Мои заказы

Чудеса снежной Карелии: Кижи, «Рускеала», вотчина Талви Укко и Марциальные Воды

Увидеть древний вулкан, сделать фото с оленями, посетить водопады Ахинкоски и Мраморный каньон
Отправляемся в короткое, но насыщенное приключение по Карелии.

Вы побываете в Петрозаводске и встретитесь с Дедом Морозом в его вотчине, погуляете по саамской деревне, заглянете в настоящий чум и погладите дружелюбных
читать дальше

хаски.

Полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества на острове Кижи, посетите на место съёмок фильма «А зори здесь тихие…» — водопады Ахинкоски.

И, конечно, насладитесь красотами горного парка «Рускеала» — когда вокруг всё покрыто снегом, серо-белый мрамор каньона смотрится особенно эффектно.

Но это ещё не всё! Мы покажем вам гору Сампо, древний вулкан Гирвас и старинный курорт Марциальные Воды, основанный Петром I.

Чудеса снежной Карелии: Кижи, «Рускеала», вотчина Талви Укко и Марциальные Воды
Чудеса снежной Карелии: Кижи, «Рускеала», вотчина Талви Укко и Марциальные Воды
Чудеса снежной Карелии: Кижи, «Рускеала», вотчина Талви Укко и Марциальные Воды

Описание тура

Организационные детали

Наиболее удобный поезд на начало тура — Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.

Обратные билеты можно приобретать на любой поезд из Петрозаводска после 17:30. Оптимальный вариант: Петрозаводск — Москва 017А с отправлением в 22:00.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, этнопарк «Вотчина Талви Укко», деревня саамов

Встретим вас на вокзале Петрозаводска, после чего позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию. Посмотрим объекты различных эпох, прогуляемся по старым улочкам, посетим соборы, памятник комару из трактора, а также парки и скверы города. Пройдёмся по заснеженной набережной Онежского озера с её скульптурами и арт-объектами.

Переедем в этнопарк «Вотчина Талви Укко». Познакомимся с северными оленями и оленятами, покормим их с рук ягелем. В питомнике пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами под руководством инструктора.

Прогуляемся по деревне саамов и заглянем в настоящий чум. В резиденции Талвиукко встретимся с Дедом Морозом и посетим его рабочий кабинет. Интерактивное пространство парка познакомит с временами года и приметами Карелии.

По желанию прокатимся на упряжках длиной 500 метров по заснеженному лесу (оплачивается отдельно). В кафе комплекса попробуем горячий чай на целебных травах и национальную выпечку (за доплату).

Вернёмся в Петрозаводск, разместимся в гостинице и отдохнём.

Экскурсия по Петрозаводску, этнопарк «Вотчина Талви Укко», деревня саамовЭкскурсия по Петрозаводску, этнопарк «Вотчина Талви Укко», деревня саамовЭкскурсия по Петрозаводску, этнопарк «Вотчина Талви Укко», деревня саамовЭкскурсия по Петрозаводску, этнопарк «Вотчина Талви Укко», деревня саамов
2 день

Экскурсия по Кижи, знакомство с бытом заонежских крестьян и обычаями карел

Позавтракаем и поедем в Заонежье, чтобы посетить Кижи — один из крупнейших музеев деревянного зодчества. По пути до деревни Оятевщина гид расскажет о традициях, природе и исторических особенностях Заонежья. В Оятевщине пересаживаемся на судно с воздушной подушкой «Хивус» и за 10–15 минут переправимся по озеру на остров.

Осмотрим Кижский ансамбль и 22-главую церковь Преображения Господня. Осмотрим высокие деревянные стены Кижского погоста и храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Посетим крестьянские дома и хозяйственные постройки, познакомимся с бытом заонежских крестьян, рассмотрим интерьеры и услышим о национальных обычаях карел. После экскурсии будет время для прогулки и фотографий.

На судне возвращаемся в Оятевщину, пересаживаемся в автобус и направляемся в Петрозаводск. По пути сделаем остановку в Медвежьегорске для позднего обеда в столовой около 17:00.

Экскурсия по Кижи, знакомство с бытом заонежских крестьян и обычаями карелЭкскурсия по Кижи, знакомство с бытом заонежских крестьян и обычаями карелЭкскурсия по Кижи, знакомство с бытом заонежских крестьян и обычаями карелЭкскурсия по Кижи, знакомство с бытом заонежских крестьян и обычаями карел
3 день

Долина героев, водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон

Поедем в район Северного Приладожья. В пути проведём около 3,5–4 часов. Маршрут проходит через Долину героев, где во время Зимней войны 1939–1940 годов шли ожесточённые бои. Сделаем остановку у монумента «Крест скорби», посвящённого этим событиям.

Следующая точка — водопады Ахинкоски, место съёмок фильма «А зори здесь тихие…». Можно прогуляться по экотропе с навесными мостиками (оплачивается отдельно).

В горном парке «Рускеала» вас ждёт экскурсия вокруг Мраморного каньона, где добывали камень для дворцов Санкт-Петербурга. Днём бело-серый мрамор красиво контрастирует с елями и снегом, а в тёмное время с декабря по февраль включается художественная подсветка каньона.

В свободное время можно посетить кафе парка, приобрести дополнительную экскурсию «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (услуги оплачиваются на месте, предварительное бронирование невозможно). После осмотра возвращаемся на автобусе в Петрозаводск.

Долина героев, водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала» и Мраморный каньонДолина героев, водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала» и Мраморный каньонДолина героев, водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала» и Мраморный каньонДолина героев, водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала» и Мраморный каньонДолина героев, водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон
4 день

Гора Сампо, Марциальные воды, древний вулкан Гирвас и водопад Кивач

После завтрака поедем к горе Сампо. Погуляем по оборудованной тропе и насладимся видом на скованное льдом озеро Кончозеро. По пути гид расскажет легенды Карелии и эпос «Калевала», а на волшебном дереве можно повязать ленточки и загадать желание.

Следующая остановка — курорт Марциальные воды, открытый Петром I. Осмотрим старинную деревянную церковь, павильоны, построенные для высоких гостей, и продегустируем целебную воду из четырёх скважин.

Посетим Гирвас и осмотрим жерла древнего вулкана с застывшими лавовыми потоками. По пути пообедаем в кафе. Прибудем на водопад Кивач с 11-метровым каскадом, полюбуемся дендрарием с карельскими берёзами, заглянем в музей природы.

К вечеру вернёмся в Петрозаводск и направимся на ж/д вокзал.

Гора Сампо, Марциальные воды, древний вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, древний вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, древний вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, древний вулкан Гирвас и водопад Кивач

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (взрослый)41 900 ₽
Пенсионеры, инвалиды и ветераны бд41 000 ₽
Дети 4-14 лет40 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака и 1 обед
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты
  • Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 9000 ₽
  • Катание на упряжках, зиплайн, подземный маршрут в парке «Рускеала», прогулка по экотропе (оплачивается на месте по желанию)
  • Чаепитие в этнопарке «Вотчина Талви Укко»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 11429 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Чудеса снежной Карелии: Кижи, «Рускеала», вотчина Талви Укко и Марциальные Воды»

Тур-знакомство со знаменитыми местами Карелии: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
На автобусе
3 дня
6 отзывов
Тур-знакомство со знаменитыми местами Карелии: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Увидеть главные достопримечательности, погулять по заповедникам и полюбоваться природой
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
15 мая в 08:00
18 мая в 08:00
42 500 ₽ за человека
Персонально по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
На машине
3 дня
8 отзывов
Персонально по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
2 мар в 08:00
9 мар в 08:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и прогулка на катере
На машине
На катере
3 дня
1 отзыв
Своей компанией по Карелии: петроглифы, Марциальные воды и прогулка на катере
Отыскать древние рисунки, увидеть дом из фильма «Любовь и голуби» и пройти по лавовому полю вулкана
Начало: Петрозаводск, 9:00 (время ориентировочное, можем к...
25 мая в 08:00
8 июн в 08:00
75 440 ₽ за всё до 4 чел.
Два осенних дня в Карелии. Рускеала - гора Сампо - Марциальные воды - Гирвас - Кивач
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Два осенних дня в Карелии. Рускеала - гора Сампо - Марциальные воды - Гирвас - Кивач
Начало: Г. Петрозаводск
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 23 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска