Вы побываете в Петрозаводске и встретитесь с Дедом Морозом в его вотчине, погуляете по саамской деревне, заглянете в настоящий чум и погладите дружелюбных
Описание тура
Организационные детали
Наиболее удобный поезд на начало тура — Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.
Обратные билеты можно приобретать на любой поезд из Петрозаводска после 17:30. Оптимальный вариант: Петрозаводск — Москва 017А с отправлением в 22:00.
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, этнопарк «Вотчина Талви Укко», деревня саамов
Встретим вас на вокзале Петрозаводска, после чего позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию. Посмотрим объекты различных эпох, прогуляемся по старым улочкам, посетим соборы, памятник комару из трактора, а также парки и скверы города. Пройдёмся по заснеженной набережной Онежского озера с её скульптурами и арт-объектами.
Переедем в этнопарк «Вотчина Талви Укко». Познакомимся с северными оленями и оленятами, покормим их с рук ягелем. В питомнике пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами под руководством инструктора.
Прогуляемся по деревне саамов и заглянем в настоящий чум. В резиденции Талвиукко встретимся с Дедом Морозом и посетим его рабочий кабинет. Интерактивное пространство парка познакомит с временами года и приметами Карелии.
По желанию прокатимся на упряжках длиной 500 метров по заснеженному лесу (оплачивается отдельно). В кафе комплекса попробуем горячий чай на целебных травах и национальную выпечку (за доплату).
Вернёмся в Петрозаводск, разместимся в гостинице и отдохнём.
Экскурсия по Кижи, знакомство с бытом заонежских крестьян и обычаями карел
Позавтракаем и поедем в Заонежье, чтобы посетить Кижи — один из крупнейших музеев деревянного зодчества. По пути до деревни Оятевщина гид расскажет о традициях, природе и исторических особенностях Заонежья. В Оятевщине пересаживаемся на судно с воздушной подушкой «Хивус» и за 10–15 минут переправимся по озеру на остров.
Осмотрим Кижский ансамбль и 22-главую церковь Преображения Господня. Осмотрим высокие деревянные стены Кижского погоста и храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Посетим крестьянские дома и хозяйственные постройки, познакомимся с бытом заонежских крестьян, рассмотрим интерьеры и услышим о национальных обычаях карел. После экскурсии будет время для прогулки и фотографий.
На судне возвращаемся в Оятевщину, пересаживаемся в автобус и направляемся в Петрозаводск. По пути сделаем остановку в Медвежьегорске для позднего обеда в столовой около 17:00.
Долина героев, водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон
Поедем в район Северного Приладожья. В пути проведём около 3,5–4 часов. Маршрут проходит через Долину героев, где во время Зимней войны 1939–1940 годов шли ожесточённые бои. Сделаем остановку у монумента «Крест скорби», посвящённого этим событиям.
Следующая точка — водопады Ахинкоски, место съёмок фильма «А зори здесь тихие…». Можно прогуляться по экотропе с навесными мостиками (оплачивается отдельно).
В горном парке «Рускеала» вас ждёт экскурсия вокруг Мраморного каньона, где добывали камень для дворцов Санкт-Петербурга. Днём бело-серый мрамор красиво контрастирует с елями и снегом, а в тёмное время с декабря по февраль включается художественная подсветка каньона.
В свободное время можно посетить кафе парка, приобрести дополнительную экскурсию «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (услуги оплачиваются на месте, предварительное бронирование невозможно). После осмотра возвращаемся на автобусе в Петрозаводск.
Гора Сампо, Марциальные воды, древний вулкан Гирвас и водопад Кивач
После завтрака поедем к горе Сампо. Погуляем по оборудованной тропе и насладимся видом на скованное льдом озеро Кончозеро. По пути гид расскажет легенды Карелии и эпос «Калевала», а на волшебном дереве можно повязать ленточки и загадать желание.
Следующая остановка — курорт Марциальные воды, открытый Петром I. Осмотрим старинную деревянную церковь, павильоны, построенные для высоких гостей, и продегустируем целебную воду из четырёх скважин.
Посетим Гирвас и осмотрим жерла древнего вулкана с застывшими лавовыми потоками. По пути пообедаем в кафе. Прибудем на водопад Кивач с 11-метровым каскадом, полюбуемся дендрарием с карельскими берёзами, заглянем в музей природы.
К вечеру вернёмся в Петрозаводск и направимся на ж/д вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (взрослый)
|41 900 ₽
|Пенсионеры, инвалиды и ветераны бд
|41 000 ₽
|Дети 4-14 лет
|40 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака и 1 обед
- Трансферы по маршруту
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты
- Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 9000 ₽
- Катание на упряжках, зиплайн, подземный маршрут в парке «Рускеала», прогулка по экотропе (оплачивается на месте по желанию)
- Чаепитие в этнопарке «Вотчина Талви Укко»