Рускеала - карельский бренд нового времени

Рускеала — карельский бренд нового времени.

Нашему взору открывается удивительный туристический объект — огромная чаша длиной почти 500 метров, вырубленная руками человека в мраморном массиве.

Мы прогуляемся по эко-тропе вдоль необыкновенного озера с кристально чистой водой изумрудного оттенка.

Кроме того, вы сможете пройти в глубину сквозной пещеры.
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала

Что вы увидите 🤩

  • Крест Скорби
  • Рускеальские водопады
  • Горный парк Рускеала
Добро пожаловать в Северное Приладожье — удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе — Ладожское. В этих краях находится мраморный каньон Рускеала, один из главных туристических брендов Карелии. Именно сюда мы и отправимся.

Мы посетим:

  • Долину Героев, где расположен первый в России монумент, посвященный советско-финской войне 1939—1940 годов.
  • Тохминские или рускеальские водопады, где снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие… »
  • Мраморный каньон Рускеала.

Дополнительно вы можете:

  • Пройти по эко-тропе над водопадами.
  • Покататься на лодочках.
  • Перелезть через каньон по веревочному мосту.
  • Заняться дайвингом.
  • Совершить самый длинный в Европе прыжок на тарзанке.

Важно знать:

  • К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
2 800 ₽
Пенсионный
2 400 ₽
Дети (3-14 лет)
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Работа гида по маршруту
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
Что не входит
  • Питание
  • Проход по эко-тропе 250 рублей/взрослый, 200 рублей/дети до 12 лет, пенсионеры
  • Дополнительные услуги в парке Рускеала
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
Завершение: Петрозаводск, Еремеева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
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