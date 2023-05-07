Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 3 дня
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Описание
Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.
Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.
А после вы познакомитесь с Псковом: посетите Псково-Печерский монастырь, прогуляетесь по древней Изборской крепости, осмотрите башни Псковского кремля и полюбуетесь Городищенским озером. Но побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина, в котором вы проведете целый день.
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу и переезд в Псков
6:20 – 10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель 3*, возможные варианты «Интурист» и «Садко» (утреннее размещение включено), отдых.
Завтрак в ресторане гостиницы (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).
11:00 Экскурсионная пешеходная программа:
- Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
- Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
- Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
- «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.
Грановитая (Владычная) палата.
Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.
14:00 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.
Свободное время в центре города.
17:28 – 21:50 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков (ж/д билет включен в стоимость тура).
Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25).
Экскурсия в природно-ландшафтный музей-заповедник ИМ.А.С. Пушкина
Завтрак.
09:00 Экскурсия в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина: посещение Михайловского, Тригорского (или Петровского), могилы поэта в Святогорском монастыре.
Обед.
Продолжение экскурсионной программы.
Возвращение в Псков.
19:00 Свободное время.
Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску
Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»
Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.
Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город – «Псковские Помпеи».
Вечевая площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.
Троицкий собор – один из первых христианских храмов на Руси.
«Кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»
Приезд в Изборск.
Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» – одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами.
Перед Вами разворачивается история городища – места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод и со звучащими источниками-водопадами – Славянскими ключами.
14:00 Обед.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Печоры – «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.).
Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.
В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.
Отправление в Псков.
18:30 Освобождение камеры хранения.
Трансфер на ж/д вокзал.
19:30 Отправление поезда №10 Псков – Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Гостиница/размещение
2-местное
(½ DBL)
Выс. сезон/ праздники
1-местное
(SNG)
Выс. сезон/ праздники
Доп. место (3-й в
стандартном номере
евро раскладушка), только дети до 14 лет
Выс. сезон/ праздники
Доп. сутки проживание (В. Новгород)
½ DBL/ SNG
г. Великий Новгород – отель 3* «Интурист» или «Садко» (утреннее размещение включено)
г. Псков/ Рижская 3*
|22200 р. /21900 р.
|23100 р. / 22800 р.
|20200 р. /19900 р.
|По запросу
*Праздничными датами считаются заезды: 6.05 – 08.05, 09.06 – 11.06.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Отель «Интурист» 3
Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.
В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.
Гостиница «Рижская» 3* в Пскове
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Утреннее размещение в Великом Новгороде в гостинице 3* «Садко» или «Интурист»
- Проживание в гостинице «Рижская» 3* в Пскове
- 3 завтрака и 2 обеда
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Ж/д билет Великий Новгород – Псков (сидячие места)
- Трансфер ж/д вокзал – отель – ж/д вокзал
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
- Обед в Великом Новгороде – 700 руб. /чел.
- Ужины
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.