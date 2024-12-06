Узнаете тайны крепостных стен и башен, охраняющих город несколько веков, а также в чём именно заключается уникальность псковской архитектуры.
Описание трансфер
История Пскова
Псков – это город с богатым историческим наследием, который начал свое существование с Кремля, Довмонтового города и Троицкого собора. Эти места являются символами древности и величия Пскова.
Псковский Кром
Псковский Кром располагается на высоком мысу, где сливаются реки Великая и Пскова. Здесь, в самом сердце города, можно увидеть уникальные черты жизни средневекового Пскова:
- Устройство крепости
- Приказные палаты
- Великолепие православного собора
Архитектура и жизнь города
Рядом с историческими событиями развивалась и мирная жизнь горожан. Она нашла отражение в архитектуре:
- Богатые купеческие палаты
- Доходные дома губернского города
Оборона Пскова
Псков славится своей историей обороны, особенно во время Ливонской войны. Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома стали местами, где происходили важные события, связанные с защитой города.
Памятники и легенды
На горе Соколиха установлен памятник Александру Невскому и его дружине, который напоминает о героической победе в битве на Чудском озере, известной как «Ледовое побоище» в 1242 году.
Также стоит отметить Ольгинскую часовню, выполненную в стиле раннехристианской архитектуры. Она расположена на месте, где, по легенде, равноапостольная княгиня Ольга увидела три луча, сходящиеся в одной точке. Именно здесь был возведён первый храм Пресвятой Троицы.
Каждую пятницу в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Довмонтов город
- Троицкий собор
- Захаб
- Стены и башни кремля
- Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома
- Варлаамовская башня и стены окольного города
- Купеческие палаты
- Храмы и часовни
- Памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, перекус и др.)