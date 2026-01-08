Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для гастрономического путешествия по Петрозаводску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а местные заведения предлагают свежие сезонные блюда. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, несмотря на холод, можно провести время в уютных ресторанах и чайных, однако стоит быть готовым к морозам и снежным дорогам.

Петрозаводск раскрывает свои гастрономические секреты для истинных ценителей вкусной еды.Во время этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в мир карельской кухни, отведаете традиционные и современные блюда, узнаете о местных продуктах и

способах их приготовления. От монстр-бургеров до изысканных супов из лосося, от крафтового пива до традиционного иван-чая - каждый уголок Петрозаводска таит в себе уникальные вкусы. Насладитесь карельским стритфудом, откройте для себя необычные блюда национальной кухни, примите участие в чайной церемонии и узнайте множество интересных фактов о кулинарных традициях Карелии. Эта экскурсия - настоящее праздник для ваших вкусовых рецепторов и возможность по-новому взглянуть на культуру Петрозаводска

Описание экскурсии

Карельский стритфуд и не только

Конечно, на дворе 21 век и далеко не все карелы питаются калитками и лохикейто. Вы узнаете, чем же балуют себя жители карельской столицы, когда хотят отдохнуть и вкусно поужинать. Например, отведаете удивительный монстр-бургер аж с шестью домашними котлетами! Такие подвиги осилят не все, но в нашем меню заготовлены блюда для каждого — есть детский бургер, вегетарианский, очень сырный и с мраморной говядиной. А если уж очень захочется карельского колорита, вам подадут традиционный сливочный суп из лосося (тот самый лохикейто) или угостят крафтовым пивом местных производителей: Бесов нос, Чёртов стул, Куркиёки, Залавруга — отличный способ попробовать на вкус все уголки Карелии.

Необычные блюда национальной кухни

Леса, озёра, буйные реки, болота — в закромах карельской тайги всегда находилось, чем порадовать своих обитателей. Рыба, грибы, ягоды — завсегдатаи столов местных жителей. Кроме того, у вас будет возможность попробовать всяческие деликатесы: медвежатину, лосятину и оленину. Сладкие варенья, ароматные чаи и настойки, горячая выпечка, рыбка, мясо, картошечка… всё это редко кого оставляет равнодушным.

Чайная церемония по-карельски

В завершение прогулки устроим посиделки за чашечкой ароматного карельского иван-чая в тёплой и уютной чайной, мастера которой сами собирают и ферментируют листья кипрея. Вы узнаете, чем необычен и полезен традиционный карельский чай, и просто насладитесь приятной атмосферой. А если захотите, то сможете увезти немного карельских трав домой.

Разговоры о Петрозаводске и Карелии

Не обойдётся и без рассказа о карельской кухне. Вы узнаете, что и как готовили карелы, разберётесь в тонкостях рыбных блюд, услышите рецепт знаменитых калиток, а также поймёте, почему карельская кухня считается одной из самых полезных и сохраняет максимальное количество нужных организму веществ. А по дороге из одного места в другое будет увлекательная прогулка по центру Петрозаводска, приправленная рассказами об истории и архитектуре города.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются расходы в каждом из заведений в соответствии с меню (средний чек в ресторанах — 2000 рублей, а в чайной — 600 рублей)

Если вы придерживаетесь специальной диеты, сообщите мне, я с удовольствием помогу с выбором блюд

Если вам кажется, что программа слишком обширна, то по вашему желанию я могу убрать любое заведение из маршрута

Вы можете выбрать один из трех вариантов экскурсии (сообщите об этом заранее в переписке):

— «Всё включено»: бургерная, карельский ресторан, чайная, прогулка по городу

— «Местный колорит»: карельский ресторан и чайная + прогулка по городу

— «В гости на чай»: прогулка по городу + посиделки в чайной