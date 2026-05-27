Индивидуальная водная прогулка на моторной лодке к мысу Стрелка в Перми предлагает уникальную возможность увидеть закат с воды и высоты.Участники поднимутся на вершину Стрелки, откуда открывается захватывающая панорама на Каму

и Чусовую. Экскурсия включает трансфер на авто бизнес-класса и прогулку на лодке. Программа насыщена рассказами о легендах пермских вод, истории Камской ГЭС и промышленного гиганта ПЦБК. Это идеальный способ провести вечер в спокойной и дружелюбной атмосфере

Лучшее время для посещения

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В это время закаты особенно красивы, а вода спокойна. В апреле и октябре также возможны экскурсии, но стоит учитывать прохладную погоду и возможность дождей. В зимние месяцы прогулка на лодке не проводится, но при благоприятных условиях весной и осенью можно насладиться видами.

