Псков — город с уникальной историей.

«Чести своей не отдам никому» — так написано на гербе Пскова. Более ста войн, десятки осад, пожары, эпидемии. Время показало, что Псковичи остались верны своей клятве.

Знакомство с городом начнем на месте, где был древний торг. Затем Довмонтов город — подобного нет и не было нигде в России. Псковский Кром и крепостные сооружения. Троицкий Собор с тысячелетней историей. Центр города и великолепные храмы.

Мы узнаем как начинался Псков, как строилась Псковская крепость. Вы увидите «псковские помпеи» и узнаете как и почему Псковичи строили свой город как дом Бога на земле.

Поговорим о тысячелетней истории Троицкого Собора, полюбуемся древними храмами.