1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми
Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья
Начало: В центре Перми
1 авг в 08:30
15 авг в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
- ННаталия23 мая 2024Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
- ССветлана21 мая 2024Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
- ААлексей16 февраля 2024Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день, поэтому на локациях было
- иилона3 декабря 2023Огромное спасибо Александру за насыщенный информацией и событиями тур! Узнали очень много нового! Он не ограничивается заданной темой, а очень подробно отвечает на все вопросы, фактически получается тур в туре. Высочайший профессионализм, масса позитива. Обязательно вернёмся!
- ЕЕвгения21 ноября 2023Доброго всем дня. Лично для нас экскурсия была замечательная. Александр не давал нам скучать. На протяжении всей экскурсии рассказывал про
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