Старый Изборск

Здесь сохранилась крепость XIV века, построенная псковичами для защиты западных рубежей Руси. Крепость стоит на Жеравьей горе над широким Городищенским озером. Это тот самый «город Изборск», о многовековой борьбе которого с ливонцами можно прочитать в псковских летописях. Здесь, возле каменных стен крепости, происходили кровопролитные бои: звенели русские кольчуги и немецкие латы, летали каленые стрелы, а позже «каменные» и «огненные» ядра. Каменная крепость ни разу не была взята неприятелем силой. Даже враги называли Изборск «железным городом».

История Изборска началась задолго до постройки крепости. Он один из самых древних городов Руси. Первое датированное известие об Изборске относится к 862 году. До сих пор на сельском кладбище, густо заросшем сиренью, над обрывом к Городищенскому озеру стоит огромный, выше человеческого роста, каменный крест, а рядом лежат могильные плиты. Таинственные насечки на плитах и их необычные размеры породили легенду, будто это и есть могила первого князя Изборска — Трувора. За кладбищем находится Труворово городище.

Псково-Печорский монастырь

Монастырь находится в 340 км на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 км на запад от Пскова. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведет свою историю 📖 уже более 500 лет. Летопись повествует о том, как в конце ХIV века изборские охотники — отец и сын Селиши — слышали в глухом лесу 🌲 близ ручья Каменца «гласы поющих неизреченно и прекрасно» и ощутили благоухание «яко от множества фимиама». Вскоре местные крестьяне рубили лес 🌳 на склоне горы ⛰️, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой другие. Под корнями одного из них открылся вход в пещеру, а над входом надпись: «Богом зданныя пещеры».

Икона Успения Богоматери

Общепризнанной исторической датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь ⛪. В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону Успения Богоматери «в житии» (с житийными клеймами). Настоящий расцвет обители связан с именем ее игумена преподобномученика Корнилия.

Год от года возрастала известность монастыря. Молва о чудесных исцелениях, получаемых по особому заступлению Царицы Небесной привлекала множество богомольцев; некогда «убогое место» пополнялось драгоценными вкладами, обширными угодьями и вотчинами.