АРтефакты ВРемени: Псков через призму AR-технологий
«Поучаствовать» в вечевом собрании и увидеть современный город со смотровой Власьевской башни
Псковский кремль — место, где история и культура наслаивались веками.
Но что если о прошлом узнать не только из рассказов? Что если стать их свидетелем? В этом нам поможет дополненная реальность (AR): вы увидите события минувших дней и погрузитесь в быт Средневековья. А ещё помимо интерактива пройдёте по центру и узнаете больше о городе.
Описание экскурсии
Площадь Ленина. Именно здесь когда-то кипел шумный торг.
Довмонтов город. Через Рыбницкую башню мы попадём в настоящую крепость. Вы познакомитесь с Довмонтом, подниметесь на смотровую площадку Власьевской башни и услышите захватывающую историю о победе Александра Ярославича над Ливонским орденом.
Вечевой Псков и Троицкий собор. Вы окажетесь у главного собора города и увидите семиярусный иконостас. А ещё станете участниками вечевого собрания. Для этого мы подготовили AR-сценарии: вы не просто услышите, а посмотрите, как жил город в то время.
Набережная реки Псковы и инсталляция «Россия начинается здесь». Перед вами оживут картины древних торговых рядов. Вы узнаете, когда Псковская республика вошла в состав Московского княжества, изменив ход истории.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 20 туристов
Откройте Псковскую область с новой стороны. В нашей команде дипломированные историки местного университета. Мы предлагаем путешествия по древним крепостям и монастырям, дворянским усадьбам и музеям, живописным паркам и рекам. Познавательные экскурсии и уникальная культура региона точно останутся в вашей памяти!
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «АРтефакты ВРемени: Псков через призму AR-технологий»