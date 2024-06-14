Северное Приладожье – совершенно необычный, самобытный и безумно живописный район Карелии.
Мы предлагаем посетить этот край и совершить прогулку по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из огромных скал, островов из камня, безумия воды и растительности.
Мы предлагаем посетить этот край и совершить прогулку по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из огромных скал, островов из камня, безумия воды и растительности.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Ладожские шхеры
- Музей эпохи викингов
- Гора Паасо
Описание экскурсии
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Северному Приладожью
Северное Приладожье — это совершенно необычный, самобытный и безумно живописный район Карелии, который пленит своей природной красотой и уникальной атмосферой. Мы предлагаем вам незабываемое путешествие по этому краю, полное удивительных открытий и впечатлений. Что вас ждет:• Прогулка по Ладожским шхерам. Ладожские шхеры — это уникальная экосистема, состоящая из огромных скал, каменных островов, водных просторов и разнообразной растительности. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами, почувствовать величие природы и сделать великолепные фотографии на память. Вы окунетесь в атмосферу покоя и гармонии, которая царит среди этих величественных ландшафтов.
- Экскурсия в музей эпохи викингов «Svartbjornborg». Погрузитесь в древнюю историю и узнайте, как жили викинги, посетив музей «Svartbjornborg». Это место переносит вас во времена смелых мореплавателей и бесстрашных воинов. Здесь вы увидите реконструкции их быта, одежды, оружия и кораблей. Наш гид расскажет о жизни викингов, их обычаях и приключениях, а также о том, какое влияние они оказали на развитие региона.
- Восхождение на гору Паасо. Завершите ваше путешествие восхождением на гору Паасо. С вершины открывается захватывающая дух панорама на леса, реку Хелюлянйоки и озеро Кармаланярви. Гора Паасо возвышается на 79 метров над уровнем моря, напоминая скалистый откос, а не традиционную гору. Преодолеть путь до её пика можно всего за 15-20 минут. Не упустите возможность прикоснуться к природным и историческим сокровищам Северного Приладожья! Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в атмосферу карельской природы и древней истории, которая оставит незабываемые впечатления и воспоминания.
по пятницам
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ладожские шхеры
- Музей эпохи викингов
- Гора Паасо
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
- Работа гида по маршруту
- Обед
- Посещение музея эпохи Викингов
- Прогулка по Ладожским шхерам на катере (2 часа)
- Посещение горы Паасо
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Остаток к оплате необходимо сделать наличными, при посадке в автобус, гиду. Также обращаем Ваше внимание, что необходимо приготовить сумму к оплате без сдачи
- За 1 день до тура мы отправим Вам СМС (с 16:00 до 19:00), информация в котором является приоритетной. В СМС сообщаются организационные детали (время и место встречи, номер автобуса)
- Любые вопросы можно уточнить, написав в вацап или телеграмм на номер +79110503477 (с указанием ФИО и номера заказа). В случае, если по техническим причинам, СМС не пришло до 19:00 в день перед экскурсией - просьба уточнить детали, написав в вацап или телеграмм на номер +79110503477 (с указанием ФИО или номера заказа)
- Хорошего отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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