Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Карельский стрит-фуд и не только

Конечно, на дворе 21 век и далеко не все карелы питаются калитками и лохикейто. Вы узнаете, чем же балуют себя жители карельской столицы ⭐️, когда хотят отдохнуть и вкусно поужинать. Например, отведаете удивительный монстр-бургер аж с шестью домашними котлетами! Такие подвиги осилят не все, но в нашем меню заготовлены блюда для каждого — есть детский бургер, вегетарианский, очень сырный и с мраморной говядиной. А если уж очень захочется карельского колорита, вам подадут традиционный сливочный суп из лосося (тот самый лохикейто) или угостят крафтовым пивом местных производителей: Бесов нос, Чёртов стул, Куркиёки, Залавруга — отличный способ попробовать на вкус все уголки Карелии.

Необычные блюда национальной кухни

Леса, озёра, буйные реки, болота — в закромах карельской тайги всегда находилось, чем порадовать своих обитателей. Рыба 🐟, грибы, ягоды — завсегдатаи столов местных жителей. Кроме того, у вас будет возможность попробовать всяческие деликатесы: медвежатину, лосятину и оленину. Сладкие варенья, ароматные чаи и настойки, горячая выпечка 🥨, рыбка, мясо, картошечка… всё это редко кого оставляет равнодушным.

Чайная церемония по-карельски

В завершение прогулки устроим посиделки за чашечкой ароматного карельского иван-чая в тёплой и уютной чайной, мастера которой сами собирают и ферментируют листья кипрея. Вы узнаете, чем необычен и полезен традиционный карельский чай и просто насладитесь приятной атмосферой. А если захотите, то сможете увезти немного карельских трав домой.

Разговоры о Петрозаводске и Карелии

Не обойдётся и без рассказа о карельской кухне 🥧. Вы узнаете, что и как готовили карелы, разберётесь в тонкостях рыбных блюд, услышите рецепт знаменитых калиток, а также поймёте, почему карельская кухня считается одной из самых полезных и сохраняет максимальное количество нужных организму веществ. А по дороге из одного места в другое будет увлекательная прогулка 👣 по центру Петрозаводска, приправленная рассказами об истории 📖 и архитектуре города.

Организационные детали