Обратно доберёмся на моторной лодке — вы сможете ещё раз полюбоваться пейзажами.

Организационные детали