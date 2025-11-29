Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
Прокатиться на катере меж островов, погулять по Петрозаводску и полюбоваться панорамой с горы
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
40 950 ₽ за человека
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
Побывать в гостях у Талви Укко, погулять по парку «Рускеала» и увидеть древний вулкан
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
3 дек в 08:00
5 дек в 08:00
29 900 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга в Карелию: природа, музеи и интерактивные программы для всей семьи
Увидеть главные парк и набережную края, погрузиться в местную культуру и потрогать нос оленя
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление автобуса от ст...
5 дек в 06:45
10 дек в 06:45
24 365 ₽ за человека
Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками
Встретить год всей семьёй в красивом крае, посетить вотчину Талвиукко и отведать местных яств
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, рано утром
39 900 ₽ за человека
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозавод...
30 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
44 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
- Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
- Из Санкт-Петербурга в Карелию: природа, музеи и интерактивные программы для всей семьи
- Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками
- Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в ноябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 24 365 до 44 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Петрозаводске на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от 24365₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь