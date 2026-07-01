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в Пермском государственном педагогическом университете по специальности «Учитель истории». С 2012 года стал проводить экскурсии, а в 2016 переехал в Псков, где закончил курсы гидов. В 2019 году меня заинтересовали сюжеты из торговой жизни Руси, и я переехал в Самару, которой удалось сохранить атмосферу старинного купеческого города. На прогулках я открою вам сюжеты Самары и Пскова, познакомлю с их архитектурой, святынями и жизнью.