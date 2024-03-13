Зимнее путешествие на Камчатке

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Присоединяйтесь к увлекательному зимнему туру по Камчатке и погрузитесь в атмосферу морозных чудес! Мы отправимся к подножию Вилючинского вулкана и к горному массиву Вачкажец, прокатимся на собачьих упряжках и увидим «Петропавловский» маяк.

А также посетим музей вулканов и смотровые площадки с захватывающими видами, познакомимся с корякской культурой и насладимся отдыхом в термальных источниках.
Зимнее путешествие на Камчатке
Зимнее путешествие на Камчатке
Зимнее путешествие на Камчатке
Ближайшие даты:
26
янв
2
фев
23
фев
1
мар
15
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апр
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даты

Что вас ожидает:

Корякское этническое стойбище
Корякское этническое стойбище
Нас ждем этнический концерт, мастер-класс по танцам и примерка национальной одежды
Красоты Вилючинского перевала
Красоты Вилючинского перевала
Полюбуемся замерзшим ярко-голубым водопадом и шикарным видом на Вилючинский вулкан
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Прокатимся с ветерком по заснеженной Камчатке, самостоятельно управляя собачьей упряжкой
Побережье Тихого океана
Побережье Тихого океана
Увидим скалы Три брата, посетим мыс Маячный и прогуляемся по берегу Тихого океана
Релакс в термальных водах
Релакс в термальных водах
Расслабимся в горячих источниках, искупавших в бассейнах с термальной и минеральной водой
Активности на выбор
Активности на выбор
В свободный день сможем отправиться на горнолыжную трассу или к Авачинскому вулкану

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Музей вулканов «Вулканариум»

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу.

По пути посещение памятника «Здесь начинается Россия», с медведями на пьедестале.

Заселение в номера, небольшой отдых.

Переезд в «Вулканариум». Экскурсия по интерактивному музею, созданному вулканологом и математиком Сергеем Самойленко и его женой — культурологом Алёной Самойленко.

После музея заезд на лежбище сивучей (при их наличии) и в сувенирный магазин (по желанию).

Посещение смотровой площадки на сопке Петровской.

Возвращение в гостиницу.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Музей вулканов «Вулканариум»Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Музей вулканов «Вулканариум»Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Музей вулканов «Вулканариум»Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Музей вулканов «Вулканариум»
2 день

Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище, купание в термальных источниках «Зеленовские озерки»

Завтрак.

Переезд в этно-культурное стойбище «Кайныран».

Небольшой этнический концерт.

Мастер-класс по корякским танцам.

Фотосессия в национальной одежде. Музей-фотозона (изба-каюра).

Камчатский Чай в яранге и лепешки с костра.

Катание на собачьей упряжке (самоуправление).

Обед — шурпа из оленины.

Экскурсия по питомнику ездовых собак.

После обеда переезд на горячие источники.

«Зеленовские озерки» представляют собой комплекс из 10 ванн с различной по температуре термальной водой, небольшим бассейном с минеральной водой.

А рядом с источниками находится ледяное озеро, в которое так приятно окунуться после горячих ванн.

После купания возвращение в гостиницу.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище, купание в термальных источниках «Зеленовские озерки»Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище, купание в термальных источниках «Зеленовские озерки»Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище, купание в термальных источниках «Зеленовские озерки»Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище, купание в термальных источниках «Зеленовские озерки»
3 день

Подножие Вилючинского вулкана, Вилючинский перевал, п. Паратунка

Завтрак.

Выезд к Вилючинскому перевалу.

Дорога проходит по долине реки Паратунка между заснеженных сопок, огибая у самого подножия вулкан Вилючинский, и в финальном отрезке серпантином уходит в перевал на высоту 825 метров над уровнем моря.

На перевале находится одна из самых красивых смотровых площадок.

В ясную погоду помимо шикарного вида на Вилючинский, также можно увидеть вулканы Горелый, Мутновский, Опалу и конечно вид на долину.

По ходу экскурсии будут сделаны остановки на Серебряном ручье с чистейшей и очень вкусной питьевой водой, на дороге у подножия Вилючинского вулкана с видом на замерзший водопад ярко-голубого цвета.

А на обратном пути мы заедем в п. Паратунку и покупаемся в бассейне с термальной водой.

После купания возвращение в гостиницу.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Транспорт в этот день может быть разный — от автомобиля повышенной проходимости, до снегохода с нартами (санями). Выбор транспорта остается за организаторами, может зависеть от снежного покрова, дорожной обстановки и погодных условий и других причин.

Подножие Вилючинского вулкана, Вилючинский перевал, п. ПаратункаПодножие Вилючинского вулкана, Вилючинский перевал, п. ПаратункаПодножие Вилючинского вулкана, Вилючинский перевал, п. ПаратункаПодножие Вилючинского вулкана, Вилючинский перевал, п. Паратунка
4 день

Горный массив Вачкажец, Начикинский санаторий (снегоходная в нартах)

Завтрак.

Выезд к горному массиву Вачкажец (автомобиль, затем снегоход).

Горный массив Вачкажец — это удивительное по красоте и умиротворенности место.

Маршрут туда проходит через Начикинский перевал, лесной массив каменных берез и замерзшее озеро Тахколоч.

Между крутых скалистых склонов спрятались ледниковые цирки и заснеженные долины.

Иногда можно увидеть замерзшие водопады Вачкажца, если они не покрыты снегом.

Насладившись красотами и надышавшись чистейшим горным воздухом, мы возвращаемся к автомобилю и переезжаем в Начикинский санаторий.

Обед в теплой столовой и купание в открытом бассейне с термальной целебной водой.

Вечером возвращение в гостиницу.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Горный массив Вачкажец, Начикинский санаторий (снегоходная в нартах)Горный массив Вачкажец, Начикинский санаторий (снегоходная в нартах)Горный массив Вачкажец, Начикинский санаторий (снегоходная в нартах)Горный массив Вачкажец, Начикинский санаторий (снегоходная в нартах)
5 день

Свободный день или дополнительные активности

Завтрак в гостинице.

Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды.

Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда каждый может его использовать по своему усмотрению:

  • покататься на одной из трасс Камчатки на горных лыжах или сноуборде;
  • взять дополнительную экскурсию к Авачинскому вулкану или Малкинским термальным источникам.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночевка в гостинице.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
6 день

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)

Завтрак.

Выезд к побережью Тихого океана (автомобиль, затем снегоход).

Остановка на смотровой площадке, с которой видны легендарные скалы «Три брата».

Посещение мыса Маячного, на котором расположился самый старый на побережье Тихого океана маяк «Петропавловский» и прогулка по берегу Тихого океана.

Во время экскурсии перекус с горячим чаем и возвращение в город.

Ночь в гостинице.

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)
7 день

Возвращение домой

Завтрак.

Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного рынка.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак).

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Гейзер» 3

6 ночей

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.

Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3

Гостиница «Арсеньев» 3

6 ночей

В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием «Арсеньев». К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера представлены категориями двухместные «Стандарты» и «Полулюксы Сьюит». Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.

По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.

Гостиница «Арсеньев» 3Гостиница «Арсеньев» 3Гостиница «Арсеньев» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак)
  • Экскурсионная программа
  • Питание на экскурсиях по программе
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов и экскурсовода
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб
  • Дополнительные экскурсии в свободный день (по желанию)
  • Трансферы, не входящие в программу тура
  • Входной билет в бассейн с термальной водой (500-1000 руб.)
  • Обеды и ужины на городской части тура
  • Доплата для иностранных граждан (за оформление пропуска)
  • Страховка
  • Алкоголь и сувениры
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Зимняя экипировка (январь, февраль до -35°C, март, апрель до -25°C подойдет теплый горнолыжный костюм).
  2. Флиска или свитер.
  3. Термобелье зимнее.
  4. Головной убор (теплая шапка).
  5. Подшлемник или балаклава.
  6. Перчатки (теплые)
  7. Особое внимание уделите обуви. Она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, внутрь, не попадал снег, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая.
  8. Теплые носки (2 пары).
  9. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат).
  10. Солнцезащитные очки или горнолыжная маска.
  11. Солнцезащитный крем.
  12. Предметы личной гигиены.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки.
  15. Небольшой рюкзачок или сумочка, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться в туре?

В туре мы передвигаемся на автомобиле, снегоходе (нарты).

Возможны ли изменения в программе?

По метеоусловиям возможны изменения маршрута и программы в целях обеспечения безопасности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
13 мар 2024
Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
А
13 мар 2024
Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
М
22 янв 2024
Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.
Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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