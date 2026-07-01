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По Псковскому Крому и набережной Великой

Пройти по городу князей, веча и храмов
Древние крепостные стены, величественные храмы, легенды и панорамы двух рек — всё это Псков.

Идём гулять по кремлю и набережной под мои рассказы об известных правителях, вечевой республике, самобытном псковском зодчестве, византийском наследии и легендах древнего города.
По Псковскому Крому и набережной Великой
По Псковскому Крому и набережной Великой
По Псковскому Крому и набережной Великой

Описание экскурсии

Псковский Кром

  • Довмонтов город — часть кремля с таинственными руинами древних храмов
  • Вечевая площадь, где когда-то решались важнейшие вопросы жизни средневекового Пскова
  • Троицкий собор — главный храм города и его духовный символ
  • Смотровая площадка с живописным видом на слияние рек Великой и Псковы, которым когда-то любовался Пушкин

Набережная реки Великой

  • Ольгинская часовня, связанная с преданием о княгине Ольге
  • Церковь Георгия со Взвоза — выдающийся памятник псковского зодчества
  • Мирожский монастырь — одна из древнейших обителей Пскова и выдающийся памятник византийского искусства

Вы узнаете:

  • какую роль в истории Пскова сыграли князь Всеволод, Довмонт и княгиня Ольга
  • чем псковская архитектурная школа отличается от других древнерусских традиций
  • кем были знаменитые псковичи — флотоводцы и герои Первой мировой войны

Организационные детали

Дополнительные расходы — вход в кремль: 100 ₽ за чел.; если вас будет меньше 3 человек, то 700 ₽ за всех.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 3325 туристов
Я историк и гид по двум городам — древнему Пскову и купеческой Самаре. Родился и прожил до 30 лет в Перми. С юности интересовался историей, участвовал в археологических раскопках. Учился
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в Пермском государственном педагогическом университете по специальности «Учитель истории». С 2012 года стал проводить экскурсии, а в 2016 переехал в Псков, где закончил курсы гидов. В 2019 году меня заинтересовали сюжеты из торговой жизни Руси, и я переехал в Самару, которой удалось сохранить атмосферу старинного купеческого города. На прогулках я открою вам сюжеты Самары и Пскова, познакомлю с их архитектурой, святынями и жизнью.

Входит в следующие категории Пскова

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