Начнём путешествие с посещения 2 самых живописных заливов Ладожского озера — Кирьявалахти и Рауталахти — и устроим фотосессию на берегу. Далее отправимся по Голубой дороге, одной из десяти самых красивых в России. На горе Паасонвуори нам откроется потрясающий вид, и мы сможем полюбоваться Рускеальским экспрессом с высоты.

В местечке Кителя будет возможность самостоятельно добыть уникальный сувенир — полудрагоценный камень гранат-альмандин, символ Карелии. Затем поднимемся на гору Мюкроваара и насладимся бескрайними карельскими просторами. Побываем у водопадов Койриноякоски, Мюлюкоски и Ляскелякоски, куда не добираются другие путешественники.

В завершение дня в форелеводческом хозяйстве «Приладожье» мы продегустируем 2 карельских кулинарных шедевра — сливочную уху лохикейто и открытый пирожок-калитку (за доплату). По прибытии в Питкяранту вы разместитесь в отеле или на базе отдыха и отдохнёте.