Петрозаводск - сердце Карелии

Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии

5
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии.

Проедем по самым главным достопримечательностям, увидим Старинную Круглую площадь, Собор Александра Невского и легендарную Онежскую набережную с уникальными скульптурами.

Я помогу вам понять Петрозаводск и поделюсь секретами местных жителей.
Петрозаводск - сердце Карелии
Петрозаводск - сердце Карелии
Петрозаводск - сердце Карелии
Петрозаводск - сердце Карелии
Петрозаводск - сердце Карелии
Петрозаводск - сердце Карелии

Что вы увидите 🤩

  • Круглая площадь
  • Собор Александра Невского
  • Онежская набережная
  • скульптуры: «Рыбаки», «Древо Желаний», «Волны дружбы»
  • памятник Петру I
  • Губернаторский парк
Петрозаводск не зря называют сердцем Карелии: столица, «город на Онего», град Петра — всё это он, красавец Петрозаводск. Что вас ожидает:Старинная Круглая площадь, Собор Александра Невского, легендарная Онежская набережная с уникальными скульптурами: «Рыбаки», «Древо Желаний», «Волны дружбы», памятник основателю города Петру Первому XIX век, Губернаторский парк, история и современность, прошлое и настоящее карельской столицы — это и многое другое вы увидите во время обзорной экскурсии. Организационные детали:• Пешеходная часть: неспешная прогулка по набережной, два выхода из автобуса на площадях и у собора. Подойдет людям с болями в ногах и маленьким детям;
  • Экскурсовод расскажет, где можно покушать вкусно и недорого, вы сможете закончить экскурсию в хорошем кафе.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • индивидуальное экскурсионное обслуживание гидом по программе
  • индивидуальное транспортное обслуживание
Что не входит
    Место начала и завершения
    ж/д вокзал, Петрозаводск
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Ежедневно в 10:00

    Марина С.
    Марина С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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