Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!

Стрит-фуд, необычные национальные блюда, чайная церемония по-карельски и беседы о местной кухне

Екатерина
Екатерина – Гид из Петрозаводска
Изысканные рестораны, уютные кафе, тёплая и ламповая чайная — на гастро-прогулке я покажу, что наш город 🏙️, как радушный хозяин, готов в любой сезон и погоду угостить всем, что найдётся в кладовых.

А закрома Карелии таят немало богатств! Будет много рыбы, мясные деликатесы, грибы, соленья, сладкие ягоды и ароматные травы, горячие пирожки и традиционный карельский чай.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 20001 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!

Что вас ожидает

Карельский стрит-фуд и не только
Конечно, на дворе 21 век и далеко не все карелы питаются калитками и лохикейто. Вы узнаете, чем же балуют себя жители карельской столицы ⭐️, когда хотят отдохнуть и вкусно поужинать. Например, отведаете удивительный монстр-бургер аж с шестью домашними котлетами! Такие подвиги осилят не все, но в нашем меню заготовлены блюда для каждого — есть детский бургер, вегетарианский, очень сырный и с мраморной говядиной. А если уж очень захочется карельского колорита, вам подадут традиционный сливочный суп из лосося (тот самый лохикейто) или угостят крафтовым пивом местных производителей: Бесов нос, Чёртов стул, Куркиёки, Залавруга — отличный способ попробовать на вкус все уголки Карелии.

Необычные блюда национальной кухни
Леса, озёра, буйные реки, болота — в закромах карельской тайги всегда находилось, чем порадовать своих обитателей. Рыба 🐟, грибы, ягоды — завсегдатаи столов местных жителей. Кроме того, у вас будет возможность попробовать всяческие деликатесы: медвежатину, лосятину и оленину. Сладкие варенья, ароматные чаи и настойки, горячая выпечка 🥨, рыбка, мясо, картошечка… всё это редко кого оставляет равнодушным.

Чайная церемония по-карельски
В завершение прогулки устроим посиделки за чашечкой ароматного карельского иван-чая в тёплой и уютной чайной, мастера которой сами собирают и ферментируют листья кипрея. Вы узнаете, чем необычен и полезен традиционный карельский чай и просто насладитесь приятной атмосферой. А если захотите, то сможете увезти немного карельских трав домой.

Разговоры о Петрозаводске и Карелии
Не обойдётся и без рассказа о карельской кухне 🥧. Вы узнаете, что и как готовили карелы, разберётесь в тонкостях рыбных блюд, услышите рецепт знаменитых калиток, а также поймёте, почему карельская кухня считается одной из самых полезных и сохраняет максимальное количество нужных организму веществ. А по дороге из одного места в другое будет увлекательная прогулка 👣 по центру Петрозаводска, приправленная рассказами об истории 📖 и архитектуре города.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются расходы в каждом из заведений в соответствии с меню (средний чек в ресторанах — 1000 руб., а в чайной — 500 руб. )
  • Если вы придерживаетесь специальной диеты, сообщите мне, я с удовольствием помогу с выбором блюд
  • Если вам кажется, что программа слишком обширна, то по вашему желанию я могу убрать любое заведение из маршрута
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.
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Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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