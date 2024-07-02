1 чел.
По популярности
скидка
30%
1 час
Квест
до 7 чел.
Квест без гида по Петровской слободе
Превратить своё знакомство с Петрозаводском в интерактивное приключение
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
19001 330₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
13 июля в 13:00
14 июля в 14:00
43003 870₽ за всё до 6 чел.
скидка
40%
1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки на Горке»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
60003 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июля 2024Для первого ознакомления с историей города квест очень достойный. Можно прерваться, что мы и сделали остановившись в парке аттракционов на некоторое время, и потом продолжить экскурсию. Однозначно рекомендую тем кто первый раз в городе.
- ААнастасия23 июня 2024От души рекомендуем этот квест. У нас программа заняла минут 45 - с удовольствием прогулялись по не самым очевидным районом
- ЕЕкатерина5 декабря 2023Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась, душевная. И даже сильнейший ветер и мороз не помещали нам насладится экскурсией. Единственный большой минус, но
- ААлексей14 августа 2023Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪 Из несомненных плюсов - приятный,
- LLily10 августа 2023Необычный формат! Поиграли, помечтали… Узнала интересные факты из истории города, не забыли про будущее поколение! Спасибо Ольге за этот удивительный проект! Я впечатлена 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Скидки»
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