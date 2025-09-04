Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«Такой вариант подходит в холодные сезоны — осень, зима, ранняя весна»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
«С ноября по апрель водопад Белые мосты недоступен к посещению, экскурсия проходит без него»
Завтра в 08:00
17 дек в 08:00
27 900 ₽
31 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Сноукайтинг на берегу зимнего озера
Зарядиться драйвом и красотой карельской природы
«Экскурсия проводится с декабря по апрель и невозможна в безветренную погоду»
17 дек в 11:00
19 дек в 11:00
4400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 сентября 2025Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулкаДата посещения: 3 сентября 2025Экскурсия «Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка» оставила незабываемые впечатления! Мы смогли увидеть город по новому, погрузившись в атмосферу его истории
- ААлексей29 августа 2025Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулкаДата посещения: 29 августа 2025Анжелика, очень замечательный гид, который любит и гордится историей своего края. Очень глубокие знания и может легко донести до слушателей информацию, необходимую для понимания истории и жизни Карелии.
- ТТатьяна8 декабря 2025Анжелика, просто супер
Хочется сказать спасибо огромное, за экскурсию и погружение в культуру Карелии. Очень интересно и у нас точно есть несколько поводов вернуться, ещё раз погулять и сходить на экскурсию
- ММарина23 ноября 2025Анжелика прекрасная, гибкая, готова подтстроиться под маршрут, график. Мы приехали на поезде утром, нам нужно было позавтракать и двинуться дальше
- ААрина3 ноября 2025Анжелика позволила нам не только увидеть, но и услышать Карелию, и даже попробовать ее на вкус. Глубокие исторические познания, легкая
- ЛЛидия28 октября 2025Интересно для любого возраста!
- ЕЕлена26 октября 2025Благодарим Анжелику за отличную экскурсию по Петрозаводску, чай и угощения, песни на карельском языке✌️Хотим отметить грамотно составленный маршрут, хронологически структурированную
- ЕЕвгения20 октября 2025Я осталась в полном восторге от прогулки по городу и экскурсии
Много исторических зданий, много памятников и старинных, и современных. Потрясающая
- ООльга20 октября 2025Потрясающе интересная экскурсия! Мы не заметили как прошли 3 часа, Анжелика любит свой город и умеет влюбить в него своих гостей
- ЮЮлия12 октября 2025Нисколько не жалею что выбрали для ознакомления с Петрозаводском и республикой в 1й день приезда именно Анжелику и ее программу!
- ААлена2 октября 2025Это была отличная экскурсия-прогулка по городу!
Экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, т. к. было очень ветрено и холодно и ножками было бы некомфортно
- ЮЮрий30 сентября 2025Отличная, полностью пешеходная, экскурсия. Каждая минута не пропала впустую, время пролетело незаметно, а по факту, прогулка заняла почти 3,5 часа.
- ЮЮлия22 сентября 2025Получилась очень душевная и насыщенная поездка по местам, которые мы бы не увидели без нашего гида. Кстати, Екатерина аккуратный, опытный
- ЕЕлена29 августа 2025Огромное спасибо Анжелике за отличную экскурсию!
Смело будем рекомендовать друзьям,
и сами в следующий раз снова обратимся.
- ССтанислав29 августа 2025👍
- ЛЛариса17 августа 2025Идеальная экскурсия, после которой невозможно не полюбить Петрозаводск!
Анжелика прекрасно владеет темой, материал излагает интересно, понятно для любого возраста. Увидели много
- РРано15 августа 2025Прекрасная прогулка по городу, много интересной, местами неожиданной информации. Анжелика очень любит свой город и свою работу, с такой душой
- ЕЕкатерина14 августа 2025Благодарим Анжелику за замечательную экскурсию! Рассказ был структурированным и логичным, мы получили не только полноценное впечатление о городе и его
- ССветлана8 августа 2025Выбрали эту экскурсию, чтобы совместить большой экскурсионный тур с переездом из Петрозаводска в Сортавалу.
Экскурсия сказочная! Если хотите увидеть красоты Карелии без толп туристов с комфортом в пути и личным гидом - это лучший вариант!
Спасибо, Екатерина, за чудесный день!!!
- ААлексей3 августа 2025Очень понравилась прогулка по Петрозаводску с Анжеликой. Познавательный рассказ, великолепная подача информации, комфортная скорость передвижения. И самое главное - Анжелика
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 27 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 448 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «Весенние», 448 ⭐ отзывов, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль