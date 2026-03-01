В Карелию на выходные всей семьёй: Петрозаводск, окрестности и знакомство с традициями

Заглянуть в саамский чум и дендрарий, научиться печь калитки, полюбоваться озёрами и водопадом Кивач
Вы покормите северных оленей прямо с ладони, погладите дружелюбных хаски, заглянете в чум саамов и познакомитесь с карельским Дедом Морозом. Прогуляетесь по набережной Онежского озера среди арт-объектов. Полюбуетесь панорамами с
горы Сампо, застывшей лавой вулкана Гирвас и каскадами водопада Кивач.

Попробуете целебную воду из источников курорта Марциальные Воды и научитесь печь традиционные калитки. Откройте многообразие Карелии и почувствуйте живую энергию Севера в насыщенной поездке!

В Карелию на выходные всей семьёй: Петрозаводск, окрестности и знакомство с традициями
В Карелию на выходные всей семьёй: Петрозаводск, окрестности и знакомство с традициями
В Карелию на выходные всей семьёй: Петрозаводск, окрестности и знакомство с традициями

Описание тура

Организационные детали

Наиболее удобный поезд на начало тура — Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.
Обратные билеты можно приобретать на любой поезд из Петрозаводска после 17:30. Оптимальный вариант: Петрозаводск — Москва 017А с отправлением в 22:00.

Программа тура по дням

1 день

Вотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калиток

Встречаемся, завтракаем и едем за город к Вотчине Талвиукко. Посмотрим на северных оленей и их детёнышей, покормим их ягелем. В питомнике ездовых собак увидим аляскинских и сибирских хаски и маламутов.

Пройдёмся по деревне саамов и заглянем в традиционный чум. Посетим Резиденцию Талвиукко, где пообщаемся с карельским Дедом Морозом, заглянем в его кабинет и интерактивное пространство, посвящённое временам года в Карелии. Желающие прокатятся на упряжке по лесу (за доплату; при отсутствии снега используется летний вариант нарт), а также попробуют национальную выпечку в кафе комплекса.

Вернувшись в Петрозаводск, отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию. Осмотрим объекты разных эпох, памятники, скульптуры и арт-объекты. Прогуляемся по старым улицам, посетим соборы, парки и набережную Онежского озера.

Вечером — мастер-класс по приготовлению калиток. Вы узнаете особенности карельской кухни, приготовите традиционные пирожки и попробуете их с карельским чаем. После — размещение в гостинице, отдых.

Вотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калитокВотчина Талвиукко, питомник собак, деревня саамов, Резиденция Деда Мороза, экскурсия по Петрозаводску, мастер-класс по выпечке калиток
2 день

Гора Сампо, курорт Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, дендрарий и Музей природы

В 9:00 отправимся на экскурсию по окрестностям Петрозаводска. На горе Сампо — смотровой площадке с видом на Кончозеро — прогуляемся по тропе, вспомним легенды Карелии и сюжеты эпоса «Калевала», повяжем ленточки на дерево желаний.

На курорте Марциальные Воды, основанном Петром I, увидим старинную деревянную церковь и павильоны, продегустируем железистую воду из источников. Затем осмотрим жерло древнего вулкана Гирвас и застывшие лавовые потоки среди живописных пейзажей.

После обеда в кафе посетим водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы. Полюбуемся 11-метровым каскадом и заглянем в дендрарий карельской берёзы и Музей природы.

К 17:30 вернёмся в Петрозаводск и доедем до ж/д вокзала.

Гора Сампо, курорт Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, дендрарий и Музей природыГора Сампо, курорт Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, дендрарий и Музей природыГора Сампо, курорт Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, дендрарий и Музей природыГора Сампо, курорт Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, дендрарий и Музей природыГора Сампо, курорт Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, дендрарий и Музей природы

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Льготный билет (пенсионеры, инвалиды и ветераны БД)15 500 ₽
Дети 4-14 лет15 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Работа экскурсовода
  • Входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Проезд до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные услуги на Вотчине (катание на оленях/собачьих упряжках, чаепитие)
  • Доплата за 1-местное размещение - 2000 ₽
  • Скидка за размещение на доп. месте - 1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 11505 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

