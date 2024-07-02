читать дальше

обаятельный ведущий Ольга 👍 идеальная организация и внимание к гостям 🌺 Из минусов: 1. Не очень хорошее звучание в наушниках - сильные помехи (шипит 🤷‍♀️). Ольга заменила наушники, но, увы, … По мере ударения от набережной звучание становилось лучше. Но с этим нужно что- то делать: помехи очень мешают восприятию текста. 2. Для малоподвижных людей экскурсия не подождет. Построение текста спектакля таково, что необходимо достаточно быстрое передвижение между объектами. Моей маме (69 лет) было сложновато 😥. Она с трудом успевала за группой 🤦‍♀️ 3. По содержанию, на мой взгляд, маловато истории города. Совсем нет военной составляющей. Это больше иммерсивное действо с историческими моментами, чем экскурсия по достопримечательностям города… Для свидания, развлечения - вполне, но для получения знаний - слабовато.