Много информации не только по Петрозаводску, но и по Карелии в целом. Подача ненавязчивая, при этом создаётся впечатление целостности истории, вовлечение полное. С погодой очень повезло, но, думаю, другие варианты экскурсии будут ничуть не хуже. Дополнительно Анжелика дала много рекомендаций, чем ещё можно заняться/где побывать и только вокруг Петрозаводска это займёт неделю, как минимум. Искренне большое спасибо и - однозначно рекомендуем и данную экскурсию, и Анжелику, как экскурсовода.