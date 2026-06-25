Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наверняка в вашей памяти сохранились легенды о братьях Рюриковичах, призванных из варяг в греки.



Пройтись по местам правления одного из братьев и своими глазами увидеть места боевой славы, запечатлённые в «Повести временных лет» вы сможете во время шестичасовой индивидуальной экскурсии на автомобиле.



К вашему вниманию: крепость Изборск и лечебные Словенские ключи, Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и нерукотворные Святые пещеры. 4.9 67 отзывов

Русский Город Ваш гид в Пскове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 67 отзывов 6 часов 1-15 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Старый Изборск Экскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида. Здесь сохранилась крепость XIV века, построенная псковичами для защиты западных рубежей Руси. Крепость стоит на Жеравьей горе над широким Городищенским озером. Это тот самый «город Изборск», о многовековой борьбе которого с ливонцами можно прочитать в псковских летописях. Здесь, возле каменных стен крепости, происходили кровопролитные бои: звенели русские кольчуги и немецкие латы, летали каленые стрелы, а позже «каменные» и «огненные» ядра. Каменная крепость ни разу не была взята неприятелем силой. Даже враги называли Изборск «железным городом». История Изборска началась задолго до постройки крепости. Он один из самых древних городов Руси. Первое датированное известие об Изборске относится к 862 году. До сих пор на сельском кладбище, густо заросшем сиренью, над обрывом к Городищенскому озеру стоит огромный, выше человеческого роста, каменный крест, а рядом лежат могильные плиты. Таинственные насечки на плитах и их необычные размеры породили легенду, будто это и есть могила первого князя Изборска — Трувора. За кладбищем находится Труворово городище. Псково-Печорский монастырь Монастырь находится в 340 км. на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 км. на запад от Пскова. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведет свою историю уже более 500 лет. Летопись повествует о том, как в конце ХIV века изборские охотники — отец и сын Селиши — слышали в глухом лесу близ ручья Каменца «гласы поющих неизреченно и прекрасно» и ощутили благоухание «яко от множества фимиама». Вскоре местные крестьяне рубили лес на склоне горы, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой другие. Под корнями одного из них открылся вход в пещеру, а над входом надпись: «Богом зданныя пещеры». Икона Успения Богоматери Общепризнанной исторической датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь. В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону Успения Богоматери «в житии» (с житийными клеймами). Настоящий расцвет обители связан с именем ее игумена преподобномученика Корнилия. Год от года возрастала известность монастыря. Молва о чудесных исцелениях, получаемых по особому заступлению Царицы Небесной привлекала множество богомольцев; некогда «убогое место» пополнялось драгоценными вкладами, обширными угодьями и вотчинами.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость Изборск

Стены и башни Изборской крепости

Башня Луковка (смотровая площадка)

«тайный» лаз

Никольская церковь

Словенские ключи

Труворово городище

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Крепостные стены

Святые врата

Михайловский собор

«кровавая» тропа

Колодец св. Корнилия

Братский корпус

Сретенский храм

Богом зданные пещеры (возможно посещение ближних пещер)

Успенский храм Что включено Экскурсионное сопровождение

Транспорт НЕ входит в стоимость. /nЭкскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида. Что не входит в цену Входные билеты в Изборскую крепость (200 руб. /чел.)

Пожертвования в Псково-Печерском монастыре (~ 700 руб. /группа)

Личные расходы

Транспортное обслуживание: л/автомобиль (1-2 чел.): + 8 000 руб., минивэн (3-6 чел.): + 11 500 руб., микроавтобус (6-18 чел.): + 17 200 руб. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.