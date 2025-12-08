Помянённый, он же Колчимский, камень — не самая высокая вершина Пермского края, но одна из самых оригинальных. Всё благодаря каменным останцам, которые тянутся вдоль гребня и поднимаются до 30 метров.
На экскурсии вы отправитесь по живописным таёжным тропам к этим необычным скалам и увидите места, окружённые легендами и историей.
Описание экскурсии
- Мы пройдём через таинственное криволесье к впечатляющим останцам, которые напоминают знаменитые столбы выветривания на плато Маньпупунёр в Коми
- Окажемся над уральской тайгой и полюбуемся бескрайними просторами
- Встретим уникальные природные объекты с необычными названиями «полка», «конь», «телевизор»
- Поговорим о легендах местных народов — коми-пермяков и коми-язьвинцев
- Обсудим, как сформировались гигантские каменные останцы на вершине Помянённого камня
- Наглядно увидим, как происходило промышленное освоение этих территорий
- Поймём, почему фотографии, сделанные в окрестностях Помянённого камня, не раз брали престижные фотопремии
Примерный тайминг (зависит от погодных условий):
5:00 — выезд из Перми (340 км на север). По дороге завтрак в кафе
10:00–16:00 — пеший маршрут к вершине Помянённого камня (6 км в одну сторону)
16:00 — отправление в Пермь
21:00 — прибытие в город
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле и перекус на маршруте (горячий чай, сэндвичи, орехи, шоколадные батончики)
- Дополнительно по желанию оплачиваются завтрак и ужин в кафе в Красновишерске
- Уделите особое внимание экипировке. Обязательна удобная непромокаемая обувь. На горе бывает очень ветрено — позаботьтесь о соответствующей одежде
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Станислав — ваш гид в Перми
Я живу в Перми, увлекаюсь туризмом с 2012 года. Закончил филологический факультет Пермского госуниверситета, специализируюсь на региональной литературе. Также закончил РГГУ по специальности Туризм. Работал в сфере гостеприимства в международных
Входит в следующие категории Перми
