Когда: в пятницу в 16:00 и 19:30, в субботу в 12:00, 15:00, 18:00 и 19:30, в воскресенье в 12:00, 15:00, 18:00, 19:30 и 21:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала