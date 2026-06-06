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Валаам и Ладожские шхеры - из Петрозаводска

Отправиться к главной святыне Ладоги, пройти на катере среди островов и подняться на смотровую
Эта поездка объединяет два символа Карелии — остров Валаам и Ладожские шхеры.

Вы познакомитесь с историей знаменитого монастыря, увидите суровую красоту северной природы, совершите прогулку по Ладоге на катере и подниметесь на остров Хонкасало, откуда открываются одни из лучших видов на шхеры.
Валаам и Ладожские шхеры - из Петрозаводска
Валаам и Ладожские шхеры - из Петрозаводска
Валаам и Ладожские шхеры - из Петрозаводска

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Петрозаводска, путевая экскурсия по дороге в Сортавалу

9:30 — техническая остановка, завтрак по желанию

10:00 — мемориал Крест Скорби, посвящённый трагическим событиям советско-финской войны

11:00 — отправление на скоростном катере к Валааму

  • прогулка по острову
  • путешествие по Ладожским шхерам
  • высадка на острове Хонкасало (смотровая «Крыша Ладоги»)

17:00 — возвращение с водной прогулки, обед в кафе по желанию

18:30 — выезд в Петрозаводск

21:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Переезд на Валаам и прогулка по шхерам — на скоростном катере
  • Завтрак и обед оплачиваются отдельно

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник14 488 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 142 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!

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