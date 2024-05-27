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Групповая
15 часов
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Но Валаам — это не только прекрасная природа, это еще и люди, которые живут там и следят за этой красотой»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
«В это время можно полюбоваться красивой панорамой города Сортавала, потрясающими скалами и островами Ладожских шхер, а также открывающимися видами самого острова Валаам с воды»
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000₽ за человека
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Святой остров Валаам
«Вам откроется великолепный вид на остров Валаам с воды»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала
«Приглашаем вас посетить святой остров Валаам и мраморный каньон Рускеала, и исполнить мечту каждого туриста, приезжающего в Карелию»
Расписание: Среда в 05:15
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо за организацию тура на Валаам на таком высочайшем уровне. Гид Андрей настоящий профессионал, кладезь информации. А как заботился
- ААлександр27 июля 2023Всё отлично, только на Валааме в основном храме было мало свободного времени всего 10 минут, нужно хотя бы минут 30, в остальном всё замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Остров Валаам»
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Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Остров Валаам" можно забронировать 4 экскурсии от 7 900 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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