Вы отталкиваетесь от берега на доске — и уже вскоре любуетесь скалами, гладью Камы и деревянными башнями музея под открытым небом.
Раньше не катались на сапе? Не страшно! Инструктор покажет азы, а вы ощутите всю прелесть водного похода без спешки, шума и многодневного палаточного быта. В конце прогулки — травяной чай из местных сборов.
Раньше не катались на сапе? Не страшно! Инструктор покажет азы, а вы ощутите всю прелесть водного похода без спешки, шума и многодневного палаточного быта. В конце прогулки — травяной чай из местных сборов.
Описание экскурсии
Для начала — несложный инструктаж. Справятся даже новички: если вы умеете держать равновесие на берегу — на доске научитесь за первые 15 минут.
Маршрут — всего 5 км. Путь будет лёгким, почти медитативным, но при этом насыщенный впечатлениями. Вы увидите:
- панорамы архитектурно-этнографического музея «Хохловка» с воды. Перед вами предстанут деревянные церкви и остроги так, как их не разглядеть с суши
- каменные берега Камы — местами отвесные, местами пологие
Организационные детали
- До Хохловки можно добраться самостоятельно на автобусе или договориться об индивидуальном трансфере (за доплату)
- В стоимость входит аренда оборудования (страховочный жилет, сапборд, весло), а также травяной чай после прогулки
- Перед началом программы — обязательный инструктаж по технике безопасности
- Специальная одежда не требуется
- С вами будет один из наших инструкторов
в субботу и воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около музея «Хохловка»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 15 туристов
Привет, мы туристическая семейная компания. Организуем активный отдых и речные путешествия в Пермском крае на каяках, сапбордах. На наших маршрутах вы будете окружены вниманием, заботой и будете чувствовать себя желанным гостем нашей семьи.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на «Речная прогулка на сапбордах в Хохловке»
Групповая
до 20 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
30 мая в 13:00
31 мая в 13:00
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревянное наследие Прикамья: из Перми - в музей «Хохловка»
Исследовать архитектуру, быт и промыслы, которые сформировали облик региона
Начало: По договорённости
29 мая в 09:00
5 июн в 09:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
Погрузитесь в прошлое Перми через деревянное зодчество и живописные виды. Узнайте о традициях и истории региона на экскурсии в «Хохловке»
29 мая в 13:00
31 мая в 08:00
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Музей «Хохловка» в Перми предлагает уникальную возможность увидеть старинные деревянные строения и насладиться красотой уральской природы
Начало: У гостиницы «Урал»
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
1850 ₽ за человека