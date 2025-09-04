Мои заказы

Экскурсии в Петрозаводске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Петрозаводске, цены от 4400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Пешая
3 часа
423 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«Такой вариант подходит в холодные сезоны — осень, зима, ранняя весна»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
На машине
12 часов
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
«С ноября по апрель водопад Белые мосты недоступен к посещению, экскурсия проходит без него»
Завтра в 08:00
17 дек в 08:00
27 900 ₽31 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сноукайтинг на берегу зимнего озера
4 часа
Индивидуальная
Сноукайтинг на берегу зимнего озера
Зарядиться драйвом и красотой карельской природы
«Экскурсия проводится с декабря по апрель и невозможна в безветренную погоду»
17 дек в 11:00
19 дек в 11:00
4400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 сентября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Дата посещения: 3 сентября 2025
    Экскурсия «Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка» оставила незабываемые впечатления! Мы смогли увидеть город по новому, погрузившись в атмосферу его истории
    читать дальше

    и культуры. Гид прекрасно справилась с задачей показать достопримечательности города таким образом, что каждая улица и здание стали частью увлекательной экскурсии.

  • А
    Алексей
    29 августа 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Дата посещения: 29 августа 2025
    Анжелика, очень замечательный гид, который любит и гордится историей своего края. Очень глубокие знания и может легко донести до слушателей информацию, необходимую для понимания истории и жизни Карелии.
  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Анжелика, просто супер
    Хочется сказать спасибо огромное, за экскурсию и погружение в культуру Карелии. Очень интересно и у нас точно есть несколько поводов вернуться, ещё раз погулять и сходить на экскурсию
  • М
    Марина
    23 ноября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Анжелика прекрасная, гибкая, готова подтстроиться под маршрут, график. Мы приехали на поезде утром, нам нужно было позавтракать и двинуться дальше
    читать дальше

    из города. Предложила и время пораньше и встретила нам в кафе.
    Очень интересно выстроен рассказ и маршрут, с собой есть карта и планшет, чтобы представить наглядно материал.
    Остались очень довольны. С нами были трое детей, все выдержали. Спасибо огромное.

  • А
    Арина
    3 ноября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Анжелика позволила нам не только увидеть, но и услышать Карелию, и даже попробовать ее на вкус. Глубокие исторические познания, легкая
    читать дальше

    подача, приятное общение, — ровно то, что по душе всем путешественникам.
    Отдельная благодарность за особое отношение к нашим маленьким путешественникам, — они получили массу впечатлений)

  • Л
    Лидия
    28 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Интересно для любого возраста!
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Благодарим Анжелику за отличную экскурсию по Петрозаводску, чай и угощения, песни на карельском языке✌️Хотим отметить грамотно составленный маршрут, хронологически структурированную
    читать дальше

    информацию, которая дополнялась фотоматериалами. Нам было интересно, узнали много нового. Анжелика - внимательный и доброжелательный человек. И, что в работе с туристами важно, очень заинтересована в результате. Однозначно рекомендуем!!!

  • Е
    Евгения
    20 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Я осталась в полном восторге от прогулки по городу и экскурсии
    Много исторических зданий, много памятников и старинных, и современных. Потрясающая
    читать дальше

    природа.
    Анжелика много рассказывала про коренные народы Республики, их жизнь и быт в наше время.
    Обязательно вернусь, чтобы посмотреть окрестности и знаковые места

  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Потрясающе интересная экскурсия! Мы не заметили как прошли 3 часа, Анжелика любит свой город и умеет влюбить в него своих гостей
  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Нисколько не жалею что выбрали для ознакомления с Петрозаводском и республикой в 1й день приезда именно Анжелику и ее программу!
    читать дальше

    Мы (2взр и 1 реб) остались очень довольны, нисколько не утомительно, наоборот, везде неспешным шагом за увлекательной познавательной экскурсией время прошло очень быстро). Были и чай с ягодами, и карельские песни! Да еще и с погодой повезло 🌞🍁).
    Удачи Вам Анжелика!

  • А
    Алена
    2 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Это была отличная экскурсия-прогулка по городу!
    Экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, т. к. было очень ветрено и холодно и ножками было бы некомфортно
    читать дальше

    ходить почти 3,5 часа.
    Анжелика - кладезь знаний и прекрасный рассказчик. Она наполнила нас морем информации - интересной, познавательной (Чарльз Гаскойн и др.), где-то мрачной (русско-финские конфликты), где-то неожиданной (карельский рэп).
    А еще Анжелика - очень приятный в общении человек. И чувствуется, что она любит свой город и свой край, и это прекрасно!
    Мы очень рады, что наше знакомство с Карелией началось именно с экскурсии с Анжеликой!

  • Ю
    Юрий
    30 сентября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Отличная, полностью пешеходная, экскурсия. Каждая минута не пропала впустую, время пролетело незаметно, а по факту, прогулка заняла почти 3,5 часа.
    читать дальше

    Много информации не только по Петрозаводску, но и по Карелии в целом. Подача ненавязчивая, при этом создаётся впечатление целостности истории, вовлечение полное. С погодой очень повезло, но, думаю, другие варианты экскурсии будут ничуть не хуже. Дополнительно Анжелика дала много рекомендаций, чем ещё можно заняться/где побывать и только вокруг Петрозаводска это займёт неделю, как минимум. Искренне большое спасибо и - однозначно рекомендуем и данную экскурсию, и Анжелику, как экскурсовода.

  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Получилась очень душевная и насыщенная поездка по местам, которые мы бы не увидели без нашего гида. Кстати, Екатерина аккуратный, опытный
    читать дальше

    водитель, у неё мощный и комфортный автомобиль. С вами в дороге было очень спокойно, даже в дождь!

    Спасибо, что придумываете такие нестандартные маршруты и помогаете посмотреть красоты Ладоги «безлошадным» путешественникам. Здорово, что вы с таким трепетом относитесь к малой Родине и стремитесь показать её гостям Карелии. И, конечно, спасибо за открытость, дружелюбие и приятное общение.

  • Е
    Елена
    29 августа 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Огромное спасибо Анжелике за отличную экскурсию!
    Смело будем рекомендовать друзьям,
    и сами в следующий раз снова обратимся.
  • С
    Станислав
    29 августа 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    👍
  • Л
    Лариса
    17 августа 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Идеальная экскурсия, после которой невозможно не полюбить Петрозаводск!
    Анжелика прекрасно владеет темой, материал излагает интересно, понятно для любого возраста. Увидели много
    читать дальше

    и разное, а также пробовали на вкус, слушали звуки и мелодии, пытались повторять слова сами, держали и изучали настоящую карту и много всего другого. И сама Анжелика - очень приятный, позитивный человек)
    Отличная экскурсия-прогулка, очень рекомендуем!

  • Р
    Рано
    15 августа 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Прекрасная прогулка по городу, много интересной, местами неожиданной информации. Анжелика очень любит свой город и свою работу, с такой душой
    читать дальше

    все рассказывает, что и мы по-другому посмотрели на город. Очень понравилось, что у Анжелики и много фотографий и музыка все в тему экскурсии подобрано. Кроме того, она сориентировала нас по точкам притяжения красивым.

  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Благодарим Анжелику за замечательную экскурсию! Рассказ был структурированным и логичным, мы получили не только полноценное впечатление о городе и его
    читать дальше

    истории, но и большое удовольствие от общения и атмосферы. А ещё экскурсовод угостила нас местными вкусностями и рассказал о современной жизни города. Петрозаводск стал нам понятнее и ещё ближе)
    Горячо рекомендую эту экскурсию и Анжелику как влюбленного в свой город и дело человека! ✨

  • С
    Светлана
    8 августа 2025
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Выбрали эту экскурсию, чтобы совместить большой экскурсионный тур с переездом из Петрозаводска в Сортавалу.
    Экскурсия сказочная! Если хотите увидеть красоты Карелии без толп туристов с комфортом в пути и личным гидом - это лучший вариант!
    Спасибо, Екатерина, за чудесный день!!!
  • А
    Алексей
    3 августа 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Очень понравилась прогулка по Петрозаводску с Анжеликой. Познавательный рассказ, великолепная подача информации, комфортная скорость передвижения. И самое главное - Анжелика
    читать дальше

    искренне любит свой город и Карелию в целом, что передается и слушателям. Спасибо ей большое за прекрасно проведенное время в Петрозаводске.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
  2. Приладожье - в гостях у карельской сказки
  3. Сноукайтинг на берегу зимнего озера
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Площадь Кирова
  7. Губернаторский парк
  8. Кафедральный собор Александра Невского
  9. Крестовоздвиженский собор
  10. Рускеала
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 27 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 448 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
