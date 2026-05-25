История Перми неразрывно связана с Камой.
Именно река определила развитие города, стала важной транспортной артерией и подарила ему неповторимые виды.
Во время прогулки на современном электрокатамаране вы увидите Пермь с необычного ракурса, полюбуетесь набережной, мостами и знаковыми зданиями, а заодно ненадолго отвлечётесь от городской суеты.
Именно река определила развитие города, стала важной транспортной артерией и подарила ему неповторимые виды.
Во время прогулки на современном электрокатамаране вы увидите Пермь с необычного ракурса, полюбуетесь набережной, мостами и знаковыми зданиями, а заодно ненадолго отвлечётесь от городской суеты.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте вдоль обновлённой городской набережной и увидите, как современная архитектура соседствует с исторической застройкой
- С борта откроются виды на новую Пермскую художественную галерею, Дом Мешкова, где расположен Пермский краеведческий музей, здание Камского речного пароходства и другие узнаваемые объекты
- Вы также увидите Коммунальный и железнодорожный мосты, городской пляж с высокими флагштоками, грузовой порт и широкие просторы Камы, позволяющие по-новому открыть Пермь
- Электрокатамаран идёт плавно и практически бесшумно, поэтому ничто не помешает наслаждаться спокойной атмосферой на реке
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Прогулка проходит на современном электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» с застеклённой на 2/3 палубой, телевизором, музыкальной аппаратурой и туалетами
- Последовательность объектов осмотра может незначительно меняться в зависимости от условий судоходства
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- С вами будет один из членов нашей команды
в понедельник, вторник и среду в 16:00 и 19:00, в четверг в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский 6-12 лет
|1000 ₽
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 16:00 и 19:00, в четверг в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Я впервые каталась на такой классной яхте, Экоход называется. Прогулка классная вышла, всем рекомендую попробовать тоже
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В
Взял прогулку на закате специально, чтобы сделать девушке предложение. Было очень атмосферно, красивая Кама, спокойная музыка и бокал шампанского. Ребята, спасибо, все прошло отлично!
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С
Прокатились с ветерком! Большое спасибо, замечательная прогулка!
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Е
Очень понравилась прогулка, берега Камы очень красивые и живописные!
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Г
Прогулка очень понравилась, с воды город очень красивый. Всем советую, не пожалеете
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