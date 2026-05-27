Индивидуальная водная прогулка на моторной лодке к мысу Стрелка в Перми предлагает уникальную возможность увидеть закат с воды и высоты.
Участники поднимутся на вершину Стрелки, откуда открывается захватывающая панорама на Каму
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Незабываемый закат на воде
- 🚤 Прогулка на моторной лодке
- 📸 Время для фото и отдыха
- 🏞 Панорамные виды с высоты
- 📚 Интересные истории и легенды
Лучшее время для посещения
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В это время закаты особенно красивы, а вода спокойна. В апреле и октябре также возможны экскурсии, но стоит учитывать прохладную погоду и возможность дождей. В зимние месяцы прогулка на лодке не проводится, но при благоприятных условиях весной и осенью можно насладиться видами.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Камская ГЭС
- ПЦБК
Описание экскурсии
Закат с воды — на моторной лодке отправимся к мысу Стрелка, чтобы застать самый красивый момент дня.
Вид с мыса — поднимемся на вершину Стрелки, откуда открывается панорама на Каму и Чусовую.
Никакой спешки! Вас ждёт спокойный ритм, тёплая компания, разговоры и время для фотографий.
О чём пойдёт речь
- Легенды пермских вод — вы узнаете, как Камa и Чусовая влияли на облик города и его развитие
- Камское водохранилище — искусственное море, появившееся на месте поймы
- Камская ГЭС — история стройки, которую называют «жемчужиной гидростроя»
- ПЦБК — промышленный гигант у воды. Зачем комбинат разместили именно здесь, как он влиял на экологию рек и что происходит сейчас
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- В стоимость включён трансфер на авто бизнес-класса до места старта и обратно, прогулка на моторной лодке «Прогресс-1» (все участники получат спасательные жилеты)
- Экскурсия возможна в любое удобное время — дневные туры позволяют рассмотреть панорамы с воды в деталях, а вечерние дарят особенную закатную атмосферу. Время старта на закат — за 2 часа до захода солнца
- Из-за погоды прогулка может быть отменена с возвратом предоплаты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 160 туристов
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под
