Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Во время этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в мир карельской кухни, отведаете традиционные и современные блюда, узнаете о местных продуктах и
6 причин купить эту экскурсию
- 🍲 Уникальные блюда карельской кухни
- 🍔 Вкуснейшие бургеры на любой вкус
- 🍃 Традиционный карельский чай
- 🍇 Деликатесы из местных продуктов
- 🏙 Прогулка по историческому центру Петрозаводска
- 🧑🍳 Индивидуальный подход к каждому гостю
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Центр Петрозаводска
Описание экскурсии
Карельский стритфуд и не только
Конечно, на дворе 21 век и далеко не все карелы питаются калитками и лохикейто. Вы узнаете, чем же балуют себя жители карельской столицы, когда хотят отдохнуть и вкусно поужинать. Например, отведаете удивительный монстр-бургер аж с шестью домашними котлетами! Такие подвиги осилят не все, но в нашем меню заготовлены блюда для каждого — есть детский бургер, вегетарианский, очень сырный и с мраморной говядиной. А если уж очень захочется карельского колорита, вам подадут традиционный сливочный суп из лосося (тот самый лохикейто) или угостят крафтовым пивом местных производителей: Бесов нос, Чёртов стул, Куркиёки, Залавруга — отличный способ попробовать на вкус все уголки Карелии.
Необычные блюда национальной кухни
Леса, озёра, буйные реки, болота — в закромах карельской тайги всегда находилось, чем порадовать своих обитателей. Рыба, грибы, ягоды — завсегдатаи столов местных жителей. Кроме того, у вас будет возможность попробовать всяческие деликатесы: медвежатину, лосятину и оленину. Сладкие варенья, ароматные чаи и настойки, горячая выпечка, рыбка, мясо, картошечка… всё это редко кого оставляет равнодушным.
Чайная церемония по-карельски
В завершение прогулки устроим посиделки за чашечкой ароматного карельского иван-чая в тёплой и уютной чайной, мастера которой сами собирают и ферментируют листья кипрея. Вы узнаете, чем необычен и полезен традиционный карельский чай, и просто насладитесь приятной атмосферой. А если захотите, то сможете увезти немного карельских трав домой.
Разговоры о Петрозаводске и Карелии
Не обойдётся и без рассказа о карельской кухне. Вы узнаете, что и как готовили карелы, разберётесь в тонкостях рыбных блюд, услышите рецепт знаменитых калиток, а также поймёте, почему карельская кухня считается одной из самых полезных и сохраняет максимальное количество нужных организму веществ. А по дороге из одного места в другое будет увлекательная прогулка по центру Петрозаводска, приправленная рассказами об истории и архитектуре города.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются расходы в каждом из заведений в соответствии с меню (средний чек в ресторанах — 2000 рублей, а в чайной — 600 рублей)
- Если вы придерживаетесь специальной диеты, сообщите мне, я с удовольствием помогу с выбором блюд
- Если вам кажется, что программа слишком обширна, то по вашему желанию я могу убрать любое заведение из маршрута
Вы можете выбрать один из трех вариантов экскурсии (сообщите об этом заранее в переписке):
— «Всё включено»: бургерная, карельский ресторан, чайная, прогулка по городу
— «Местный колорит»: карельский ресторан и чайная + прогулка по городу
— «В гости на чай»: прогулка по городу + посиделки в чайной
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А ещё случайно заметила, что у вас в профиле фотография из чайной, и очень обрадовалась) Там правда атмосферно 🫖✨
Узнали интересные факты о Петрозаводске через призму истории, архитектуры -сбалансированное сочетание пешей нагрузки и отдыха в интересных ресторанах, так гораздо комплексное
И конечно же не проходили мимо прекрасных мест, где готовят кулинарные шедевры.
Екатерина свободно поддерживала любую тему, как бы беседа не сварачивала с запланированного пути. И при этом никуда не торопились.
Очень приятное путешествие. Прекрасные воспоминания.
Я тоже отлично провела время в вашей компании) Вы прекрасные собеседники, приезжайте ещё)