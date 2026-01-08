Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус

Исследуйте вкусы Петрозаводска: от уличной еды до национальных деликатесов и чайной церемонии
Петрозаводск раскрывает свои гастрономические секреты для истинных ценителей вкусной еды.

Во время этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в мир карельской кухни, отведаете традиционные и современные блюда, узнаете о местных продуктах и
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способах их приготовления.

От монстр-бургеров до изысканных супов из лосося, от крафтового пива до традиционного иван-чая - каждый уголок Петрозаводска таит в себе уникальные вкусы.

Насладитесь карельским стритфудом, откройте для себя необычные блюда национальной кухни, примите участие в чайной церемонии и узнайте множество интересных фактов о кулинарных традициях Карелии.

Эта экскурсия - настоящее праздник для ваших вкусовых рецепторов и возможность по-новому взглянуть на культуру Петрозаводска

4.9
115 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍲 Уникальные блюда карельской кухни
  • 🍔 Вкуснейшие бургеры на любой вкус
  • 🍃 Традиционный карельский чай
  • 🍇 Деликатесы из местных продуктов
  • 🏙 Прогулка по историческому центру Петрозаводска
  • 🧑‍🍳 Индивидуальный подход к каждому гостю

Лучшее время для посещения

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фев
мар
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июн
июл
авг
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Лучшее время для гастрономического путешествия по Петрозаводску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а местные заведения предлагают свежие сезонные блюда. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, несмотря на холод, можно провести время в уютных ресторанах и чайных, однако стоит быть готовым к морозам и снежным дорогам.
Сейчас август — это идеальное время.
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус

Что можно увидеть

  • Центр Петрозаводска

Описание экскурсии

Карельский стритфуд и не только

Конечно, на дворе 21 век и далеко не все карелы питаются калитками и лохикейто. Вы узнаете, чем же балуют себя жители карельской столицы, когда хотят отдохнуть и вкусно поужинать. Например, отведаете удивительный монстр-бургер аж с шестью домашними котлетами! Такие подвиги осилят не все, но в нашем меню заготовлены блюда для каждого — есть детский бургер, вегетарианский, очень сырный и с мраморной говядиной. А если уж очень захочется карельского колорита, вам подадут традиционный сливочный суп из лосося (тот самый лохикейто) или угостят крафтовым пивом местных производителей: Бесов нос, Чёртов стул, Куркиёки, Залавруга — отличный способ попробовать на вкус все уголки Карелии.

Необычные блюда национальной кухни

Леса, озёра, буйные реки, болота — в закромах карельской тайги всегда находилось, чем порадовать своих обитателей. Рыба, грибы, ягоды — завсегдатаи столов местных жителей. Кроме того, у вас будет возможность попробовать всяческие деликатесы: медвежатину, лосятину и оленину. Сладкие варенья, ароматные чаи и настойки, горячая выпечка, рыбка, мясо, картошечка… всё это редко кого оставляет равнодушным.

Чайная церемония по-карельски

В завершение прогулки устроим посиделки за чашечкой ароматного карельского иван-чая в тёплой и уютной чайной, мастера которой сами собирают и ферментируют листья кипрея. Вы узнаете, чем необычен и полезен традиционный карельский чай, и просто насладитесь приятной атмосферой. А если захотите, то сможете увезти немного карельских трав домой.

Разговоры о Петрозаводске и Карелии

Не обойдётся и без рассказа о карельской кухне. Вы узнаете, что и как готовили карелы, разберётесь в тонкостях рыбных блюд, услышите рецепт знаменитых калиток, а также поймёте, почему карельская кухня считается одной из самых полезных и сохраняет максимальное количество нужных организму веществ. А по дороге из одного места в другое будет увлекательная прогулка по центру Петрозаводска, приправленная рассказами об истории и архитектуре города.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются расходы в каждом из заведений в соответствии с меню (средний чек в ресторанах — 2000 рублей, а в чайной — 600 рублей)
  • Если вы придерживаетесь специальной диеты, сообщите мне, я с удовольствием помогу с выбором блюд
  • Если вам кажется, что программа слишком обширна, то по вашему желанию я могу убрать любое заведение из маршрута

Вы можете выбрать один из трех вариантов экскурсии (сообщите об этом заранее в переписке):
— «Всё включено»: бургерная, карельский ресторан, чайная, прогулка по городу
— «Местный колорит»: карельский ресторан и чайная + прогулка по городу
— «В гости на чай»: прогулка по городу + посиделки в чайной

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2193 туристов
Гид по воле случая, исследователь тайных троп по призванию. Знаю, где белки прячут свои запасы и чем мох отличается от лишайника. Угощу свежими калитками, заварю чай со вкусом тайги. Накормлю по традициям карельского гостеприимства и поделюсь интересными историями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лидия
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но и действительно попробуете его на вкус в очень атмосферных местах. Экскурсовод Екатерина - очень приятная, эрудированная девушка. Мы были в восторге. И вы тоже не пожалеете.
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но+1
Хочу порекомендовать эту экскурсию. Вы не только узнаете много интересного об истории и архитектуре Петрозаводска, но
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой душевный отзыв ❤️ Я очень рада, что экскурсия вам понравилась)
А ещё случайно заметила, что у вас в профиле фотография из чайной, и очень обрадовалась) Там правда атмосферно 🫖✨
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В
Очень замечательный формат экскурсии- сочетание исторического экскурса и гастрономического удовольствия.
Узнали интересные факты о Петрозаводске через призму истории, архитектуры -сбалансированное сочетание пешей нагрузки и отдыха в интересных ресторанах, так гораздо комплексное
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мнение создается о культуре и быте местного населения. Спасибо Екатерине, для любителей нестандартного подхода к обзорной экскурсии рекомендую- угодите и душе и телу- кухня сытная и разнообразная, экскурсовод тактичный и эрудированный.
А вам, Екатерина побольше интересующихся туристов!

Очень замечательный формат экскурсии- сочетание исторического экскурса и гастрономического удовольствия.
Очень замечательный формат экскурсии- сочетание исторического экскурса и гастрономического удовольствия.
Очень замечательный формат экскурсии- сочетание исторического экскурса и гастрономического удовольствия.
Очень замечательный формат экскурсии- сочетание исторического экскурса и гастрономического удовольствия.
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Андрей
Спасибо, Екатерине Неспешно прогулялись по Петрозаводску. Расказы о городе и жителях переходили в расказы о традициях и обычиях.
И конечно же не проходили мимо прекрасных мест, где готовят кулинарные шедевры.
Екатерина свободно поддерживала любую тему, как бы беседа не сварачивала с запланированного пути. И при этом никуда не торопились.
Очень приятное путешествие. Прекрасные воспоминания.
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Марина
Екатерине спасибо! Всё понравилось! Вкусно и интересно. Локации необычные. В ресторане карельской кухни очень понравился интерьер, в чайной стильно! Чай выше всех похвал!
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N
Екатерина прекрасный и интересный экскурсовод, очень приятная девушка, много знает, подстраивается под нужды и интересы заказчика. Мы остались очень довольны, спасибо за интересную, вкусную и познавательную экскурсию.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо большое ❤️ Все приятные впечатления взаимны, вы замечательные гости ☺️
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Н
Прекрасное,вкусное знакомство с городом. Интересные факты,традиционная кухня. Рекомендую.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо большое ❤️ Очень рада, что вам было вкусно и интересно:)
Я тоже отлично провела время в вашей компании) Вы прекрасные собеседники, приезжайте ещё)
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