Добро пожаловать в Северное Приладожье — удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе — Ладожское. В этих краях находится мраморный каньон Рускеала, один из главных туристических брендов Карелии. Именно сюда мы и отправимся.
Мы посетим:
- Долину Героев, где расположен первый в России монумент, посвященный советско-финской войне 1939—1940 годов.
- Тохминские или рускеальские водопады, где снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие… »
- Мраморный каньон Рускеала.
Дополнительно вы можете:
- Пройти по эко-тропе над водопадами.
- Покататься на лодочках.
- Перелезть через каньон по веревочному мосту.
- Заняться дайвингом.
- Совершить самый длинный в Европе прыжок на тарзанке.
Важно знать:
- К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.