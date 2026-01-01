Встретим вас на вокзале Петрозаводска, после чего позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию. Посмотрим объекты различных эпох, прогуляемся по старым улочкам, посетим соборы, памятник комару из трактора, а также парки и скверы города. Пройдёмся по заснеженной набережной Онежского озера с её скульптурами и арт-объектами.

Переедем в этнопарк «Вотчина Талви Укко». Познакомимся с северными оленями и оленятами, покормим их с рук ягелем. В питомнике пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами под руководством инструктора.

Прогуляемся по деревне саамов и заглянем в настоящий чум. В резиденции Талвиукко встретимся с Дедом Морозом и посетим его рабочий кабинет. Интерактивное пространство парка познакомит с временами года и приметами Карелии.

По желанию прокатимся на упряжках длиной 500 метров по заснеженному лесу (оплачивается отдельно). В кафе комплекса попробуем горячий чай на целебных травах и национальную выпечку (за доплату).

Вернёмся в Петрозаводск, разместимся в гостинице и отдохнём.