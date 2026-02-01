-
Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
Прокатиться на катере меж островов, погулять по Петрозаводску и полюбоваться панорамой с горы
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
43 920 ₽
48 800 ₽ за человека
Водопады, рускеальский каньон и этнопарк с комфортом для всей семьи
Познакомиться с Петрозаводском, прочувствовать магию весны и обнять хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:30
6 мар в 08:00
11 мар в 08:00
30 900 ₽ за человека
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и прогулка на катере
Отыскать древние рисунки, увидеть дом из фильма «Любовь и голуби» и пройти по лавовому полю вулкана
Начало: Петрозаводск, 9:00 (время ориентировочное, можем к...
25 мая в 08:00
15 июн в 08:00
75 440 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Карельские сокровища с проживанием у Ладоги: горный парк, водопады, Кижи и Валаам
Насладиться прогулками по необитаемым островам и пикником у воды и посетить знаковые места края
Начало: Петрозаводск, 9:00
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
82 350 ₽
91 500 ₽ за человека
Заонежье и остров Кижи
Жить на берегу озера с видом на Кижский архитектурный ансамбль и кататься на санях по снежному лесу
Начало: Петрозаводск, 8:00
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
100 000 ₽ за всё до 4 чел.
