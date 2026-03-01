Встречаемся, завтракаем и едем за город к Вотчине Талвиукко. Посмотрим на северных оленей и их детёнышей, покормим их ягелем. В питомнике ездовых собак увидим аляскинских и сибирских хаски и маламутов.

Пройдёмся по деревне саамов и заглянем в традиционный чум. Посетим Резиденцию Талвиукко, где пообщаемся с карельским Дедом Морозом, заглянем в его кабинет и интерактивное пространство, посвящённое временам года в Карелии. Желающие прокатятся на упряжке по лесу (за доплату; при отсутствии снега используется летний вариант нарт), а также попробуют национальную выпечку в кафе комплекса.

Вернувшись в Петрозаводск, отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию. Осмотрим объекты разных эпох, памятники, скульптуры и арт-объекты. Прогуляемся по старым улицам, посетим соборы, парки и набережную Онежского озера.

Вечером — мастер-класс по приготовлению калиток. Вы узнаете особенности карельской кухни, приготовите традиционные пирожки и попробуете их с карельским чаем. После — размещение в гостинице, отдых.