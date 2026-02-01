Мои заказы

С детьми – туры в Петрозаводске

Найдено 5 туров в категории «С детьми» в Петрозаводске, цены от 30 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
На машине
На катере
2 дня
-
10%
2 отзыва
Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
Прокатиться на катере меж островов, погулять по Петрозаводску и полюбоваться панорамой с горы
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
43 920 ₽48 800 ₽ за человека
Водопады, рускеальский каньон и этнопарк с комфортом для всей семьи
На автобусе
3 дня
Водопады, рускеальский каньон и этнопарк с комфортом для всей семьи
Познакомиться с Петрозаводском, прочувствовать магию весны и обнять хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:30
6 мар в 08:00
11 мар в 08:00
30 900 ₽ за человека
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и прогулка на катере
На машине
На катере
3 дня
1 отзыв
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и прогулка на катере
Отыскать древние рисунки, увидеть дом из фильма «Любовь и голуби» и пройти по лавовому полю вулкана
Начало: Петрозаводск, 9:00 (время ориентировочное, можем к...
25 мая в 08:00
15 июн в 08:00
75 440 ₽ за всё до 4 чел.
Карельские сокровища с проживанием у Ладоги: горный парк, водопады, Кижи и Валаам
На машине
В Кижи на метеоре
4 дня
-
10%
Карельские сокровища с проживанием у Ладоги: горный парк, водопады, Кижи и Валаам
Насладиться прогулками по необитаемым островам и пикником у воды и посетить знаковые места края
Начало: Петрозаводск, 9:00
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
82 350 ₽91 500 ₽ за человека
Заонежье и остров Кижи
На машине
3 дня
Заонежье и остров Кижи
Жить на берегу озера с видом на Кижский архитектурный ансамбль и кататься на санях по снежному лесу
Начало: Петрозаводск, 8:00
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
100 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «С детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги;
  2. Водопады, рускеальский каньон и этнопарк с комфортом для всей семьи;
  3. Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и прогулка на катере;
  4. Карельские сокровища с проживанием у Ладоги: горный парк, водопады, Кижи и Валаам;
  5. Заонежье и остров Кижи.
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Рускеала;
  2. Водопад Кивач;
  3. Остров Валаам;
  4. Марциальные воды;
  5. Ладожские шхеры;
  6. Кижи;
  7. Онежская набережная;
  8. Ладожское озеро;
  9. Набережная;
  10. Вулканы.
Сколько стоит тур в Петрозаводске в феврале 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "С детьми" можно забронировать 5 авторских туров от 30 900 до 100 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Петрозаводске на 2026 год по теме «С детьми», 3 ⭐ отзыва, цены от 30900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель