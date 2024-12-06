Обзорная экскурсия по Пскову

Познакомьтесь с многовековой историей древнего города Пскова. Вы побываете на местах, где проходили удивительные события, меняющие ход истории России.

Узнаете тайны крепостных стен и башен, охраняющих город несколько веков, а также в чём именно заключается уникальность псковской архитектуры.
Обзорная экскурсия по Пскову
Обзорная экскурсия по Пскову
Обзорная экскурсия по Пскову
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание трансфер

История Пскова

Псков – это город с богатым историческим наследием, который начал свое существование с Кремля, Довмонтового города и Троицкого собора. Эти места являются символами древности и величия Пскова.

Псковский Кром

Псковский Кром располагается на высоком мысу, где сливаются реки Великая и Пскова. Здесь, в самом сердце города, можно увидеть уникальные черты жизни средневекового Пскова:

  • Устройство крепости
  • Приказные палаты
  • Великолепие православного собора

Архитектура и жизнь города

Рядом с историческими событиями развивалась и мирная жизнь горожан. Она нашла отражение в архитектуре:

  • Богатые купеческие палаты
  • Доходные дома губернского города

Оборона Пскова

Псков славится своей историей обороны, особенно во время Ливонской войны. Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома стали местами, где происходили важные события, связанные с защитой города.

Памятники и легенды

На горе Соколиха установлен памятник Александру Невскому и его дружине, который напоминает о героической победе в битве на Чудском озере, известной как «Ледовое побоище» в 1242 году.

Также стоит отметить Ольгинскую часовню, выполненную в стиле раннехристианской архитектуры. Она расположена на месте, где, по легенде, равноапостольная княгиня Ольга увидела три луча, сходящиеся в одной точке. Именно здесь был возведён первый храм Пресвятой Троицы.

Каждую пятницу в 09:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Захаб
  • Стены и башни кремля
  • Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома
  • Варлаамовская башня и стены окольного города
  • Купеческие палаты
  • Храмы и часовни
  • Памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры, перекус и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Псков, ул. Некрасова, 1
Завершение: Ул. Некрасова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу в 09:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии из Пскова

Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Пешая
105 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
7 дек в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.
Псков: путешествие во времени
Пешая
148 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Псков: путешествие во времени
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Пешая
186 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Исторический Псков: Кремль и центр
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: На Октябрьском проспекте
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4 800 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове
ХорошоТам