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Во владения Снежной королевы на 4 дня. Экспресс-тур на Камчатку

Во владения Снежной королевы на 4 дня
Захватывающее путешествие на зимнюю Камчатку, в котором вы сможете попробовать себя в роли погонщика собачьей упряжки, прокатиться на вершину горы на снегоходе, полюбоваться заснеженными вулканами и познакомиться с коренными народами
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полуострова! Прекрасный выбор для семейных групп с детьми.

Все предложенные экскурсии в туре проводятся каждый день в зависимости от погодных условий, Вы можете присоединиться к сборной группе в любой день в период с 14 декабря по 12 апреля. Обратите внимание, экскурсии не привязаны к датам и дням недели, поэтому график гибкий.

Во владения Снежной королевы на 4 дня. Экспресс-тур на Камчатку
Во владения Снежной королевы на 4 дня. Экспресс-тур на Камчатку
Во владения Снежной королевы на 4 дня. Экспресс-тур на Камчатку
Ближайшие даты:
13
дек17
дек21
дек25
дек29
дек2
янв6
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту с координатором группы. Трансфер в гостиницу.

Отдых после длительного перелета.

В этот день вы можете отправится на экскурсию за дополнительную плату:

Знакомство с историей Камчатки.

Трансфер в музей «Океанрыбфлот» или в первый в России интерактивный музей вулканов «Вулканариум».

Экскурсия и лекция в музее.

Обзорный тур по историческим памятникам и местам боевой славы города.

Посещение смотровой площадки.

Возвращение в гостиницу.

Продолжительность экскурсии ≈ 3 ч.

Питание: не включено.

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Снегоходное сафари по склонам Авачинского вулкана

10:00 Выезд в сторону Авачинского вулкана (2751 м), который является одним из наиболее активных вулканов Камчатки.

10:30-15:00 Пересадка на ратрак / снегоход. Инструктаж по технике безопасности.

Снегоходная экскурсия на г. Верблюд, расположенную на перевале между действующими Авачинским и Корякским (3456 м) вулканами. Любование красивейшей панорамой, открывающейся с вершины.

Обед – ланч-бокс.

15:00-17:00 Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Снегоходное сафари по склонам Авачинского вулканаСнегоходное сафари по склонам Авачинского вулканаСнегоходное сафари по склонам Авачинского вулканаСнегоходное сафари по склонам Авачинского вулкана
3 день

В гости к коренным народам Камчатки

09:30 Трансфер в этноцентр и питомник ездовых собак чемпиона легендарной гонки на собачьих упряжках «Берингия».

10:30-14:00 Встреча гостей.

Экскурсия и знакомство с обитателями питомника, демонстрация запряжки собак в сани.

Инструктаж по технике безопасности (15-20 мин).

Катание на упряжке в сопровождении снегохода.

Одновременно на трассу выходят от 1 до 6 собачьих упряжек, что дает возможность гостям стойбища почувствовать себя настоящими каюрами и посоревноваться друг с другом, как в настоящей гонке.

Горячий обед – уха, чай из местных трав и национальные лепешки (40-50 мин.).

Посещение традиционного жилища коряков, знакомство с бытом и традициями коренных народов Камчатки, участие в обрядах и танцах.

Фотосессия в национальной одежде.

14:00-15:00 Возвращение в гостиницу

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

В гости к коренным народам КамчаткиВ гости к коренным народам КамчаткиВ гости к коренным народам КамчаткиВ гости к коренным народам Камчатки
4 день

Вылет домой

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок. Вылет.

Питание: завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Петропавловске-Камчатском/Паратунке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Русский Двор»:

Заезды2-местное, TWIN SuperiorДополнительное место, DBL SuperiorДоплата за 1-местное
размещение, DBL Superior

Дети до 4 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior

Дети от 5 до 7 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior
До 26.12.2024 и с 13.01.2025106 510 96 830 12 160 55 730 58 430
С 27.12.2024 по 12.01.2025108 980 12 375

Гостиница «Ключотель»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
95 930 90 530 8 250

Гостиница «Командор»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std		Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места)
92 090 90 980 11 320 55 730

Гостиница «Арсеньев»:

2-местное, TWIN StdДополнительное место TWIN Superior (только в номерах категории «Комфорт»)Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std		Для детей до 7 лет (без предоставления доп. спального места)На доп. месте для детей до 12 лет (только в номерах категории «Комфорт»)
99 530 89 630 8 660 55 730 60 230

База отдыха «Лагуна», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, SNGL Std		Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
до 29.12.2024 и с 09.01.2025103 130 90 980 21 450 55 730
с 30.12.2024 и до 01.01.2025128 330 44 550
с 02.01.2025 и до 08.01.2025120 230 37 125

Внимание! Проживание в отеле «Лагуна» с 30.12.2024 по 02.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за новогодний банкет: взрослые – 17 250 руб. / чел.; с 6 до 12 лет – 11 000 руб. / чел.; с 3 до 6 лет – 3 300 руб. / чел.

База отдыха «Спутник», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, TWIN Std		Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места)Для детей до 14 лет на доп. месте
до 30.12.2024103 580 18 560 55 730 68 330
с 31.12.2024 и до 07.01.2025117 980 30 930
с 08.01.2025109 880 23 510

Внимание! Проживание в отеле «Спутник» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за Новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).

База отдыха «Спутник-Камчатка», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДоплата за 1-местное
размещение, TWIN Std		Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN StdДля детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Std
до 30.12.2024101 330 16 500 55 730 68 330
с 31.12.2024 и до 07.01.2025114 610 27 840
с 08.01.2025107 630 21 450

Внимание! Проживание в отеле «Спутник-Камчатка» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за Новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).

База отдыха «Кречет», Паратунка:

2-местное, TWIN StdДополнительное место, SUIT family (только в номерах категории «Семейный»)Доплата за 1-местное
размещение, TWIN Std
до 28.12.202496 610 81 980 11 340
с 29.12.2024 по 30.12.2024 и до 08.01.2025112 360 27 840

Внимание! Доплата за размещение на базе отдыха «Кречет» с 31.12.2024 по 01.01.2025: 6 875 руб. / чел. (TWIN STD).

Варианты проживания

Отель «Русский двор»

3 ночи

Отель «Русский двор» находится в Петропавловске-Камчатском, и имеет красивые виды на Авачинскую бухту и вулканы из окон.

В отеле предлагаются комфортабельные номера, оформленные в современном стиле и оснащенные удобствами для проживания: телевидением и телефоном, сейфом, чайным набором с чайником и кофемашиной. Санузел с душевой кабиной и феном, гостям предоставляются чистые полотенца и средства гигиены, гладильные принадлежности. В каждом варианте есть лоджия, где можно насладиться утренним кофе и полюбоваться видом на город и природу. На территории работает Wi-Fi, к которому можно подключиться бесплатно.

Питание организовывает ресторан отеля, где сервируется вкусный завтрак по системе «Шведский стол».

Для проведения мероприятий и конференций организован конференц-зал, а также доступны услуги факса / копирования.

Рядом с отелем находятся автобусная остановка, магазины и кафе, парк «Ручей Кирпичный» - в 2 км. Расстояние до аэропорта «Елизово» - 17,7 км.

Отель «Русский двор»Отель «Русский двор»Отель «Русский двор»Отель «Русский двор»Отель «Русский двор»

Гостиница «Ключотель»

3 ночи

Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.

Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.

По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».

Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»

Гостиница «Командор»

3 ночи

Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.

По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»

Гостиница «Арсеньев»

3 ночи

В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием "Арсеньев". К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера представлены категориями двухместные "Стандарты" и "Полулюксы Сьюит". Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.

По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.

Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.

Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»Гостиница «Арсеньев»

База отдыха «Лагуна»

3 ночи

База отдыха «Голубая Лагуна» расположена в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.

База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»База отдыха «Лагуна»

Гостиница «Спутник»

3 ночи

Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»

Гостиница «Спутник-Камчатка»

3 ночи

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.

Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».

Гостиница «Спутник-Камчатка»Гостиница «Спутник-Камчатка»Гостиница «Спутник-Камчатка»

База отдыха «Кречет»

3 ночи

База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.

На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.

Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.

В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.

База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Петропавловске-Камчатском или в санаторно-курортной зоне Паратунка (TWIN стандарт с завтраками)
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Услуги координатора
  • Услуги гидов
  • Разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Страховка (настоятельно рекомендуется)
  • Дополнительные экскурсии в первый день: обзорный тур «Знакомство с Камчаткой» - от 7 500 руб. (трансфер не включен)
  • Обзорный тур «Знакомство с Камчаткой» - от 7 500 руб. (трансфер не включен)
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но мы настоятельно рекомендуем ее оформить.

Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли возрастные ограничения на тур?

Ограничений по возрасту как таковых нет, но на активные снегоходные маршруты не рекомендуется брать детей до 6 лет. Все дети на маршрутах находятся в сопровождении и под ответственностью родителей.

Возможны ли изменения в программе тура?
Очередность экскурсий в туре может меняться — по погодным условиям (в основном), по кол-ву чел-к в группе.
Всё очень подвижно, экскурсии не привязаны к датам и дням недели, поэтому график гибкий.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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