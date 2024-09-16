3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
49 498₽ за человека
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20%
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
6250050 000₽ за человека
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
64 140₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААртем16 сентября 2024Сомневаетесь? Не сомневайтесь. Плюсы: гибкий и практически индивидуальный подход. Подстраивание под Ваши запросы, можете весь день на ногах быть, а
- ААлександра14 сентября 2024Идеальный тур. Все продумано, отлично организовано, ни одной накладки не было. Заботливый гид и прекрасно работающая команда со стороны создателей тура.
- ЕЕлена5 августа 2024Программа отличная. Организация, сопровождение, маршруты и все остальное - на пять с плюсом по пятибалльной шкале. Места потрясающей красоты. Реальная
- ООльга2 августа 2024Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на высокий сезон и большое количество туристов, можно было и в тишине и покое побыть, и в топовых локациях.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В ноябре»
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