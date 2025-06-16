Захватывающее путешествие на зимнюю Камчатку, в котором вы сможете попробовать себя в роли погонщика собачьей упряжки, прокатиться на вершину горы на снегоходе, полюбоваться заснеженными вулканами и познакомиться с коренными народами

полуострова! Прекрасный выбор для семейных групп с детьми. Все предложенные экскурсии в туре проводятся каждый день в зависимости от погодных условий, Вы можете присоединиться к сборной группе в любой день в период с 14 декабря по 12 апреля. Обратите внимание, экскурсии не привязаны к датам и дням недели, поэтому график гибкий.

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Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок. Вылет.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Посещение традиционного жилища коряков, знакомство с бытом и традициями коренных народов Камчатки, участие в обрядах и танцах.

Одновременно на трассу выходят от 1 до 6 собачьих упряжек, что дает возможность гостям стойбища почувствовать себя настоящими каюрами и посоревноваться друг с другом, как в настоящей гонке.

Экскурсия и знакомство с обитателями питомника, демонстрация запряжки собак в сани.

09:30 Трансфер в этноцентр и питомник ездовых собак чемпиона легендарной гонки на собачьих упряжках «Берингия».

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Снегоходная экскурсия на г. Верблюд , расположенную на перевале между действующими Авачинским и Корякским (3456 м) вулканами. Любование красивейшей панорамой, открывающейся с вершины.

10:00 Выезд в сторону Авачинского вулкана (2751 м), который является одним из наиболее активных вулканов Камчатки.

Трансфер в музей «Океанрыбфлот» или в первый в России интерактивный музей вулканов «Вулканариум».

В этот день вы можете отправится на экскурсию за дополнительную плату:

Встреча в аэропорту с координатором группы. Трансфер в гостиницу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Петропавловске-Камчатском/Паратунке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Русский Двор»:

Заезды 2-местное, TWIN Superior Дополнительное место, DBL Superior Доплата за 1-местное

размещение, DBL Superior Дети до 4 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior Дети от 5 до 7 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior До 26.12.2024 и с 13.01.2025 106 510 96 830 12 160 55 730 58 430 С 27.12.2024 по 12.01.2025 108 980 12 375

Гостиница «Ключотель»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std 95 930 90 530 8 250

Гостиница «Командор»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места) 92 090 90 980 11 320 55 730

Гостиница «Арсеньев»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место TWIN Superior (только в номерах категории «Комфорт») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 7 лет (без предоставления доп. спального места) На доп. месте для детей до 12 лет (только в номерах категории «Комфорт») 99 530 89 630 8 660 55 730 60 230

База отдыха «Лагуна», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, TWIN Std Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std до 29.12.2024 и с 09.01.2025 103 130 90 980 21 450 55 730 с 30.12.2024 и до 01.01.2025 128 330 44 550 с 02.01.2025 и до 08.01.2025 120 230 37 125

Внимание! Проживание в отеле «Лагуна» с 30.12.2024 по 02.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за новогодний банкет: взрослые – 17 250 руб. / чел.; с 6 до 12 лет – 11 000 руб. / чел.; с 3 до 6 лет – 3 300 руб. / чел.

База отдыха «Спутник», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места) Для детей до 14 лет на доп. месте до 30.12.2024 103 580 18 560 55 730 68 330 с 31.12.2024 и до 07.01.2025 117 980 30 930 с 08.01.2025 109 880 23 510

Внимание! Проживание в отеле «Спутник» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за Новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).

База отдыха «Спутник-Камчатка», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std Для детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Std до 30.12.2024 101 330 16 500 55 730 68 330 с 31.12.2024 и до 07.01.2025 114 610 27 840 с 08.01.2025 107 630 21 450

Внимание! Проживание в отеле «Спутник-Камчатка» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за Новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).

База отдыха «Кречет», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, SUIT family (только в номерах категории «Семейный») Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std до 28.12.2024 96 610 81 980 11 340 с 29.12.2024 по 30.12.2024 и до 08.01.2025 112 360 27 840

Внимание! Доплата за размещение на базе отдыха «Кречет» с 31.12.2024 по 01.01.2025: 6 875 руб. / чел. (TWIN STD).