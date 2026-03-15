Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками
Встретить год всей семьёй в красивом крае, посетить вотчину Талвиукко и отведать местных яств
Зимой Карелия превращается в похожий на сказку волшебный мир — на еловые ветви ложится пушистый снег, а карельский Дед Мороз ждёт в гости взрослых и детей. В вотчине вас встретят читать дальшеуменьшить
помощники Талвиукко, хаски и северные олени. Вы узнаете о волшебстве, чудесах, прокатитесь на финских санях и познакомитесь с саамами.
Отправимся и к знаменитому водопаду Кивач, где насладимся красотой и прочувствуем мощь карельской природы. А ещё узнаем больше о культуре и быте Карелии, отведаем настоек и местных блюд. А также поучаствуем в увлекательном новогоднем квесте.
Описание тура
Организационные детали
Важно взять удобную обувь и одежду по погоде. В Карелии осенью могут идти дожди. Не забудьте дождевик, ветро-влагозащитную куртку, непромокаемые ботинки, запасные носки, перчатки, шапку.
Проживание. В отеле Piter Inn или «Тайвас» 4* в Петрозаводске. В стандартных 1-, 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. Возможно размещение на дополнительном месте (третий человек в номере) или в отеле «Greenfeel» 3*. Стоимость тура зависит от выбранного варианта. В Piter Inn есть своя пивоварня.
*Фото отеля взяты с сайта piterinn.ru
Питание. Включено: 3 завтрака «шведский стол», 1 завтрак в кафе и 3 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно. Также вы посетите мастер-класс по национальной выпечке и продегустируете карельские настойки.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус.
Возраст участников. От 3 лет. Стоимость тура для детей до 4 лет (без доп. места в отеле, с местом в автобусе и питанием) — 14 300 ₽.
Программа тура по дням
1 день
Петрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоек
Встретим вас на ж/д вокзале Петрозаводска в 7:50. Рекомендуем приобрести билеты на поезд № 18 (из Москвы). Вместе позавтракаем в кафе. Если вы приезжаете позже, вас тоже встретим, но завтракаете вы самостоятельно.
Начнём знакомство с Карелией с её столицы. Петрозаводск расположился на берегу Онежского озера. Прогуляемся по его красивой набережной, паркам, площадям и рассмотрим архитектуру. Вы узнаете историю города и увидите современные арт-объекты. Пройдём интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в Национальном музее. Познакомимся с культурой и бытом и Карелии и глубже взглянем на праздничные обряды. Далее в программе обед с дегустацией карельских настоек.
Затем заселимся в отель и начнём подготовку к празднованию Нового года (если день выпадает на 31 декабря). Банкет в ресторане — за доплату.
2 день
Вотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленей
Высыпаемся, завтракаем и отправляемся в вотчину карельского Деда Мороза, где находится питомник ездовых собак и северных оленей. Пообщаемся с хаски и маламутами, покормим оленей, прокатимся на финских санях, погрузимся в быт саамской деревни и сфотографируемся в костюмах. За доплату вы сможете прокатиться на собачьей/оленьей упряжке и снегоходах.
К вечеру вернёмся в отель.
3 день
День в вашем распоряжении
Последний день мы оставили свободным, чтобы вы сами решили, как хотите его провести. Можно остаться в отеле или отправиться на дополнительную экскурсию:
1. В гости к Деду Халлу. Вы окажетесь в сказочном поместье, где вас ждут шуточные испытания. Прокатитесь на лыжах, разучите карельский танец, сделаете талисман и узнаете о волшебных хитростях. В завершении отдохнёте и выпьете чая.
2. Заонежье и остров Кижи. Вы посетите деревню Оятевщина, узнаете об истории края и традициях. Затем на судне на воздушной подушке переправитесь на остров. Рассмотрите знаменитый архитектурный ансамбль и вернётесь в Петрозаводск.
3. Горный парк «Рускеала». Прогуляетесь вокруг мраморного каньона, насладитесь видами со смотровых площадок и узнаете об истории места. Обратно сможете вернуться на ретропоезде.
4 день
Заповедник Кивач и квест на горе Сампо
После завтрака отправляемся к водопаду Кивач, в лесной заповедник. Зимой он покрыт блестящим инеем и хрустальным льдом.
После обеда отправимся на новогодний квест по горе Сампо. После активных переправ, задачек и рыбалки отогреемся горячим чаем и карельской выпечкой у очага.
Возвращаемся после 17:00.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
2-местный номер Piter Inn 4* (за одного)
43 900 ₽
1-местный номер Piter Inn 4*
57 900 ₽
3-й человек на доп. месте «Тайвас» 4*
34 900 ₽
Ребёнок до 4 лет
15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
4 завтрака и 3 обеда
Дегустация настоек
Все переезды по программе
Посещение локаций по программе (входные билеты)
Услуги гида
Новогодний подарок
Квест на горе Сампо с чаепитием
Что не входит в цену
Билеты до Петрозаводска и обратно в ваш город
Остальное питание
Новогодний банкет - от 10 200 ₽ за взрослого (оплата при заказе, в новогоднем заезде)
Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, рано утром
Завершение: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 115 туристов
Меня зовут Юлия. Я главный затейник и представитель туристической компании по экскурсионным турам на Севере. С детства живу в прекрасной Карелии, поэтому знаю, как вас удивить новыми маршрутами по доступным читать дальшеуменьшить
ценам. Организовывая туры, я буквально «дарю солнце» гостям своего края. Основное направление — групповые и авторские туры в Карелию и на Соловецкие острова. Вы увидите, что Север — это не страшно, а дико интересно и невероятно колоритно.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Иван
Хочу выразить огромную благодарность за те необычные впечатления, которые мы с сыном получили в поездке по Карелии! Все было продумано и четко организовано, без единого сбоя. И при этом вы не просто отличный профессионал, а еще и отзывчивый человек, который всегда готов поддержать и ответить на любые вопросы. Очень рад, что сотрудничали именно с вами!
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Е
Елена
Хочу сказать огромное спасибо за отличный отдых в Карелии, который нам устроила Юлия! Встретили Новый год всей семьей. Отель очень удобный, прямо рядом с железнодорожным вокзалом, номера уютные, идеально подходили читать дальшеуменьшить
для расслабления. Все было организовано просто отлично - от встречи и заселения до интересной программы на Новый год. Юлия внимательно учла все наши пожелания по проживанию и развлечениям, предложила действительно классные варианты поездок и прогулок. Особая благодарность нашему гиду, очаровательной Анне. Она показала нам удивительную Карелию, рассказала много нового и подарила кучу ярких впечатлений! Карелия невероятно красива, уже хочется вернуться туда снова. Спасибо за настоящую зимнюю сказку!
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С
Софья
Спасибо огромное за замечательный отдых в Карелии, эмоций было столько что словами не передать, это действительно бесценно! Поездка на водопад Кивач и на гору Сампо просто впечатлила — такие красивые места, будто оказались прямо в "Хрониках Нарнии". А Наталья столько всего рассказала, ответила на все наши вопросы, мы многому научились. Еще раз большое спасибо и с Рождеством Христовым!
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А
Андрей
Организация просто на высоте! Команда замечательная! Огромное спасибо гиду Илоне за невероятно захватывающее путешествие по Карелии! И еще отдельное спасибо за маленькие подарки от компании — очень тронуло)))
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М
Михаил
Сложно описать все впечатления парой слов, поездка получилась действительно захватывающей и насыщенной. Гиды были настоящими профессионалами, видно что они влюблены в то, чем занимаются. Единственный минус — усталость, а ещё ноги болели и время словно растаяло из-за этих белых ночей. Когда уезжал из Карелии, прямо хотелось вернуться, чтобы снова насладиться этой удивительной природой и погрузиться в историю.
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