Экскурсии со скидкой в Петрозаводске до 40%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Петрозаводске, цены от 1 330 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест без гида по Петровской слободе
Пешая
скидка
30%
2 отзыва
1 час
Квест
до 7 чел.
Квест без гида по Петровской слободе
Превратить своё знакомство с Петрозаводском в интерактивное приключение
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
19001 330 за всё до 7 чел.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Пешая
скидка
10%
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
13 июля в 13:00
14 июля в 14:00
43003 870 за всё до 6 чел.
На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
На квадроциклах
скидка
40%
4 отзыва
1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки на Горке»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
60003 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июля 2024
    Квест без гида по Петровской слободе
    Для первого ознакомления с историей города квест очень достойный. Можно прерваться, что мы и сделали остановившись в парке аттракционов на некоторое время, и потом продолжить экскурсию. Однозначно рекомендую тем кто первый раз в городе.
  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Квест без гида по Петровской слободе
    От души рекомендуем этот квест. У нас программа заняла минут 45 - с удовольствием прогулялись по не самым очевидным районом
    читать дальше

    города в поисках ответов на вопросы. Подробно рассмотрели барельефы и символы на памятниках. В общем, туристам рекомендую пройти квест, а организаторам - немного его удлинить, так как мы только вошли во вкус, как он закончился. Ещё пару мест и вообще будет топ!

  • Е
    Екатерина
    5 декабря 2023
    Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
    Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась, душевная. И даже сильнейший ветер и мороз не помещали нам насладится экскурсией. Единственный большой минус, но
    читать дальше

    это к администрации города. Скульптуры не подсвечены абсолютно и к ним пробраться по сугробам непросто. Жалко, что Алминистрация не следит за такой красотой

  • А
    Алексей
    14 августа 2023
    Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
    Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪 Из несомненных плюсов - приятный,
    читать дальше

    обаятельный ведущий Ольга 👍 идеальная организация и внимание к гостям 🌺 Из минусов: 1. Не очень хорошее звучание в наушниках - сильные помехи (шипит 🤷‍♀️). Ольга заменила наушники, но, увы, … По мере ударения от набережной звучание становилось лучше. Но с этим нужно что- то делать: помехи очень мешают восприятию текста. 2. Для малоподвижных людей экскурсия не подождет. Построение текста спектакля таково, что необходимо достаточно быстрое передвижение между объектами. Моей маме (69 лет) было сложновато 😥. Она с трудом успевала за группой 🤦‍♀️ 3. По содержанию, на мой взгляд, маловато истории города. Совсем нет военной составляющей. Это больше иммерсивное действо с историческими моментами, чем экскурсия по достопримечательностям города… Для свидания, развлечения - вполне, но для получения знаний - слабовато.

    Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪Подобные экскурсии мы в этом году слушали в Севастополе и Казани. Решили сходить и в Петрозаводске💪
  • L
    Lily
    10 августа 2023
    Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
    Необычный формат! Поиграли, помечтали… Узнала интересные факты из истории города, не забыли про будущее поколение! Спасибо Ольге за этот удивительный проект! Я впечатлена 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест без гида по Петровской слободе
  2. Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
  3. На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Остров Валаам
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 330 до 3 870 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Скидки в Петрозаводске на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 40%!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам