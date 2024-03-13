3 день

Подножие Вилючинского вулкана, Вилючинский перевал, п. Паратунка

Завтрак.

Выезд к Вилючинскому перевалу.

Дорога проходит по долине реки Паратунка между заснеженных сопок, огибая у самого подножия вулкан Вилючинский, и в финальном отрезке серпантином уходит в перевал на высоту 825 метров над уровнем моря.

На перевале находится одна из самых красивых смотровых площадок.

В ясную погоду помимо шикарного вида на Вилючинский, также можно увидеть вулканы Горелый, Мутновский, Опалу и конечно вид на долину.

По ходу экскурсии будут сделаны остановки на Серебряном ручье с чистейшей и очень вкусной питьевой водой, на дороге у подножия Вилючинского вулкана с видом на замерзший водопад ярко-голубого цвета.

А на обратном пути мы заедем в п. Паратунку и покупаемся в бассейне с термальной водой.

После купания возвращение в гостиницу.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Транспорт в этот день может быть разный — от автомобиля повышенной проходимости, до снегохода с нартами (санями). Выбор транспорта остается за организаторами, может зависеть от снежного покрова, дорожной обстановки и погодных условий и других причин.