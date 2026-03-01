Описание тура
Организационные детали
Наиболее удобный поезд на начало тура — Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.
Обратные билеты можно приобретать на любой поезд из Петрозаводска после 17:30. Оптимальный вариант: Петрозаводск — Москва 017А с отправлением в 22:00.
Программа тура по дням
Вотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калиток
Встречаемся, завтракаем и едем за город к Вотчине Талвиукко. Посмотрим на северных оленей и их детёнышей, покормим их ягелем. В питомнике ездовых собак увидим аляскинских и сибирских хаски и маламутов.
Пройдёмся по деревне саамов и заглянем в традиционный чум. Посетим Резиденцию Талвиукко, где пообщаемся с карельским Дедом Морозом, заглянем в его кабинет и интерактивное пространство, посвящённое временам года в Карелии. Желающие прокатятся на упряжке по лесу (за доплату; при отсутствии снега используется летний вариант нарт), а также попробуют национальную выпечку в кафе комплекса.
Вернувшись в Петрозаводск, отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию. Осмотрим объекты разных эпох, памятники, скульптуры и арт-объекты. Прогуляемся по старым улицам, посетим соборы, парки и набережную Онежского озера.
Вечером — мастер-класс по приготовлению калиток. Вы узнаете особенности карельской кухни, приготовите традиционные пирожки и попробуете их с карельским чаем. После — размещение в гостинице, отдых.
Гора Сампо, курорт Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, дендрарий и Музей природы
В 9:00 отправимся на экскурсию по окрестностям Петрозаводска. На горе Сампо — смотровой площадке с видом на Кончозеро — прогуляемся по тропе, вспомним легенды Карелии и сюжеты эпоса «Калевала», повяжем ленточки на дерево желаний.
На курорте Марциальные Воды, основанном Петром I, увидим старинную деревянную церковь и павильоны, продегустируем железистую воду из источников. Затем осмотрим жерло древнего вулкана Гирвас и застывшие лавовые потоки среди живописных пейзажей.
После обеда в кафе посетим водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы. Полюбуемся 11-метровым каскадом и заглянем в дендрарий карельской берёзы и Музей природы.
К 17:30 вернёмся в Петрозаводск и доедем до ж/д вокзала.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
|Льготный билет (пенсионеры, инвалиды и ветераны БД)
|15 500 ₽
|Дети 4-14 лет
|15 350 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Работа экскурсовода
- Входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
- Проезд до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные услуги на Вотчине (катание на оленях/собачьих упряжках, чаепитие)
- Доплата за 1-местное размещение - 2000 ₽
- Скидка за размещение на доп. месте - 1000 ₽