Петрозаводск не зря называют сердцем Карелии: столица, «город на Онего», град Петра — всё это он, красавец Петрозаводск. Что вас ожидает:Старинная Круглая площадь, Собор Александра Невского, легендарная Онежская набережная с уникальными скульптурами: «Рыбаки», «Древо Желаний», «Волны дружбы», памятник основателю города Петру Первому XIX век, Губернаторский парк, история и современность, прошлое и настоящее карельской столицы — это и многое другое вы увидите во время обзорной экскурсии. Организационные детали:• Пешеходная часть: неспешная прогулка по набережной, два выхода из автобуса на площадях и у собора. Подойдет людям с болями в ногах и маленьким детям;

Экскурсовод расскажет, где можно покушать вкусно и недорого, вы сможете закончить экскурсию в хорошем кафе.