Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах

Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 3 дня

Описание
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Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Ближайшие даты:
6
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
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даты

Что вас ожидает:

По Пушкинским местам
По Пушкинским местам
Вы откроете для себя места жизни и работы великого поэта, сможете на время забыть о современности и представить себя жителем другой эпохи
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Раскроете богатую историю города, посетите Псково-Печерский монастырь и древние оборонительные башни
Величие Новгорода
Величие Новгорода
Осмотрите башни и стены Кремля, древнейший храм Софийского Собора и символ Новгорода — памятник "1000-летие России"

Описание

Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.

Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.

А после вы познакомитесь с Псковом: посетите Псково-Печерский монастырь, прогуляетесь по древней Изборской крепости, осмотрите башни Псковского кремля и полюбуетесь Городищенским озером. Но побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина, в котором вы проведете целый день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу и переезд в Псков

6:20 – 10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель 3*, возможные варианты «Интурист» и «Садко» (утреннее размещение включено), отдых.

Завтрак в ресторане гостиницы (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).

11:00 Экскурсионная пешеходная программа:

  • Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
  • Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
  • Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
  • «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.

Грановитая (Владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

Свободное время в центре города.

17:28 – 21:50 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков (ж/д билет включен в стоимость тура).

Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25).

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу и переезд в ПсковПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу и переезд в ПсковПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу и переезд в ПсковПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу и переезд в ПсковПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу и переезд в Псков
2 день

Экскурсия в природно-ландшафтный музей-заповедник ИМ.А.С. Пушкина

Завтрак.

09:00 Экскурсия в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина: посещение Михайловского, Тригорского (или Петровского), могилы поэта в Святогорском монастыре.

Обед.

Продолжение экскурсионной программы.

Возвращение в Псков.

19:00 Свободное время.

Экскурсия в природно-ландшафтный музей-заповедник ИМ.А.С. ПушкинаЭкскурсия в природно-ландшафтный музей-заповедник ИМ.А.С. ПушкинаЭкскурсия в природно-ландшафтный музей-заповедник ИМ.А.С. ПушкинаЭкскурсия в природно-ландшафтный музей-заповедник ИМ.А.С. ПушкинаЭкскурсия в природно-ландшафтный музей-заповедник ИМ.А.С. Пушкина
3 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску

Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город – «Псковские Помпеи».

Вечевая площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.

Троицкий собор – один из первых христианских храмов на Руси.

«Кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Приезд в Изборск.

Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» – одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами.

Перед Вами разворачивается история городища – места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод и со звучащими источниками-водопадами – Славянскими ключами.

14:00 Обед.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры – «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.).

Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.

Отправление в Псков.

18:30 Освобождение камеры хранения.

Трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление поезда №10 Псков – Москва.

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Гостиница/размещение

2-местное

(½ DBL)

Выс. сезон/ праздники

1-местное

(SNG)

Выс. сезон/ праздники

Доп. место (3-й в
стандартном номере
евро раскладушка), только дети до 14 лет
Выс. сезон/ праздники

Доп. сутки проживание (В. Новгород)

½ DBL/ SNG

г. Великий Новгород – отель 3* «Интурист» или «Садко» (утреннее размещение включено)

г. Псков/ Рижская 3*

22200 р. /21900 р. 23100 р. / 22800 р. 20200 р. /19900 р. По запросу

*Праздничными датами считаются заезды: 6.05 – 08.05, 09.06 – 11.06.

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Садко» 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Отель «Интурист» 3

1 ночь

Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.

В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.

В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.

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Гостиница «Рижская» 3* в Пскове

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в Пскове

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Утреннее размещение в Великом Новгороде в гостинице 3* «Садко» или «Интурист»
  • Проживание в гостинице «Рижская» 3* в Пскове
  • 3 завтрака и 2 обеда
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Ж/д билет Великий Новгород – Псков (сидячие места)
  • Трансфер ж/д вокзал – отель – ж/д вокзал
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
  • Обед в Великом Новгороде – 700 руб. /чел.
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Горы
Природа и пейзажи
Кремль
Популярные места

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