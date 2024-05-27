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обо всех туристах группы. Благодаря Андрею дорога и туда и обратно совсем не утомила, наоборот, было очень интересно. На Валааме нас встретил чудесный гид Михаил. Как же душевно и трогательно он познакомил нас с этим необыкновенным местом. Я так рада, что экскурсия состоялась, все получилось увидеть. Спасибо вам огромное.