Псков и Псковское Господарство

Знакомство с городом начнем на месте, где был древний торг

5
4 отзыва
Знакомство с городом начнем на месте, где был древний торг.

Затем Довмонтов город — подобного нет и не было нигде в России.

Псковский Кром и крепостные сооружения.

Троицкий Собор с тысячелетней историей.

Центр города и великолепные храмы.

Мы узнаем как начинался Псков, как строилась Псковская крепость.

Вы увидите «псковские помпеи» и узнаете как и почему Псковичи строили свой город как дом Бога на земле.
Псков и Псковское Господарство
Псков и Псковское Господарство
Псков и Псковское Господарство
Псков и Псковское Господарство
Псков и Псковское Господарство
Псков и Псковское Господарство
Псков и Псковское Господарство

Что вы увидите 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий Собор
  • Довмонтов город
  • Центр города
Псков — город с уникальной историей.
«Чести своей не отдам никому» — так написано на гербе Пскова. Более ста войн, десятки осад, пожары, эпидемии. Время показало, что Псковичи остались верны своей клятве.
Знакомство с городом начнем на месте, где был древний торг. Затем Довмонтов город — подобного нет и не было нигде в России. Псковский Кром и крепостные сооружения. Троицкий Собор с тысячелетней историей. Центр города и великолепные храмы.
Мы узнаем как начинался Псков, как строилась Псковская крепость. Вы увидите «псковские помпеи» и узнаете как и почему Псковичи строили свой город как дом Бога на земле.
Поговорим о тысячелетней истории Троицкого Собора, полюбуемся древними храмами.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Ленина, памятник Ленину.
Завершение: Октябьская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели, время с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Любой день недели, время с 10:00 до 19:00

Евгений З.
Евгений З.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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