Псковский кремль — место, где история и культура наслаивались веками. Но что если о прошлом узнать не только из рассказов? Что если стать их свидетелем? В этом нам поможет дополненная реальность (AR): вы увидите события минувших дней и погрузитесь в быт Средневековья. А ещё помимо интерактива пройдёте по центру и узнаете больше о городе.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь Ленина. Именно здесь когда-то кипел шумный торг.

Довмонтов город. Через Рыбницкую башню мы попадём в настоящую крепость. Вы познакомитесь с Довмонтом, подниметесь на смотровую площадку Власьевской башни и услышите захватывающую историю о победе Александра Ярославича над Ливонским орденом.

Вечевой Псков и Троицкий собор. Вы окажетесь у главного собора города и увидите семиярусный иконостас. А ещё станете участниками вечевого собрания. Для этого мы подготовили AR-сценарии: вы не просто услышите, а посмотрите, как жил город в то время.

Набережная реки Псковы и инсталляция «Россия начинается здесь». Перед вами оживут картины древних торговых рядов. Вы узнаете, когда Псковская республика вошла в состав Московского княжества, изменив ход истории.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.