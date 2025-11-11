От Ладоги до Онежского озера. Индивидуальный экспресс-тур
Насладиться видами озёр и водопадов, посетить самый необычный музей Карелии и традиционные деревушки
Мы погуляем по чарующим заливам Ладожского озера и пофотографируемся на берегу.
Вы насладитесь захватывающими видами с горы Паасонвуори и попробуете отыскать полудрагоценный камень гранат-альмандин. Мы посетим знаменитый водопад Кивач и посмотрим читать дальше
на хаски в самом большом питомнике ездовых собак. Окунёмся в мир волшебства и сказок в гостях у карельского Деда Мороза. Заглянем в церковь, построенную по чертежам Петра I, а также дом смотрителя в Марциальных водах.
Увидим традиционную архитектуру в живописных деревушках, полюбуемся Онегой с набережной Петрозаводска, и вы познакомитесь с коллекцией необычного музея Музей ягод. И всё это — только для вашей компании!
Зона покрытия интернета на протяжении всего тура будет высокой. Рекомендую удобную обувь.
Программа тура по дням
1 день
Заливы Ладоги, горы и водопады, поиск гранатов и дегустация карельских специалитетов
Начнём путешествие с посещения 2 самых живописных заливов Ладожского озера — Кирьявалахти и Рауталахти — и устроим фотосессию на берегу. Далее отправимся по Голубой дороге, одной из десяти самых красивых в России. На горе Паасонвуори нам откроется потрясающий вид, и мы сможем полюбоваться Рускеальским экспрессом с высоты.
В местечке Кителя будет возможность самостоятельно добыть уникальный сувенир — полудрагоценный камень гранат-альмандин, символ Карелии. Затем поднимемся на гору Мюкроваара и насладимся бескрайними карельскими просторами. Побываем у водопадов Койриноякоски, Мюлюкоски и Ляскелякоски, куда не добираются другие путешественники.
В завершение дня в форелеводческом хозяйстве «Приладожье» мы продегустируем 2 карельских кулинарных шедевра — сливочную уху лохикейто и открытый пирожок-калитку (за доплату). По прибытии в Питкяранту вы разместитесь в отеле или на базе отдыха и отдохнёте.
2 день
Прогулка по деревушкам, вотчина Талви Укко, «Долина зайцев», Кивач и Музей ягод
Сегодня мы отправимся на пешеходную прогулку по живописным деревням Корза и Рубчойла, чтобы увидеть традиционную карельскую архитектуру. Заглянем на песчаный пляж озера Сямозеро, который впечатлит своей красотой. Следующим пунктом станет путешествие на вотчину карельского Деда Мороза, где вас ждёт встреча с самим волшебником, а также посещение самого большого питомника ездовых хаски и гранд-макета «Карелия в миниатюре».
После обеда в кафе карельской кухни «Ламба» (за доплату) посмотрим на необычный арт-объект — «Долину зайцев», и я расскажу вам, кого в Карелии называют Мазаем. Заглянем в Марциальные воды и церковь, построенную по чертежам Петра I, а также дом смотрителя. Здесь можно попробовать целебную водицу.
Побываем в одном из старейших заповедников России и насладимся видами на знаменитый водопад Кивач. Затем прогуляемся по набережной Онежского озера и познакомимся с экспозицией необычного Музея ягод.
Аптечка, репелленты (в весенне-летний период), дождевики
Что не входит в цену
Проезд до города Сортавала и обратно из Петрозаводска
Проживание
Питание
Билеты в платные локации
Сувениры
Стоимость проживания:
База отдыха «Длинный берег» - 4800 ₽ за 2-местный номер
База отдыха «Белые мосты» - от 4000 ₽ за номер до 15 000 ₽ за домик
4-местная палатка на берегу Ладожского озера - 2000 ₽
Гостиница «Белые мосты» - от 2800 ₽ за 2-местный номер
Завтраки входят в стоимость проживания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 8:30
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Суоярви, имею диплом гида-экскурсовода. Занимаюсь краеведением более 15 лет. За эти годы исколесили с мужем Карелию от и до. Наша команда гидов проводит туры и экскурсии как по популярным достопримечательностям региона, так и в необычные локации, обожаемые местными жителями. Будем рады показать вам самые необыкновенные уголки Русского Севера!