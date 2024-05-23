В Губаху – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «В Губаху» в Перми, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
81 отзыв
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900 за всё до 3 чел.
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми
Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья
Начало: В центре Перми
1 авг в 08:30
15 авг в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
  • А
    Алексей
    16 февраля 2024
    Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
    Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день, поэтому на локациях было
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    тихо и безлюдно, что помогло сильнее погрузиться в атмосферу. Александр великолепный рассказчик, знает о своём крае, наверное, всё. Так-же рад, что понимает нас "фотолюбителей" и всегда подсказывал по интересным локациям для съёмки, за это отдельное спасибо. Если кому важно, то Александр очень аккуратный водитель, ездили по локациям без проблем) Если вы, как и мы ехали зимой, то: 1. Обязательно утеплитесь как следует. 2. Постарайтесь подобрать ясный день, если возможно, нам очень повезло, не было ни облачка, всё идеально видно (Фото приложу) 3. Больше повербенков, если у вас телефон, как у нас дохнет на морозе) У нас был 20000mah от Xiaomi — справился отлично. Так-же можно подзаряжаться от прикуривателя в машине. Всем рекомендую. P.S Мы фильм "Сердце Пармы" не смотрели, но данный факт совсем не мешал наслаждаться великолепной природой)

    Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день
  • и
    илона
    3 декабря 2023
    Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
    Огромное спасибо Александру за насыщенный информацией и событиями тур! Узнали очень много нового! Он не ограничивается заданной темой, а очень подробно отвечает на все вопросы, фактически получается тур в туре. Высочайший профессионализм, масса позитива. Обязательно вернёмся!
  • Е
    Евгения
    21 ноября 2023
    Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
    Доброго всем дня. Лично для нас экскурсия была замечательная. Александр не давал нам скучать. На протяжении всей экскурсии рассказывал про
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    свой край. Места где побывали завораживают своей красотой. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида. Если еще будем в Перми обязательно запланируем и другие экскурсии у Александра. Спасибо ему огромное за мини путешествие.

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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «В Губаху»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
  2. Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
  3. Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "В Губаху" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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