Эта поездка объединяет два символа Карелии — остров Валаам и Ладожские шхеры.
Вы познакомитесь с историей знаменитого монастыря, увидите суровую красоту северной природы, совершите прогулку по Ладоге на катере и подниметесь на остров Хонкасало, откуда открываются одни из лучших видов на шхеры.
Вы познакомитесь с историей знаменитого монастыря, увидите суровую красоту северной природы, совершите прогулку по Ладоге на катере и подниметесь на остров Хонкасало, откуда открываются одни из лучших видов на шхеры.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Петрозаводска, путевая экскурсия по дороге в Сортавалу
9:30 — техническая остановка, завтрак по желанию
10:00 — мемориал Крест Скорби, посвящённый трагическим событиям советско-финской войны
11:00 — отправление на скоростном катере к Валааму
- прогулка по острову
- путешествие по Ладожским шхерам
- высадка на острове Хонкасало (смотровая «Крыша Ладоги»)
17:00 — возвращение с водной прогулки, обед в кафе по желанию
18:30 — выезд в Петрозаводск
21:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Переезд на Валаам и прогулка по шхерам — на скоростном катере
- Завтрак и обед оплачиваются отдельно
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|14 488 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 142 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Валаам и Ладожские шхеры - из Петрозаводска»
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь в увлекательное путешествие на деревянной ладье Хийси. Вас ждёт остров Лой, чайки и прекрасные виды Петрозаводска. Отличный отдых на природе
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборПрогулка на катере по Петрозаводской губе
Начните своё путешествие у памятника Петру I и отправляйтесь к острову Лой. Узнайте легенды Чёртова стула и насладитесь видами с катера
Начало: На Онежской набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
За старинными преданиями, красотой карельской природы и деревянной архитектурой
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
8 июн в 08:00
10 июн в 08:00
8200 ₽ за человека
Индивидуальная
Водная прогулка на катере по Петрозаводской губе
Отправиться с карельским капитаном - в своей компании и своём ритме
Начало: В районе ул. Ригачина
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за человека
-5%
до 5 июля
14 488 ₽ за человека