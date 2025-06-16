Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту с координатором группы. Трансфер в гостиницу.
Отдых после длительного перелета.
В этот день вы можете отправится на экскурсию за дополнительную плату:
Знакомство с историей Камчатки.
Трансфер в музей «Океанрыбфлот» или в первый в России интерактивный музей вулканов «Вулканариум».
Экскурсия и лекция в музее.
Обзорный тур по историческим памятникам и местам боевой славы города.
Посещение смотровой площадки.
Возвращение в гостиницу.
Продолжительность экскурсии ≈ 3 ч.
Питание: не включено.
Снегоходное сафари по склонам Авачинского вулкана
10:00 Выезд в сторону Авачинского вулкана (2751 м), который является одним из наиболее активных вулканов Камчатки.
10:30-15:00 Пересадка на ратрак / снегоход. Инструктаж по технике безопасности.
Снегоходная экскурсия на г. Верблюд, расположенную на перевале между действующими Авачинским и Корякским (3456 м) вулканами. Любование красивейшей панорамой, открывающейся с вершины.
Обед – ланч-бокс.
15:00-17:00 Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.
В гости к коренным народам Камчатки
09:30 Трансфер в этноцентр и питомник ездовых собак чемпиона легендарной гонки на собачьих упряжках «Берингия».
10:30-14:00 Встреча гостей.
Экскурсия и знакомство с обитателями питомника, демонстрация запряжки собак в сани.
Инструктаж по технике безопасности (15-20 мин).
Катание на упряжке в сопровождении снегохода.
Одновременно на трассу выходят от 1 до 6 собачьих упряжек, что дает возможность гостям стойбища почувствовать себя настоящими каюрами и посоревноваться друг с другом, как в настоящей гонке.
Горячий обед – уха, чай из местных трав и национальные лепешки (40-50 мин.).
Посещение традиционного жилища коряков, знакомство с бытом и традициями коренных народов Камчатки, участие в обрядах и танцах.
Фотосессия в национальной одежде.
14:00-15:00 Возвращение в гостиницу
Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.
Вылет домой
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок. Вылет.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Петропавловске-Камчатском/Паратунке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница «Русский Двор»:
|Заезды
|2-местное, TWIN Superior
|Дополнительное место, DBL Superior
|Доплата за 1-местное
размещение, DBL Superior
Дети до 4 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior
|Дети от 5 до 7 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior
|До 26.12.2024 и с 13.01.2025
|106 510
|96 830
|12 160
|55 730
|58 430
|С 27.12.2024 по 12.01.2025
|108 980
|12 375
Гостиница «Ключотель»:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)
|Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
|95 930
|90 530
|8 250
Гостиница «Командор»:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный»)
|Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
|Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места)
|92 090
|90 980
|11 320
|55 730
Гостиница «Арсеньев»:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место TWIN Superior (только в номерах категории «Комфорт»)
|Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
|Для детей до 7 лет (без предоставления доп. спального места)
|На доп. месте для детей до 12 лет (только в номерах категории «Комфорт»)
|99 530
|89 630
|8 660
|55 730
|60 230
База отдыха «Лагуна», Паратунка:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место, TWIN Std
|Доплата за 1-местное
размещение, SNGL Std
|Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
|до 29.12.2024 и с 09.01.2025
|103 130
|90 980
|21 450
|55 730
|с 30.12.2024 и до 01.01.2025
|128 330
|44 550
|с 02.01.2025 и до 08.01.2025
|120 230
|37 125
Внимание! Проживание в отеле «Лагуна» с 30.12.2024 по 02.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за новогодний банкет: взрослые – 17 250 руб. / чел.; с 6 до 12 лет – 11 000 руб. / чел.; с 3 до 6 лет – 3 300 руб. / чел.
База отдыха «Спутник», Паратунка:
|2-местное, TWIN Std
|Доплата за 1-местное
размещение, TWIN Std
|Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места)
|Для детей до 14 лет на доп. месте
|до 30.12.2024
|103 580
|18 560
|55 730
|68 330
|с 31.12.2024 и до 07.01.2025
|117 980
|30 930
|с 08.01.2025
|109 880
|23 510
Внимание! Проживание в отеле «Спутник» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за Новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).
База отдыха «Спутник-Камчатка», Паратунка:
|2-местное, TWIN Std
|Доплата за 1-местное
размещение, TWIN Std
|Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std
|Для детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Std
|до 30.12.2024
|101 330
|16 500
|55 730
|68 330
|с 31.12.2024 и до 07.01.2025
|114 610
|27 840
|с 08.01.2025
|107 630
|21 450
Внимание! Проживание в отеле «Спутник-Камчатка» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за Новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).
База отдыха «Кречет», Паратунка:
|2-местное, TWIN Std
|Дополнительное место, SUIT family (только в номерах категории «Семейный»)
|Доплата за 1-местное
размещение, TWIN Std
|до 28.12.2024
|96 610
|81 980
|11 340
|с 29.12.2024 по 30.12.2024 и до 08.01.2025
|112 360
|27 840
Внимание! Доплата за размещение на базе отдыха «Кречет» с 31.12.2024 по 01.01.2025: 6 875 руб. / чел. (TWIN STD).
Варианты проживания
Отель «Русский двор»
Отель «Русский двор» находится в Петропавловске-Камчатском, и имеет красивые виды на Авачинскую бухту и вулканы из окон.
В отеле предлагаются комфортабельные номера, оформленные в современном стиле и оснащенные удобствами для проживания: телевидением и телефоном, сейфом, чайным набором с чайником и кофемашиной. Санузел с душевой кабиной и феном, гостям предоставляются чистые полотенца и средства гигиены, гладильные принадлежности. В каждом варианте есть лоджия, где можно насладиться утренним кофе и полюбоваться видом на город и природу. На территории работает Wi-Fi, к которому можно подключиться бесплатно.
Питание организовывает ресторан отеля, где сервируется вкусный завтрак по системе «Шведский стол».
Для проведения мероприятий и конференций организован конференц-зал, а также доступны услуги факса / копирования.
Рядом с отелем находятся автобусная остановка, магазины и кафе, парк «Ручей Кирпичный» - в 2 км. Расстояние до аэропорта «Елизово» - 17,7 км.
Гостиница «Ключотель»
Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.
Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.
По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».
Гостиница «Командор»
Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.
По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Гостиница «Арсеньев»
В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием "Арсеньев". К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера представлены категориями двухместные "Стандарты" и "Полулюксы Сьюит". Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.
По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.
База отдыха «Лагуна»
База отдыха «Голубая Лагуна» расположена в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Гостиница «Спутник»
Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Гостиница «Спутник-Камчатка»
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.
Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».
База отдыха «Кречет»
База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.
На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.
Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.
В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Петропавловске-Камчатском или в санаторно-курортной зоне Паратунка (TWIN стандарт с завтраками)
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы по программе
- Услуги координатора
- Услуги гидов
- Разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Страховка (настоятельно рекомендуется)
- Дополнительные экскурсии в первый день: обзорный тур «Знакомство с Камчаткой» - от 7 500 руб. (трансфер не включен)
- Обзорный тур «Знакомство с Камчаткой» - от 7 500 руб. (трансфер не включен)
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура, но мы настоятельно рекомендуем ее оформить.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли возрастные ограничения на тур?
Ограничений по возрасту как таковых нет, но на активные снегоходные маршруты не рекомендуется брать детей до 6 лет. Все дети на маршрутах находятся в сопровождении и под ответственностью родителей.