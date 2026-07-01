Древние крепостные стены, величественные храмы, легенды и панорамы двух рек — всё это Псков.
Идём гулять по кремлю и набережной под мои рассказы об известных правителях, вечевой республике, самобытном псковском зодчестве, византийском наследии и легендах древнего города.
Идём гулять по кремлю и набережной под мои рассказы об известных правителях, вечевой республике, самобытном псковском зодчестве, византийском наследии и легендах древнего города.
Описание экскурсии
Псковский Кром
- Довмонтов город — часть кремля с таинственными руинами древних храмов
- Вечевая площадь, где когда-то решались важнейшие вопросы жизни средневекового Пскова
- Троицкий собор — главный храм города и его духовный символ
- Смотровая площадка с живописным видом на слияние рек Великой и Псковы, которым когда-то любовался Пушкин
Набережная реки Великой
- Ольгинская часовня, связанная с преданием о княгине Ольге
- Церковь Георгия со Взвоза — выдающийся памятник псковского зодчества
- Мирожский монастырь — одна из древнейших обителей Пскова и выдающийся памятник византийского искусства
Вы узнаете:
- какую роль в истории Пскова сыграли князь Всеволод, Довмонт и княгиня Ольга
- чем псковская архитектурная школа отличается от других древнерусских традиций
- кем были знаменитые псковичи — флотоводцы и герои Первой мировой войны
Организационные детали
Дополнительные расходы — вход в кремль: 100 ₽ за чел.; если вас будет меньше 3 человек, то 700 ₽ за всех.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 3325 туристов
Я историк и гид по двум городам — древнему Пскову и купеческой Самаре. Родился и прожил до 30 лет в Перми. С юности интересовался историей, участвовал в археологических раскопках. Учился
Входит в следующие категории Пскова
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